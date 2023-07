tz Welt

Aufgrund der großen Dürre und der starken Winde breiteten sich die Flammen schnell aus. © Europa Press/EUROPA PRESS/dpa

Die Kanareninsel ruht kaum. Nach einem Vulkanausbruch im Jahr 2021 brennt nun im Norden von La Palma ein Wald. Warum das Feuer noch nicht unter Kontrolle ist.

La Palma – Wegen eines Waldbrandes auf der zu Spanien gehörenden Kanareninsel La Palma sind am Samstag mindestens 500 Menschen aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht worden. Das Feuer brach am frühen Morgen in der Nähe der Stadt Puntagorda im Nordwesten der Insel aus. Aufgrund der großen Dürre und der starken Winde breiteten sich die Flammen schnell aus, berichtete der Bürgermeister der Stadt, Vicente Rodríguez, im staatlichen Fernsehsender RTVE.

Da sich die Windrichtung ständig ändert, konnte das Feuer noch nicht unter Kontrolle gebracht werden. Mindestens elf Häuser wurden niedergebrannt und eine Fläche von etwa 140 Hektar zerstört. Vor allem der Norden der Insel ist auch bei Auswanderern aus Deutschland beliebt. Die Inselregierung kündigte an, dass auch Häuser weiter südlich in der Gemeinde Tijarafe geräumt werden müssten.

Die westlichste der Kanarischen Inseln sorgte im Jahr 2021 monatelang für Schlagzeilen, nachdem der Vulkan Tajogaite riesige Mengen Lava ausspuckte, die in glühenden Strömen Richtung Meer floss. Mindestens 7000 Menschen mussten damals vor der Lava fliehen, Landhäuser, Bananenplantagen und Weinberge wurden unter meterdicker Lava begraben. dpa