6. Jan. Komitee, um auf der Grundlage von Beweisen, die während der Anhörungen gesammelt wurden, strafrechtliche Überweisungen vorzunehmen

Der Ausschuss des US-Repräsentantenhauses, der den Angriff vom 6. Januar auf das US-Kapitol untersucht, wird strafrechtliche Verweisungen an das Justizministerium richten, während es seine Untersuchung abschließt und beabsichtigt, bis Ende des Jahres einen Abschlussbericht zu veröffentlichen, sagte der Vorsitzende des Gremiums am Dienstag.

Der Abgeordnete Bennie Thompson sagte Reportern, dass das Komitee beschlossen habe, die Empfehlungen zur Strafverfolgung herauszugeben, aber nicht bekannt gegeben habe, wer die Ziele sein werden oder ob der ehemalige US-Präsident Donald Trump darunter sein wird.

„Zu diesem Zeitpunkt wird ein separates Dokument von mir an das DOJ gehen“, sagte Thompson gegenüber Reportern im Kapitol.

Die Entscheidung, Überweisungen auszustellen, kommt nicht unerwartet. Rep. Liz Cheney, die stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses, hat seit Monaten angedeutet, dem Justizministerium Strafanzeigen zu schicken, basierend auf den umfangreichen Beweisen, die das neunköpfige Gremium seit seiner Bildung gesammelt hat.

Thompson sagte, das Komitee werde sich später am Dienstag treffen, um die Einzelheiten zu besprechen.

Die stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses, Liz Cheney, spricht, flankiert vom Vorsitzenden Bennie Thompson (links) und dem Abgeordneten Adam Kinzinger. Thompson lehnte es ab, den Namen zu nennen, der in die Überweisungen einbezogen war. Ob Anklage erhoben wird, ist Sache des Justizministeriums. (J. Scott Applewhite/The Associated Press)

Mehrere im Trump-Kreis vorgeladen, Bannon angeklagt

„Das Komitee hat entschieden, dass Überweisungen an externe Einrichtungen als letzter Teil seiner Arbeit betrachtet werden sollten“, sagte ein Sprecher des Sonderausschusses gegenüber The Associated Press. „Das Komitee wird in den kommenden Tagen über Einzelheiten entscheiden.“

Während der Kongress strafrechtliche Verweisungen an das Justizministerium senden kann, ist es letztendlich Sache der Bundesstaatsanwälte, ob sie Anklage erheben.

Im vergangenen Jahr hat das Komitee mehrere Mitglieder von Trumps innerem Kreis an die Agentur verwiesen, weil sie sich geweigert hatten, Vorladungen des Kongresses Folge zu leisten. Bisher ist nur eine Anklage wegen Missachtung des Kongresses gegen Steven Bannon zu einer Anklage geworden.

Das Gremium – bestehend aus sieben Demokraten und zwei Republikanern – hat versucht, die umfassendste Aufzeichnung dessen zu erstellen, was der Gesetzgeber Trumps „erschütternden Verrat“ an seinem Amtseid und den beispiellosen Versuch seiner Anhänger, den Kongress daran zu hindern, Joe Bidens Sieg zu bestätigen, genannt hat.

Offiziere des Kapitols geehrt

Ebenfalls am Dienstag überreichte das Haus den Strafverfolgungsbeamten, die das Kapitol am 6. Januar 2021 verteidigten, Goldmedaillen des Kongresses.

Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, eröffnete eine emotionale Zeremonie in der stattlichen Rotunde des Kapitols, die an diesem Tag überlaufen war. Sie lobte die Beamten dafür, dass sie „mutig dem Aufruf gefolgt sind, unsere Demokratie in einer der dunkelsten Stunden der Nation zu verteidigen“.

Der Polizeibeamte des US-Kapitols, Eugene Goodman, der am 6. Januar 2021 Randalierer von Senatoren weglockte, spricht mit Kollegen nach einer Goldmedaillenzeremonie des Kongresses am Dienstag. (Carolyn Kaster/The Associated Press)

Der republikanische Vorsitzende des Senats, Mitch McConnell, sagte: „Danke, dass Sie uns den Rücken freihalten. Danke, dass Sie unser Land gerettet haben. Danke, dass Sie nicht nur unsere Freunde, sondern unsere Helden sind.“

Aber Vertreter eines der Medaillenempfänger – der Familie des gefallenen Offiziers Brian Sicknick – zeigten die rohen politischen und emotionalen Folgen des Aufstands und seiner Folgen und lehnten es ab, den republikanischen Führern die Hand zu geben, und brüskierten McConnells ausgestreckte Handfläche.

Polizisten applaudieren während der Siegerehrung am Dienstag. (Alex Brandon/The Associated Press)

Das Komitee baute seinen Fall gegen den ehemaligen Präsidenten über eine Reihe öffentlicher Anhörungen auf, die Anfang Juni begannen und Live- und Videoaussagen von Mitgliedern der Familie Trump, seinen Adjutanten im Weißen Haus und anderen Verbündeten beinhalteten. Am Ende der letzten Anhörung stimmte der Ausschuss einstimmig dafür, Trump wegen seiner eidesstattlichen Aussage sowie seiner Dokumente vorzuladen. Als Reaktion reichte Trump eine Klage gegen das Gremium ein.

Da sich der Sonderausschuss Ende des Jahres auflösen soll, scheint der Gesetzgeber keinen Kampf zu führen, um Trumps Aussage zu sichern. Aber seine kriminelle Verweisung, wie Cheney und andere vorgeschlagen haben, könnte sich als viel schlagkräftigeres Schlussargument erweisen.

Trump steht vor dem Capitol Hill vor ernsteren rechtlichen Herausforderungen, einschließlich der Untersuchung von Mar-a-Lago, die sich auf den möglichen Missbrauch streng geheimer Dokumente konzentriert.