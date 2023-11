6. November | Die USA drängen auf eine humanitäre Pause im Israel-Hamas-Krieg, während Blinken Überraschungsreisen unternimmt

06:24 Uhr, 06. November 2023

Israels Militär könnte diese Woche in Gaza-Stadt, der Hauptstadt des von der Hamas regierten Gazastreifens, einmarschieren

Israels Militär hat Gaza-Stadt, die Hauptstadt des Gazastreifens, umzingelt und den nördlichen und südlichen Teil des Territoriums geteilt, was eine „bedeutende Etappe“ in seinem Krieg mit der Hamas darstellt, sagten Militärbeamte.

Israelischen Medien zufolge sollen die Truppen bereits am Montag oder Dienstag mit dem Marsch durch die Straßen der Hauptstadt beginnen und dort auf Hamas-Aktivisten treffen, die bereit sind, Straße für Straße durch ihr riesiges Tunnelnetz zu kämpfen.

Die israelischen Streitkräfte (IDF) gaben am Montagmorgen bekannt, dass Flugzeuge über Nacht 450 Ziele angegriffen hätten, darunter Tunnel, Militärgelände und Abschussposten für Panzerabwehrraketen. Berichten zufolge übernahmen Truppen am frühen Montagmorgen auch ein Hamas-Gelände und töteten einen hochrangigen Hamas-Kämpfer.

Seit Beginn der Bodenoffensive in Gaza vor über einer Woche wurden 30 IDF-Soldaten getötet, zusätzlich zu den mehr als 1.400 Menschen, die in Israel getötet wurden – die meisten davon bei dem Hamas-Angriff am 7. Oktober, der die Kämpfe auslöste. Bis Montagmorgen wurden außerdem mindestens 242 Geiseln von Israel nach Gaza gebracht.

Laut der Interessenvertretung für den Internetzugang NetBlocks.org und dem palästinensischen Telekommunikationsunternehmen Paltel war die Kommunikation in Gaza am späten Sonntag mehrere Stunden lang unterbrochen. Die Unternehmen gaben an, dass die Mobilfunk- und Internetdienste am Montag wiederhergestellt wurden.

Im Norden bleibt die Lage weiterhin düster, da sich weiterhin Hunderttausende Palästinenser in Gaza-Stadt und anderen Städten im Norden aufhalten.

Lebensmittel, Medikamente, Wasser und Treibstoff, die für Generatoren benötigt werden, die Krankenhäuser mit Strom versorgen, gehen zur Neige und das einzige Kraftwerk in Gaza bleibt geschlossen. Die von den Vereinten Nationen betriebenen Schulen, die in Notunterkünfte umgewandelt wurden, sind überlastet und viele schlafen auf der Straße.