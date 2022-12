6 beste Tees zur Bewältigung von Angst und Stress

Als jemand, der den größten Teil meines Lebens unter Angstzuständen leidet, hatte ich in meiner Morgenroutine nie Platz für koffeinhaltige Getränke. Tatsächlich kann das Koffein aus Kaffee laut der Harvard Medical School Angstsymptome nachahmen und jede Grundangst noch verschlimmern.

Zum Glück wurde Tee mein Kaffeeersatz. Kräutertees und entkoffeinierte Tees sind perfekt für meinen Körper, um einige meiner Symptome zu bewältigen und sogar zu lindern. Jetzt trinke ich morgens und abends eine Tasse Tee, um meine Angst und meinen Stress zu bewältigen. Du kannst auch.

Diese kuratierte Liste berücksichtigte die besten Marken und eine Auswahl an Tees mit Inhaltsstoffen, die wissenschaftlich getestet wurden Stress und Angst lindern. Ich habe Kundenbewertungen, Preis, Inhaltsstoffe und meine eigene Erfahrung berücksichtigt. Hier sind die besten Tees gegen Angst und Stress.

Dieser Tee wird in einer Sechserpackung geliefert, und jede Schachtel enthält 20 Teebeutel.

Tazo ist eine der Top-Teemarken auf dem Markt und einer meiner persönlichen Favoriten. Es produziert nicht nur hochwertige koffeinhaltige Tees, sondern bietet auch eine große Auswahl an koffeinfreien und Kräutertees.

Zutaten: Ingwerwurzel, natürliche Zitronen- und Ingweraromen, Brombeerblätter, Linde, Zitronenschale und Zitronengras

Twinings, ein Teeunternehmen mit Sitz in London, bietet seit über 300 Jahren Teeprodukte an. Seine Qualitätstees sind oft preisgünstig. Twinings Lemon and Ginger Tea wird als pikant, wärmend und leicht scharf (aufgrund des Ingwers) beschrieben.

Ingwerwurzel hat viele gesundheitliche Vorteile für den Körper. Ingwer reduziert Angst – in einer Studie schien Ingwerextrakt Angst genauso effektiv zu behandeln wie Diazepam. Es dient auch als Antioxidans und entzündungshemmend und kann sogar den Blutzucker bei Diabetikern senken.

Eine große Schachtel enthält 100 Teebeutel.

Für das beste Brauen: Wasser kochen, über den Teebeutel gießen und vier Minuten ziehen lassen.

