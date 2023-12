5b-artige Wetterlage – Meteoroloog voorspelt “wahres Schneechaos” in Duitsland

Startpagina Panorama

van: Anna-Lena Kiegerl

Drucken Teilen

Een 5-delige Wetterlage-orgt in de eerste Dezember-Dayen voor reichlich Schnee in Süden en Südsten des Landes. Zeitweise kan op Eisrain drhen.

Kassel – Het weekend zal de komende jaren worden doorgebracht. Statistische resultaten zijn de afgelopen dagen duidelijk geworden. Zelfs als je in de toekomst sterft, zul je in de toekomst het landschap kunnen zien.

Maar af en toe is het een feest. In de Landen van de Landen werden de eerste dagen van december bereikt toen er sneeuw lag. Voor skifans was het vooral belangrijk om te durven. Maar deze kunnen ook voor chaos op straat zorgen.

Eiskalte Temperaturen ’s nachts: -20,4 graden in Itzehoe

Over het weer van de afgelopen dagen berichten van een andere meteoroloog Daniel Jung wetter.net. We waren dus de afgelopen nacht voorbereid om ervoor te zorgen dat de temperaturen werden gemeten. In Itzehoe kon de mens op een hogere hoogte van twee meter -16,3 graden messen maken. In Ostenfeld waren de diepten boven de Schneedecke, met hun Zentimeter boven de Boden, -20,4 graden. Op een hoogte van 5500 meter ligt de huidige temperatuur tussen –36 graden en –40 graden Celsius. Dit is goed voor de temperatuur in de omgeving en zorgt voor vorst. Het kan dus ’s nachts rustig zijn bij -10 graden, en zelfs bij -20 graden.

Sneeuw en sneeuwregen: “ein wahres sneeuwchaos”

Vaak bedeuten Temperaturen onder nul Grad auch Schnee. Je kunt het dus in de nacht vóór 1 uur halen. Deze maand vormde de sneeuw in het Rijn-Maingebied de basis voor een gespannen situatie op de weg. Dus meint auch Wetter-Experte Jung: “Dit is de beste manier om te reizen.”

Ook in Hessen, in het Saarland, in Rijnland-Palts en in Baden-Württemberg zijn ze ook ’s nachts welkom.

Die eerste dag van dezembers brengt in Teilen Deutschlands Schnee en Eis mit sich. © Imago/Rolf Poss

Morgenochtend zullen ze gezegend worden en in de toekomst zullen ze mooi zijn. Een 5-b-artige Wetterlage zorgt voor het Niederschlags-Reichtum in de regio. Het kon dus gebeuren dat er in het zuiden van het land “sneeuwchaos was”, legt Jung uit. In het zuiden en zuiden kan er ’s nachts geen regen of hevige regen vallen, hier zijn de temperaturen hoog en laag. Ik houd van de vrijheid die dat hier met zich meebrengt. Het kan 20 – 30 cm dik zijn, terwijl het zuiden van de Donau 40 – 50 cm dik kan zijn.

Was er een 5b-Wetterlage (anders dan Vb-Wetterlage genannt) Der Begriff beschreibt de Zugbahn eines Tiefs vom Golf von Genua über Österreich, nach Tschechien en Polen. Het bijzondere is dat dit het weer is met grotere, lagere niveaus van menging, vooral in Zuidoost-Duitsland, in Polen, Tsjechië en sindsdien in ieder geval in de oostelijke regio’s en Opper-Italië. Tijdens ons verblijf in de bergen, in de bergketens boven de Alpen, zijn deze lagere wetten versterkt. Vb-Wetterlagen is in de zomer verantwoordelijk voor alles. In de winter sinds de Niederschlagsmengen jedoch deutlich Harmloser. (Quelle: dwd.de)

Waarschuwing voor de wintervakantie: voor alle zorgen van Baden-Württemberg

Auch tijdens ons verblijf droht Glätte op den Straßen. Davor waarschuwt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Dit betreft alles over Same Day en de regio in het zuiden van Baden-Württemberg. Alles wordt in de nacht gedaan, zodat u ervan kunt genieten. „Dort, we waren erg blij, we waren erg blij in de nacht met een heel lekker hapje”, legt de toespraak van de DWD uit. Vóór al deze dagen zijn de temperaturen onder nul en valt de nacht onder de Gefrierpunkt. Getroffen regio’s sinds het grootste deel van Schwaben, Bovenrijn, Neckar en Kraichgau.

Denk ook niet aan de laatste weken van de wintervakantie in Duitsland. Deze wetten konden na Nikolaus worden gewijzigd. Dan kunnen we weten wie meer weermodellen heeft, die mildere temperaturen hebben, vooral in het zuidwesten van het land. Voor nauwkeurigere voorspellingen zullen we nooit geduld hebben.