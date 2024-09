Für die enttäuschende Borussia inklusive des glücklosen Anton war es die vierte Niederlage in Folge gegen den vor allem in der ersten Halbzeit deutlich überlegenen VfB.

Doch der VfB antwortete mit eiskalter Präzision: Nach einer Ecke flankte Mittelstädt in den Strafraum, wo Karazor den Ball per Kopf zu Millot weiterleitete. Immerhin konnte Guirassy an seiner alten Wirkungsstätte für den BVB treffen. Millot ließ dann in seiner Vorbereitung zum 4:1 die gesamte BVB-Abwehr durchs Netz rollen, sodass El Bilal Toure freistehend einnetzen konnte. Undav machte mit dem 5:1 schließlich den Sack zu.