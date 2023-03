CNN

Een nieuwe single uitgebracht door een koor van mannen die in de gevangenis zitten vanwege hun deelname aan de aanval op het Capitool van de VS op 6 januari 2021, bevat een opname van voormalig president Donald Trump als backtrack.

In het nummer ‘Justice for All’ zingen de gedetineerde mannen, ook wel het ‘J6 Prison Choir’ genoemd, ‘The Star-Spangled Banner’ vanuit een gevangenis in Washington, DC, gemengd met Trump die de Pledge of Allegiance reciteert.

Trump nam zijn rol onlangs op in zijn huis in Mar-a-Lago op verzoek van een groep die de families steunt van degenen die op 6 januari zijn opgesloten voor hun daden, volgens twee bronnen die bekend zijn met de productie van het nummer.

Forbes was de eerste die enkele details over het nummer rapporteerde, dat vrijdag werd uitgebracht op Apple Music, Spotify en YouTube – een dag voordat Trump zal spreken op de Conservative Political Action Conference in het DC-gebied.

Een campagneadviseur van Trump vertelde CNN dat de betrokkenheid van de voormalige president bij de productie van het lied niet werd aangevoerd door zijn presidentiële campagne.

‘Dit heeft niets met de campagne te maken’, zei de adviseur.

Trump heeft herhaaldelijk zijn medeleven betuigd met degenen die op 6 januari zijn opgesloten voor hun acties. Voordat hij in november zijn derde presidentiële campagne aankondigde, zei Trump dat als hij zich kandidaat stelde voor herverkiezing en won, hij “heel, heel serieus” volledige gratie zou overwegen voor relschoppers die de wet overtreden. het Amerikaanse Capitool tijdens de opstand.

Op 6 februari zei het ministerie van Justitie dat meer dan 985 mensen waren gearresteerd wegens hun vermeende deelname aan de oproer van 6 januari, waarbij ongeveer 500 beklaagden schuld bekenden.