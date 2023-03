Großbritannien zal voorkomen, dass künftig Migranten illegaal ins Land einreisen. Daviele von ihnen mit Booten von Frankreich aus übersetzen, soll Paris ein Internierungslager errichten. Dafür zahlt die Regierung in Londen in de komende drie jaar meer dan 500 miljoen euro.

Im Kampf heeft een unerwünschte Migration over het Britse kanaal dat Groot-Britannië binnen de naburige drie jaar over een halbe Milliarde Euro en Frankreich leidt. Damit soll ein nieuwe Internierungslager in Nordfrankreich gefinancierd, wie der Britse premier Rishi Sunak bei een treffen met de Franse president Emmanuel Macron in Parijs. Damit waren die jährlichen Zahlungen von Londen en Parijs mehr als verdoppelt. “Het is zo dat de Kriminelle Banden entscheid, wer in unsere Länder kommt”, zei Sunak.

Er is een nieuwe Kommandozentrale soll met een bedrag van 541 miljoen euro, waarvan 500 zuster van Grenzbeamte sowie moderne Drohnen en Überwachungstechnologie eingesetzt zijn. Der Premier betonte, es handvat sich um een ​​gemeinsame Herausforderung. Macron concreet, dat de Grenzschützer im vergangenen Jahr 1300 Bootsüberfahrten hätten voorkomt. Mehr als 500 mutmassliche Schlepper seien festgenommen zijn.

Beide Politiker hoben en Wunsch nach einem politischen Neustart hervor. “Die Beziehungen unsere Länder waren in de vergangenen Jahren angespannt, en ich meine damit nicht nur, dass Ihr England aus der Weltmeisterschaft rausgeworfen habt”, zei Sunak. Het eerste Spitzentreffen vond plaats op Jahren sei in “Neubeginn”. “Wir sind aus der EU ausgetreten, aber nicht aus Europa”, zei Sunak.

Illegale migranten verwarren Recht auf Asyl

Sunak heeft een nieuw asylgesetz probleem. Als je weet dat alle Migranten en Migranten snel zijn, zijn er geen offizielle Erlaubnis einreisen, die in Unterkünften van früheren Militärbasen of Studierendenheimen festzuhalten zijn. Danach sollen sie nach Ruanda of worden ausgewiesen in andere staten. Das Recht, Asyl zu beantragen, soll ihnen entzogen zijn. Die britische Regierung kan een feit zijn, als ze de Vorhaben die Grenzen internationalen Rechts ausreize hebben.

Wie Frankreichs president Emmanuel Macron zei, kon Frankreich niet in de steek laten met Groot-Britannië over een Abcommen zur Rücknahme von Flüchtlingen, dat is een EU-aangelegenheid. Als de Brexit Groot-Brittanië niet binnen de door de EU gilde Dublin-Regelung heeft gekregen, als de migranten in een ander EU-land zijn gevlucht, wanneer ze dort auf hun Flucht bereits Station gemacht haben.

De Kanalisieren der Migration müsse von all europäischen Ländern gemeinsam gegangen zijn, dus Macron. De grootste deelstaten waren onder andere Transitländer die deel uitmaakten van de Länder, die de Duitse Schleuser bedienden, de migratiestromen van migranten in Schlauchbooten over de organisatie van het melkkanaal.