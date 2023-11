6 romantische kerstmarkten in NRW

24RIJN Het leven in het Westen Freizeit

van: Sofia Popovidi

Een bezoek aan de kerstmarkt is zeker een bezoek waard. 24RHEIN biedt ook romantische kerstmarkten, deze zijn te vinden in Burgen of Schlössern.

Keulen – Voor veel mensen brengen ze hun adventstijd met liefde en geluk door, samen met hun familie of partner. Geniet van uw bezoek aan de kerstmarkten in NRW voor uw zorgprogramma. We willen graag wat tijd doorbrengen en genieten van de geweldige stad, vinden veel romantische kerstvieringen in de NRW, die te vinden zijn in Schlössern en Burgen.

Schloss Bensberg: Kerstmarkt “Unikat”.

Er wordt de kerstmarkt „Unikat“ gepresenteerd, waarvan de namen worden gepresenteerd, vooral de goederen met het kerstthema. (Archivbild) © Paul Eckenroth/imago

Wie wil er meer weten over de namen van de “Unieke” Kerstmarkt op Schloss Bensberg Waren rond het kerstthema? Ruim 50 ambachtslieden en creatievelingen presenteren hier hun handgemaakte producten. Tijdens uw laatste week vindt u de kerstmarkt met uitzicht op het Schloss, het hotel is van u. De Eintritt kost 14 Euro per persoon, zowel Euro meer als vroeger.

Adres: Kadettenstraße, 51429 Bergisch Gladbach

Kadettenstraße, 51429 Bergisch Gladbach Zeitraum: Donnerstag, 7. tot Sonntag, 10. Dezember en Donnerstag, 14. bis Sonntag, 17. Dezember 2023

Donnerstag, 7. tot Sonntag, 10. Dezember en Donnerstag, 14. bis Sonntag, 17. Dezember 2023 Openingstijden: Donnerstag von 18 tot 22 Uhr („Afterwork Christmas Market“), Freitag von 16 tot 21 Uhr, Samstag von 15 tot 21 Uhr en Sonntag von 13 tot 20 Uhr

Donnerstag von 18 tot 22 Uhr („Afterwork Christmas Market“), Freitag von 16 tot 21 Uhr, Samstag von 15 tot 21 Uhr en Sonntag von 13 tot 20 Uhr Eintritt: 14 inclusief glühwein of alcoholische dranken Punsch, Kinder bis 12 Jahre kostenlos

Kerstmarkt op Schloss Grünewald in Solingen

De Grünewalder Weihnachtsmarkt in Solingen is een bijzonder romantische locatie in de Weihnachtszeit (Archivbild) © Stefan Ziese/imago

Bereits zum 18. Over de komst van Schloss Grünewald in Solingen en een kerstmarkt. Auf dem Grünewalder Adventsraum erwarten Besucherinnen en Besucher meer als 100 Standen met Ausstellern in Bereich Kunsthandwerk, historisch handwerk, kunst en modern design. Voor een romantische sfeer met verlichting, verlichting en verlichting.

Adres: Haus Grünewald 1, 42653 Solingen

Haus Grünewald 1, 42653 Solingen Zeitraum: Freitag, 1. Dezember bis Sonntag, 3. Dezember, Freitag, 8. Dezember bis Sonntag, 10. Dezember und Freitag, 15. Dezember bis Sonntag, 17. Dezember 2023

Freitag, 1. Dezember bis Sonntag, 3. Dezember, Freitag, 8. Dezember bis Sonntag, 10. Dezember und Freitag, 15. Dezember bis Sonntag, 17. Dezember 2023 Openingstijden: Freitag 14 tot 21 Uhr, Samstag en Sonntag 11 tot 20 Uhr

Freitag 14 tot 21 Uhr, Samstag en Sonntag 11 tot 20 Uhr Eintritt: Erwachsene 8 Euro, Vorverkauf 6 Euro (tot 30 november)

Wat een mooie dag sinds de kerstmarkt in NRW – Foto’s Foto’s nemen

“Court Christmas Night”: Kerstmarkt in Schloss Türnich in Kerpen

Een andere adventsweek werd gevierd op het Schloss Türnich in Kerpen en een kerstmarkt (Archivbild). © Stefan Ziese/imago

Op Schloss Türnich in Kerpen worden drie adventsweken en een kleinere kerstmarkt georganiseerd. Dan de Buden en Ständen op de barocken Hofanlage aus dem 17. Jahrhundert aufgebaut. Laut eigenen Angaben haben 2022 snel 20.000 Mensen besucht den Markt. Andere objecten zijn gemaakt van beeldhouwkunst, modeartikelen, keramiek, designobjecten van glas, metaal of bierpullen.

Adres: Schloss Türnich 1, 50169 Kerpen, ongeveer 40 minuten van Keulen

Schloss Türnich 1, 50169 Kerpen, ongeveer 40 minuten van Keulen Zeitraum: Freitag, 1. Dezember bis Sonntag, 3. Dezember, Freitag, 8. Dezember bis Sonntag, 10. Dezember und Freitag, 15. Dezember bis Sonntag, 17. Dezember 2023

Freitag, 1. Dezember bis Sonntag, 3. Dezember, Freitag, 8. Dezember bis Sonntag, 10. Dezember und Freitag, 15. Dezember bis Sonntag, 17. Dezember 2023 Openingstijden: Freitags 16 tot 21 Uhr, samstags 14 tot 21 Uhr, sonntags 12 tot 20 Uhr

Freitags 16 tot 21 Uhr, samstags 14 tot 21 Uhr, sonntags 12 tot 20 Uhr Eintritt Erwachsene: Freitag 5 Euro, Samstag en Sonntag 8 Euro, Abendtickets 90 Minuten voor Ende 3 Euro

Freitag 5 Euro, Samstag en Sonntag 8 Euro, Abendtickets 90 Minuten voor Ende 3 Euro Freier Eintritt voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar

voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar Opening op Freitag, 1 december 2023: Freier Eintritt tussen 16 en 18 uur

“Burgweihnacht” in Mechernich: Weihnachtsmarkt op Burg Satzvey

De Weihnachtsmann en seine Elfen waren auf der Burg Satzvey Wunschzettel entgegen nehmen (Archivbild). © Jörg Schüler/imago

Auch auf Burg Satzvey in Mechernich findet 2023 na de „Burgweihnacht“ statt, alles nu voor een adventsweek. Aan de basis van het kasteel zijn volop stalwerkzaamheden met handgedragen cadeaus, waaronder houten speelgoed, kersttaarten, kersttaarten, seifs en timmerwerk met hun culinaire specialiteiten. Voor de dagvermaak kost de kerstmarkt jaarlijks € 2,50 en bij de Tageskasse zijn de kosten € 14,50. Het historische Krippenspiel vindt zijn weg naar 15. Vanaf de Burg Satzvey statt leefden de Szenen uit de Bibel zum Life.

Adres: An der Burg 3, 53894 Mechernich-Satzvey (Kreis Euskirchen)

An der Burg 3, 53894 Mechernich-Satzvey (Kreis Euskirchen) Zeitraum: Samstag, 2. tot Sonntag, 3. Dezember 2023

Samstag, 2. tot Sonntag, 3. Dezember 2023 Openingstijden: Samstags 12 tot 20 uur, Sonntags 12 tot 19 uur

Samstags 12 tot 20 uur, Sonntags 12 tot 19 uur Eintritt Erwachsener: Voorverkauf 12 Euro, Tageskasse 14,50 Euro

Voorverkauf 12 Euro, Tageskasse 14,50 Euro Eintritt Kinder (4 tot 12 jaar): Voorverkauf 8 Euro, Tageskasse 10 Euro

De prachtige kerstmarkt in NRW 24RHEIN zegt: een prachtige kerstmarkt in NRW, een geweldige ervaring. Dit betekent dat ze ook in kleinere steden in de NRW zijn, wat een bijzondere vakantie betekent, die we graag willen bezoeken.

Schlossweihnacht in Jüchen: Weihnachtsmarkt op Schloss Dyck

Vanaf 2. Deze maand vindt u het Wasserschloss Schloss Dyck op een kerstmarkt (Archivbild). © Caroline Seidel/dpa

Van 2 tot 23. Deze maand kunnen we glühwein proeven met uitzicht op het historische Waterkasteel Dyck. Dan komt u meer te weten over de Schlossweihnacht statt. Rund 145 Aussteller bieten hier Schmuck, Textiel, Woonaccessoires en Kerstdecoratie an. Geniet van een bezoek aan een wijnkelder en een wijnproeverij met wijn, stol, Tiroolse wijn en Italiaanse specialiteiten zoals Winzer-Glühwein. Als u met de bus komt, kunt u elke 20 minuten met een gratis pendelbus van de Parkplatz naar het S-Bahnhof Büttgen reizen.

Adres: Dycker Straße, 41363 Jüchen (Kreis Neuss)

Dycker Straße, 41363 Jüchen (Kreis Neuss) Zeitraum: Samstag, 2. tot Samstag, 23 december 2023

Samstag, 2. tot Samstag, 23 december 2023 Openingstijden: 10 tot 20 uur (Kassenschluss 19 uur)

10 tot 20 uur (Kassenschluss 19 uur) Eintritt: 17,50 Euro, ermäßigt 13,50 Euro, kinderen 3 Euro

“Romantische kerstmarkt” in Schloss Merode

De romantische kerstmarkt op Schloss Merode begint op 29 november 2023 (IDZRNRW-Montage). © Bettina Strenske/imago & sepp spiegl/imago

Op 29 november vieren wij ons jubileum op Schloss Merode in Langerwehe met een “romantische kerstmarkt”. Je speelt het Rahmenprogramm eine bedeutende Rolle auf dem Markt. Zorg ook voor regionale zangers en muzikanten voor geweldige nachtelijke ondersteuning. Abends begrijpt de Christkind am Schlossfenster en grüßt die Besucher. Nadat de kinderen van het Kasperletheater konden genieten, was het tijd om gezien te worden. De Eintritt zum Weihnachtsmarkt kost 7 euro voor entertainment en 4 euro voor kinderen.

Adres: Kreuzherrenstraße 1, 52379 Langerwehe (Kreis Düren)

Kreuzherrenstraße 1, 52379 Langerwehe (Kreis Düren) Zeitraum: Mittwoch, 29 november tot Samstag, 23 december 2023

Mittwoch, 29 november tot Samstag, 23 december 2023 Openingstijden: Montag tot Donnerstag 15 tot 20 Uhr, Freitag 15 tot 22 Uhr, Samstag 14 tot 22 Uhr, Sonntag 12 tot 20 Uhr

Montag tot Donnerstag 15 tot 20 Uhr, Freitag 15 tot 22 Uhr, Samstag 14 tot 22 Uhr, Sonntag 12 tot 20 Uhr Eintritt: Montag tot Mittwoch 7 Euro, Donnerstag en Freitag 11 Euro, Samstag en Sonntag 12 Euro, Kinder tot 16 jaar 4 Euro, Kinder tot 6 gratis Eintritt

We kunnen genieten van een glühweinwandeling in Keulen met een klassieke kerstmarkt. (spo) Eerlijke en uitgebreide informatie, beschikbaar in Keulen en NRW – hier kunt u zich gratis abonneren op de 24RHEIN-nieuwsbrief.