58 Milliarden Dollar Managergehalt: Musk rechtfertigt Rekordgehälter

Ein Kleinaktionär bezweifelt, dass Tesla-Chef Elon Musk insgesamt 58 Milliarden Dollar an Entschädigung verdient haben soll. Angesichts der Unternehmensentwicklung sei dies durchaus gerechtfertigt, argumentieren Unternehmensvertreter. Es ist ihnen egal, ob und wie viel Zeit Musk mit Tesla verbringt.

Laut den Anwälten der Kläger ist es die höchste Zahlung, die je ein Manager erhalten hat: Das Aktienoptionspaket, das Tesla 2017 seinem Chef und Großaktionär Elon Musk zugesprochen hat, ist insgesamt 58 Milliarden Dollar wert, wenn er bestimmte Ziele erreicht Gewinn, Umsatz und Aktienkurs erreichen würden. Unter anderem dank dieser höchst ungewöhnlichen Zahlung ist Musk nun der reichste Mann der Welt. Und während sich der Aktienkurs von Tesla bis heute mehr als verzehnfacht hat, was allen Aktionären zugute kommt, verteidigt Musk seinen Lohn derzeit vor Gericht.

Musk bestreitet dabei die Vorwürfe. Als das Aktienpaket beschlossen wurde, dachten die Investoren, „dass wir scheitern und bankrott gehen“, sagte er. „Wir waren damals in einer ziemlich schwierigen Lage, wir haben viel Geld verloren“, sagte der Multimilliardär. „Die Überlebenswahrscheinlichkeit war extrem gering.“ Die Autoindustrie hat sich lange über Tesla lustig gemacht. „Sie dachten, Elektrofahrzeuge seien ein Witz“, sagte Musk. Den Durchbruch schaffte Tesla erst mit dem enormen Erfolg seines Model 3.

Die Anwälte des Klägers, eines Kleinaktionärs, wehren sich auf mehreren Ebenen gegen das Abfindungspaket. Sie behaupten, die Aktionäre, die dem Plan mit der Mehrheit der Stimmrechte zugestimmt haben, seien vom Tesla-Vorstand, einem Gremium mit ähnlichen Aufgaben wie ein Aufsichtsrat eines deutschen Unternehmens, in die Irre geführt worden. Die vermeintlich unabhängigen Vorstände waren in Wahrheit Musks Freunde oder hatten geschäftliche Beziehungen zum Tesla-Chef. Diese hätten den anderen Aktionären fälschlicherweise suggeriert, dass die gesetzten Ziele für die milliardenschweren Ausschüttungen ohnehin kaum zu erreichen seien. Tatsächlich hat Tesla einen Großteil dieser Finanzkennzahlen in nur wenigen Jahren erreicht. Der Beschluss von 2017 ist damit hinfällig.

Vor allem bezweifeln die Kläger, dass Musk in der Sache den astronomischen Lohn verdient hat. Vor Gericht sagte der damalige Vorsitzende des Vergütungsausschusses des Vorstands, Ira Ehrenpreis, das Vergütungspaket sei großzügig gestaltet worden, um Musk zu motivieren, hohe Ziele zu erreichen. Dies ist nach Ansicht des Klägers jedoch nicht sehr überzeugend. Die Wertentwicklung seines eigenen milliardenschweren Tesla-Anteils – etwa 21 Prozent im Jahr 2017 – dürfte Musk genug motiviert haben.

Geld für den Mars

Die Vorstandsmitglieder sind den Interessen aller Aktionäre verpflichtet und dürfen daher keine unnötigen Ausgaben zulassen. Daher gehören neben Musk auch die ehemaligen Aufsichtsratsmitglieder zu den Angeklagten in dem Prozess.

Statt eines angemessenen Leistungsanreizes vermuten die Anwälte des Klägers ein anderes Motiv hinter der ungewöhnlichen Zahlungsregelung: Die mit ihm befreundeten Vorstände wollten Musk dabei helfen, Milliarden aus dem Konzern abzuzweigen und in sein eigentliches Herzensprojekt zu stecken: die bemannte Raumfahrt zum Mars . Musk spricht nicht nur immer wieder öffentlich von seiner Vision, die Menschheit zu einer „multiplanetaren Spezies“ zu machen und Flüge zum Mars starten zu wollen. In einer E-Mail an Teslas damaligen Top-Anwalt schrieb Musk, dass er im Rahmen seiner Entschädigungsverhandlungen „das Geld für den Mars verwenden werde, wenn ich erfolgreich bin“.

Einen weiteren Angriffspunkt sehen die Kläger in Musks Arbeitszeiten. Sie bezweifeln, dass Musk, der 2017 bereits die Geschäfte mehrerer anderer Unternehmen leitete, bei Tesla überhaupt ein echter Angestellter war. Das Vergütungspaket enthält keine Bestimmungen darüber, wie viel seiner Zeit der CEO Tesla widmen sollte. Dies sei in den Verhandlungen nicht thematisiert worden, so das zuständige Vorstandsmitglied Ehrenpreis vor Gericht. Schließlich gab es nie Zweifel am Engagement von Musk, der in der Tesla-Fabrik in Nevada zeitweise sogar auf dem Boden schlief.

Noch Zeit für Tesla?

Allerdings hat das Thema Arbeitszeit in den letzten Wochen an neuer Relevanz gewonnen. Angesichts von Musks Übernahme von Twitter und dem Chaos, das er dort angerichtet hat, erscheint es fraglich, ob der Manager sich überhaupt um seine anderen Geschäfte kümmern kann. Er twitterte sogar selbst aus der Zentrale des sozialen Netzwerks: „Werde hier arbeiten und schlafen, bis die Organisation in Ordnung gebracht ist“. Und vor wenigen Tagen hatte er bei einer Veranstaltung am Rande des G20-Gipfels verkündet, er habe „zu viel Arbeit vor sich“.

Dies – während Musk schon lange intensiv an der mittlerweile wieder abgesagten Übernahme von Twitter arbeitet, während der Aktienkurs von Tesla allein in den vergangenen zwei Monaten um rund 40 Prozent gefallen ist – könnte in die Argumentation des Klägers einfließen.