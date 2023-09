Deutschland ist 1973 den Vereinten Nationen beigetreten. Aber warum so spät? Westdeutschland wurde schließlich 1949 gegründet, nur vier Jahre nach der Gründung der Vereinten Nationen. Der Grund lag in der Spaltung zwischen den beiden deutschen Staaten: Westdeutschland bzw. der Bundesrepublik und der Deutschen Demokratischen Republik (DDR), besser bekannt als kommunistisches Ostdeutschland.

Es kam zu einer jahrzehntelangen Pattsituation, weil die Regierung der Bundesrepublik den Anspruch erhob, die alleinige Vertretung Deutschlands zu sein, und glaubte, die einzige rechtmäßige Vertretung des deutschen Volkes zu sein, da nur sie über demokratische Legitimität verfügte.

Die siegreichen westlichen Alliierten des Zweiten Weltkriegs, die USA, Großbritannien und Frankreich, die zu diesem Zeitpunkt noch über die Art und Weise, wie Deutschland regiert wurde, bestimmen konnten, hätten nur den UN-Beitritt der Bundesrepublik unterstützt, nicht jedoch die Sowjetunion, die dies tat verstand sich als Hüter der DDR. Damit wurde der UN-Beitritt blockiert.

Anfang der 1970er Jahre änderte die Bundesregierung unter SPD-Kanzler Willy Brandt ihren Kurs, normalisierte die Beziehungen zur DDR und machte damit den Weg für den Beitritt beider deutscher Staaten frei. Am 18. September 1973 traten sie als 133. und 134. Mitglied den Vereinten Nationen bei.

Die Annäherung von Bundeskanzler Willy Brandt an die DDR Anfang der 1970er Jahre ebnete beiden Ländern den Weg zum UN-Beitritt Bild: picture-alliance/dpa

Vergebliche Bewerbungen um einen Sitz im Sicherheitsrat

Die Doppelmitgliedschaft endete mit der deutschen Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 und das vereinte Deutschland ist seitdem UN-Mitglied. Die Vorrechte der Siegermächte des Westens entfielen. Seitdem hat Deutschland sein Engagement in den Vereinten Nationen deutlich ausgebaut. Es ist einer der größten Geberländer, hat an zahlreichen Friedensmissionen teilgenommen und ist ein wichtiges UN-Gastland: Der Internationale Seegerichtshof befindet sich in Hamburg und mehrere UN-Organisationen haben ihren Sitz in Bonn.

Auf der Grundlage dieses starken Engagements und des wirtschaftlichen und politischen Gewichts Deutschlands bemüht sich Berlin seit vielen Jahren um einen dauerhaften Sitz mit Vetorecht im UN-Sicherheitsrat, dem höchsten Entscheidungsgremium der Organisationen. Bisher gehören nur die USA, China, Russland, das Vereinigte Königreich und Frankreich zu diesem exklusiven Kreis. Das Argument der Deutschen lautet ebenso wie das der anderen Anwärter auf einen ständigen Sitz, dass die Zusammensetzung des Rates immer noch die geopolitische Situation kurz nach dem Zweiten Weltkrieg widerspiegele und nicht die heutigen Realitäten.

Henning Hoff, Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) und Chefredakteur der Zeitschrift Foreign Affairs Internationale Politik vierteljährlichEr nennt die Bewerbung um einen ständigen Sitz den „heiligen Gral der deutschen Außenpolitik“, sieht die Chancen aber „sehr, sehr gering“. Das liegt daran, dass bestehende Mitglieder ihre privilegierte Position nicht mit Neuankömmlingen teilen möchten.

Zeitweise hat Berlin stattdessen versucht, einen ständigen Sitz für die gesamte Europäische Union zu fordern. Da dies aber bedeutet hätte, dass das Vereinigte Königreich (damals noch EU-Mitglied) und Frankreich ihre jeweiligen Sitze hätten aufgeben müssen, scheiterte auch dies.

Hoff sieht die Bundesregierung in einem Dilemma: „Einerseits besteht das wichtigste Instrument der deutschen Außenpolitik darin, sich stark auf die UN zu verlassen, um so etwas wie eine Weltregierung zu etablieren; andererseits sieht man, dass die Struktur Die Organisation der Vereinten Nationen ist tatsächlich reformbedürftig, aber es besteht keine Aussicht darauf, dass es dazu kommt.“

Eine repräsentativere UNO

Im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung gibt es ein eigenes Kapitel zum Multilateralismus, in dem es zu den Zielen im UN-Kontext heißt: „Wir setzen uns dafür ein, die Vereinten Nationen (UN) als wichtigste Institution der internationalen Ordnung politisch zu stärken, finanziell und personell. Eine Reform des UN-Sicherheitsrats bleibt unser Ziel, ebenso wie eine gerechtere Vertretung aller Weltregionen.“

Konkret bereitet Deutschland derzeit gemeinsam mit Namibia den sogenannten UN-Zukunftsgipfel vor, der im nächsten Jahr stattfinden soll. Hier sollen die Delegierten die Themen für einen geplanten „Zukunftspakt“ vereinbaren, das geplante Abschlussdokument des Gipfels.

„Es geht darum, noch einmal zu versuchen, die Kräfte in den Vereinten Nationen, die Reformen wollen, und das sind nicht wenige, wieder an einen Tisch zu bringen“, sagte Hoff, „und zwar in einer Form, wie ein europäisches Land wie Deutschland.“ und Namibia, eine ehemalige Kolonie, als Vertreter des globalen Südens, ziehen an einem Strang und versuchen, diese Reformagenda klar zu definieren und voranzutreiben.“ Hoff ist allerdings „etwas skeptisch, dass das klappt“.

Alternativen zur UNO?

Doch während alle Bemühungen um eine grundlegende Reform der UN gescheitert sind, vollzieht sich nun eine völlig andere Entwicklung. Hoff sagt, dass „insbesondere China dazu tendiert, parallele Strukturen zu schaffen und dann versucht, seine eigenen Strukturen sozusagen als Alternativen zur UN darzustellen“, seien es die BRICS-Staaten oder die G20.

Der frühere britische Premierminister Gordon Brown wirft der Biden-Regierung ein ähnliches Verhalten vor Außenpolitik Magazin: Seine „Fixierung auf bilaterale und regionale Vereinbarungen – auf Kosten global koordinierter Maßnahmen – untergräbt das Potenzial unserer internationalen Institutionen und untergräbt gleichzeitig jede Möglichkeit einer stabilen und gesteuerten Globalisierung. Ohne einen neuen Multilateralismus ein Jahrzehnt globaler Unordnung.“ scheint unvermeidlich“, schrieb Brown.

Aber auch die UN-orientierte deutsche Außenpolitik befinde sich nun etwas im Umbruch, sagte Hoff: „Der jüngste G20-Gipfel ist ein gutes Beispiel dafür, dass man einfach mehr auf solche Formate setzt, um so etwas wie eine Weltregierung zu etablieren, und weniger auf die UN.“

Multilateralismus ist seit Jahrzehnten eines der Schlüsselwörter der deutschen Außenpolitik. Aber es scheint, dass selbst die Bundesregierung nicht mehr ausschließlich an die Vereinten Nationen denkt.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Deutsch verfasst.

