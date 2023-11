Nach Angaben der Polizei von Denver ist ein Mann tot und sechs weitere Personen liegen im Zusammenhang mit einer Schießerei am frühen Morgen im Zentrum von Denver in Krankenhäusern.

Unter den Verletzten sind fünf Männer und eine Frau. Das Ausmaß ihrer Verletzungen wurde von der Abteilung nicht veröffentlicht.

CBS



„Es gibt Hinweise darauf, dass mehrere Schüsse abgefeuert wurden“, erklärte DPD in einem Social-Media-Beitrag über die Schießerei.

UPDATE: Insgesamt wurden sieben Schießereien bestätigt, eines davon, ein erwachsener Mann, wurde für tot erklärt. Es gibt Hinweise darauf, dass mehrere Schüsse abgefeuert wurden. Die Umstände werden noch untersucht. Jeder, der Informationen hat, wird gebeten, Kontakt aufzunehmen @CrimeStoppersCO unter 720-913-7867. – Polizei von Denver (@DenverPolice) 5. November 2023

Doug Schepman, ein DPD-Sprecher, sagte um 8 Uhr morgens gegenüber CBS News Colorado, es sei nicht klar, ob sich die Verdächtigen auf freiem Fuß befinden oder ob die Schüsse nur von Verletzten stammten.

Die Schießerei ereignete sich kurz nach 3 Uhr morgens nahe der Kreuzung East 33rd Avenue und Hudson Street. Menschen in der Gegend berichteten, sie hätten mehrere Schüsse gehört.

CBS



Ein Beamter vor Ort teilte einem Mitarbeiter von CBS News Colorado mit, dass sich der Vorfall offenbar vor einer Hell’s Lovers-Bar ereignet habe. Hell’s Lovers ist eine Organisation, die als „Ein-Prozent“-Gruppe mit Ursprung in Chicago und Niederlassungen in acht Bundesstaaten beschrieben wird. Laut der Definition der National Library of Medicine bezeichnen sich „Einprozenter“ als 1 % der Motorradbanden, die sich nicht an Gesetze halten. Das NLM stellte 2014 fest, dass Mitglieder solcher Banden eine Gefahr für das Krankenhauspersonal in der Notaufnahme darstellen.

Neunzehn Mitglieder des Denver-Chapters „Hell’s Lovers“ waren im Januar 2012 verhaftet zu Bundesvorwürfen wegen Schusswaffen und Drogen.

