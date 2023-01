6 Tote, 3 Verletzte bei Zusammenstoß zwischen Bus und Kastenwagen im US-Bundesstaat New York

CNN

Nach Angaben der Behörden starben am Samstagmorgen im US-Bundesstaat New York sechs Menschen und drei weitere wurden verletzt.

Die New York State Police reagierte laut einer Pressemitteilung der Agentur auf eine Kollision zwischen dem Bus und dem Freightliner-Kastenwagen gegen 6 Uhr morgens ET auf dem State Highway 37 in Louisville, einer Stadt nahe der Grenze zwischen den USA und Kanada.

Bei dem Unfall befand sich eine Person in einem kritischen Zustand und zwei Personen, die sich im Expressbus befanden, wurden schwer verletzt, teilte die Staatspolizei mit. Die Opfer wurden laut Pressemitteilung in mehrere Krankenhäuser transportiert.

Es ist unklar, wie viele Personen sich an Bord der Fahrzeuge befanden oder wohin sie fuhren, als sich der tödliche Unfall ereignete.

„Die Fakten über die Ursache dieses Unfalls sind derzeit nicht bekannt“, sagte der Sprecher Randolph P. Ryerson von Penske, dem Vermieter des betroffenen Lastwagens, gegenüber CNN in einer Erklärung.

„Wir haben noch keine spezifischen Informationen über das betroffene Mietfahrzeug oder Informationen darüber, wer das Mietfahrzeug zum Zeitpunkt des Vorfalls gefahren hat“, fügte Ryerson hinzu.

Das National Transportation Safety Board angekündigt Es startet ein sechsköpfiges Team, um eine Sicherheitsuntersuchung des tödlichen Zusammenstoßes durchzuführen.

Bürgermeister Mike Zagrobelny aus Waddington, einer Stadt in der Nähe des Unfallortes, dankte den Ersthelfern aus dem gesamten Landkreis, die am Samstag in einem Beitrag auf Facebook geholfen hatten.