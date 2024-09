Berlin. Der gegenseitige Beschuss hört nicht auf. Libanesischen Quellen zufolge wurden bei einem israelischen Angriff fast 500 Menschen getötet.

Nach der Explosion der Pager letzte Woche, Eskalation im Nahen Osten. Die Luftwaffe fliege derzeit „umfangreiche Angriffe“ im Libanon, teilte die israelische Armee heute Morgen auf ihrem Telegram-Kanal mit. Allein am Montag wurden in dem nördlichen Nachbarland mehr als 300 Ziele der libanesischen Hisbollah-Miliz angegriffen. Generalstabschef Herzi Halevi habe bei Beratungen im Militärhauptquartier in Tel Aviv die Angriffsziele genehmigt, teilte die Armee mit. Die Armee gab der Operation den Codenamen „Pfeile des Nordens“. Die Tatsache, dass die Operation einen Codenamen erhielt, kann als Hinweis darauf interpretiert werden, dass der Einsatz im Libanon fortgesetzt wird.

Das Gesundheitsministerium in Beirut berichtete am Montagabend fast 500 Totedarunter 35 Kinder. Zudem wurden seit Montagmorgen bei dem intensiven Artilleriebeschuss im Süden und Osten des Landes mehr als 1.645 Menschen verletzt.

Israel äußert sich zu möglicher Bodenoffensive

Die pro-iranische schiitische Miliz Hisbollah hatte zuvor erklärt, Nordisrael angegriffen zu haben. Berichte über mögliche Opfer oder Schäden gab es nicht. Beide Seiten hatten sich bereits in der Nacht zuvor und in den darauffolgenden Stunden heftiges Feuer geliefert.

Auf die Frage eines Journalisten, ob Israel eine Bodenoffensive im Südlibanon plane, sagte Hagari, man werde „alles tun, um den Bewohnern Nordisraels eine sichere Rückkehr in ihre Häuser zu ermöglichen“. Israel hatte vor kurzem Angriffe im verfeindeten Nachbarland wurde deutlich erhöht.

Israel: Hisbollah versteckt Waffen unter Zivilisten – darunter Marschflugkörper

Unterdessen wirft die israelische Armee der pro-iranischen Miliz vor, den Süden anzugreifen Libanon Angriffswaffen absichtlich in den Häusern von Zivilisten zu verstecken. Der israelische Militärsprecher Daniel Hagari sagte, dies betreffe Dutzende Dörfer in einer Zone bis zu 80 Kilometer nördlich der israelischen Grenze.

In einem Wohngebäude Marschflugkörper die die Hisbollah gegen Israel einsetzen will. Es handele sich um eine Rakete russischer Produktion mit einem rund 300 Kilogramm schweren Sprengkopf und einer Reichweite von bis zu 200 Kilometern, sagte ein israelischer Militäroffizier vor Journalisten.

Die Waffe war in einem Wohnhaus im Südlibanon versteckt. Hisbollah-Kämpfer durchbrachen eine Wand des Hauses und bereiteten einen Angriff mit dem Marschflugkörper vor. Die Angaben können nicht unabhängig verifiziert werden. „Wir haben das Haus zerstört und die Terroristen in der Nähe getötet“, teilte das Militär mit. Die Rakete wurde wahrscheinlich von Syrien in den Libanon geschmuggelt.

Israel ruft Bewohner zur Evakuierung auf

„Die Hisbollah hat den Süden des Libanon in ein Kriegsgebiet verwandelt“, sagte Hagari. Die Organisation gefährde damit die Bürger des eigenen Landes. Er rief alle Zivilisten dazu auf, sich in der Nähe von Häusern aufzuhalten, in denen sich die Hisbollah befindet. Waffen das Gebiet sofort zu verlassen.

Mitarbeiter des Zivilschutzes in den Städten Jawjah und Basuriyeh verließen daraufhin das Gebiet, wie sie der Deutschen Presse-Agentur bestätigten. Sie sagten den lokalen Medien zudem, sie hätten Anrufe und Textnachrichten von ausländischen Nummern erhalten. Ein israelischer Armeesprecher warnte Bewohner im Südlibanon in einer arabischsprachigen Botschaft auf X: „Die Angriffe werden in naher Zukunft beginnen.“ Sie sollten Häuser verlassen, in denen die Hisbollah Waffen versteckt habe.

Ein Libanese liest eine Nachricht auf seinem Handy. In einigen Gegenden werden die Menschen zur Evakuierung aufgefordert.

Ähnliche Botschaften „von Israelis“ erhielten die Bewohner am Montagmorgen, berichtete die Zeitung „L’Orient Le Jour“. Sie wurden aufgefordert, „sich von Dörfern fernzuhalten, in deren Gebäuden Waffen der Hisbollah werden gespeichert“.

