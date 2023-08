Nach Angaben der französischen Behörden kamen am Samstag sechs Menschen ums Leben und mehr als 50 wurden gerettet, als ein Boot mit Migranten im Ärmelkanal kenterte.

Die Seepräfektur Ärmelkanal und Nordsee berichtete zunächst, dass sich sechs der Geretteten in einem kritischen Zustand befänden. Eine Person starb später, nachdem sie mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus in Calais transportiert worden war, und eine Aktualisierung bestätigte den Tod von fünf weiteren Personen, die mit einem Boot an Land gebracht wurden.

„Heute Morgen ist vor Calais ein Flüchtlingsboot gekentert“, sagte die französische Premierministerin Elisabeth Borne in den sozialen Medien. „Meine Gedanken sind bei den Opfern.“

Die Todesfälle ereignen sich, da die regierende Konservative Partei Großbritanniens versucht hat, die Überfahrt kleiner, oft nicht seetüchtiger Boote zu verhindern, und zwar mit einer Vielzahl von Maßnahmen, die in die Kritik geraten sind, weil sie es nicht geschafft haben, den Zustrom von Migranten einzudämmen.

Die französischen Behörden verzeichneten seit Donnerstag, als milderes Wetter einsetzte, einen deutlichen Anstieg der versuchten Überfahrten von der Küste aus. Nach Angaben britischer Behörden überquerten am Donnerstag 755 Menschen den Kanal in kleinen Booten, die höchste tägliche Zahl in diesem Jahr.

Sanitäter helfen am Samstag einem geretteten Migranten in Dover. (Stuart Brock/AFP/Getty Images)

Die Zahl der Ankünfte kleinerer Boote ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 Prozent gesunken. Bis Donnerstag wurden im bisherigen Jahresverlauf 15.826 Fälle festgestellt, verglichen mit 18.600 um diese Zeit im Vorjahr.

Im vergangenen Jahr starben fünf Migranten und vier wurden als vermisst gemeldet, als sie versuchten, die Nordküste Frankreichs zu überqueren. Im November 2021 sank ein Boot mit Migranten, wobei 27 Menschen ums Leben kamen.

An der Such- und Rettungsaktion am Samstag waren sowohl britische als auch französische Schiffe beteiligt, ausgelöst durch die Meldung eines Patrouillenbootes über ein in Seenot geratenes Migrantenschiff in der Nähe von Sangatte. Drei französische Schiffe, ein Hubschrauber und ein Flugzeug durchsuchten das Gebiet und zwei britische Schiffe beteiligten sich an der Suche.

Französische Boote retteten 37 Menschen, ein britisches Boot der Royal National Lifeboat Institution rettete ein Dutzend und drei weitere wurden von einem von Großbritannien gecharterten Boot aufgenommen.

HÖREN | Migranten und Flüchtlinge, die ihr Leben riskieren, um nach Großbritannien zu gelangen: Die jetzige19:15Da es an legalen Wegen mangelt, riskieren Migranten und Flüchtlinge ihr Leben, um nach Großbritannien zu gelangen Mindestens vier Menschen starben, als ihr Boot diese Woche im Ärmelkanal sank, einem Weg, den Zehntausende Migranten und Flüchtlinge nutzten, um nach Großbritannien zu gelangen. Matt Galloway spricht mit Nando über diese gefährlichen Reisen und das Fehlen legaler Routen für einige Nationalitäten Sigona, Lehrstuhlinhaberin für internationale Migration und Zwangsvertreibung an der University of Birmingham; und Christa Rottensteiner, Missionschefin der Internationalen Organisation für Migration im Vereinigten Königreich, einer Organisation der Vereinten Nationen.

Borne erwähnte auch, dass Meeresminister Hervé Berville vor Ort sei, um bei der Bewältigung der Situation zu helfen.

Die britische Innenministerin Suella Braverman, die twitterte, dass es sich um einen „tragischen Verlust von Menschenleben“ gehandelt habe, traf sich später mit Beamten der Grenzpolizei.

Der Vorfall wird von der Staatsanwaltschaft Boulogne untersucht.