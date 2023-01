5 Wissenswertes über Penny Lancaster und seine Exen – Hollywood Life

Galerie ansehen





Rod Stewart ist ein britischer Sänger und Songwriter, der für seine Hits „Forever Young“ und „Some Guys Have All The Luck“ bekannt ist.

Derzeit ist er mit Penny Lancaster verheiratet.

Der Star war mit zwei anderen Frauen verheiratet, darunter Alana Stewart und Rachel Hunter.

Rod wird von Februar 2023 bis November 2023 auf Tour gehen.

Rod Stewart, 78, ist einer der erfolgreichsten und beliebtesten britischen Rockstars der letzten 50 Jahre. Die „Maggie May“-Sängerin ist mit einem ehemaligen Model verheiratet Penny Lancaster seit 2007, und jetzt tritt sie wieder ins Rampenlicht, da sie als Sonderpolizistin bei der City of London Police arbeitet. Nach MENSCHENdie blonde Schönheit, 51, arbeitete am Montag, den 19. September 2022, am Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth in der Westminster Abbey.

Sie soll es auch erzählt haben Guten Morgen Großbritannien dass sie am Freitag, dem 9. September, beim Gedenkgottesdienst der Königin mitgearbeitet hat. „Es war ein großes Privileg, am Freitag beim Gedenkgottesdienst der Königin in der St. Paul’s Cathedral zu arbeiten“, sagte sie teilweise und fügte hinzu, dass sie „sehr stolz darauf ist in der Lage zu dienen“ dem verstorbenen Monarchen, der am 8. September starb.

Hier ist alles, was Sie über die anderen Ehen von Penny Lancaster und Rod wissen müssen!

Rod Stewarts Frau Penny

Penny begann schon in jungen Jahren mit dem Modeln. Eine ihrer bemerkenswertesten Kampagnen war, als ihr im Jahr 2002 200.000 Pfund angeboten wurden, um das Model für die Dessous- und Bademodenmarke Ultimo zu sein Abendstandard. Trotz der massiven Auszahlung führte der Deal zu einem Drama, als das Unternehmen das Angebot zurückzog und den Job stattdessen Rods Ex-Frau gab Rahel Hunter. Zuletzt ging Rod zu Instagram, um am 11. Juni 2022 einen Schnappschuss (siehe oben) von ihm und seiner Frau zu teilen. „Liebe mein Leben“, beschriftete er den romantischen Beitrag.

Nach dem Debakel sagte ein Sprecher von Pennys Agent Abendstandard dass sie bei den Produkten, für die sie wirbt, selektiver geworden ist. „Wir sind sehr vorsichtig, welche Projekte sie verfolgen wird. Wir haben uns für immer von Dessous verabschiedet. Die neuen Projekte, die in Aussicht stehen, beinhalten viel hochwertigere Kleidung“, sagte er damals. „Penny würde lieber ein Produkt bewerben, an das sie glaubt und das ihrer Meinung nach ein verantwortungsbewusstes und respektables Produkt ist. Sie würde nichts nur für Geld fördern.“

Abgesehen vom Modeln hat Penny eine sehr erfolgreiche Karriere im Fernsehen hinter sich. Sie war Moderatorin in der Talkshow Freizügige Frauen seit 2014, nachdem sie in den Jahren zuvor eine Handvoll Auftritte in der Show hatte, mit ihrem frühesten 2006. Anders als Freizügige Frauensie trat auch an Kommen Sie unbedingt tanzen (eine britische Tanzwettbewerbsshow, ähnlich wie Mit den Sternen tanzen) in der fünften Serie der Show im Jahr 2007.

Ihre Kinder

Rod ist Vater von acht Kindern im Alter von 11 bis 59 Jahren. Penny ist die Mutter seiner beiden jüngsten Kinder: Alastair Wallace, 17, und Aiden Patrick, 11. Es hat sich herausgestellt, dass Alastair ein großartiger Schwimmer ist, wobei Rod Berichten zufolge in seiner britischen Villa ein riesiges Schwimmbecken gebaut hat, um ihm bei der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele zu helfen. Aiden kam an, nachdem Penny sich einer IVF-Behandlung unterzogen hatte, und ihr Mann nannte den jüngsten Sohn Berichten zufolge das „Wunderbaby“ des Paares.

Während eines Auftritts im November 2021 auf Freizügige Frauen, Rod erzählte, wie es war, seine Frau in den Wechseljahren zu sehen, und er gab allen Männern, die sich nicht sicher sind, wie sie reagieren sollen, wenn sie sehen, dass ihre Partner dasselbe durchmachen, einen guten Rat. „Wir haben darüber gesprochen, was meiner Meinung nach das Wichtigste ist, was ein Paar tun kann, und sie hat es mir unter Tränen erklärt – weil Penny gerne weint, und wir haben darüber gesprochen, und ich denke, das müssen Paare tun , und Männer müssen einfach weitermachen, verstehen und am anderen Ende herauskommen “, sagte er damals.

Seine Tochter, Kimberly, 43, ging am 7. Juli 2021 sogar auf Instagram, um einen entzückenden Familienschnappschuss (siehe oben) zu teilen. Und später teilte sie am 18. Juni 2022 ein Solo-Foto ihrer Pops. „@sirrodstewart in seinem Reich @therealm_ks @letthelordbewithyou #happyfathersday“, schrieb sie.

Seine Ehe mit Alana Stewart

Vor Penny hatte Rod viele verschiedene Beziehungen, darunter die Vaterschaft von sechs Kindern mit vier anderen Frauen. Seine erste Ehe war mit Model und Schauspielerin Alana Steward von 1979 bis 1984, und sie hatten zwei Kinder. Rod gab in einem Interview im November 2021 zu, dass er der Meinung ist, dass sie zu jung geheiratet hatten Menschen. Er erwähnte, dass sein Vater ihm zu Recht gesagt hatte, dass er nicht bereit für eine Ehe sei. „Ich hatte noch viel zu tun, zu leben, zu feiern, zu trinken und zu vögeln“, sagte er.

Mit Alana hatte er seine Tochter Kimberly, 43, im August 1979. Kimberly trat in die Fußstapfen ihrer Mutter und wurde Model, Schauspielerin und TV-Persönlichkeit. Sie hatte eine kurzlebige Reality-Serie Leben mit … Kimberly Stewart im Jahr 2007 und hatte kleinere Rollen in Shows wie Nicht deklariert und Hercule Poirot. Sie gebar auch ihre Tochter (und Rods Enkelin) Delilah, 11, im August 2011. Alana hatte auch einen Sohn Sean, 42, mit Stab. Sean war auch ein Star der Reality-Show Söhne Hollywoods.

Rods zweite Frau, Rachel Hunter

Die Sängerin war von 1990 bis 2006 in zweiter Ehe mit Rachel Hunter verheiratet. Rod und Rachel hatten auch zwei Kinder. Rod erwähnte, dass das Ende seiner zweiten Ehe ihn wirklich verletzt hatte, aber er traf Penny kurz nach der Trennung. „Rachel hat an einem Montagabend mit mir Schluss gemacht, und es war herzzerreißend“, sagte er Menschen. „[Penny] hat mein Herz auf mehr als eine Weise repariert.“

Aus seiner Ehe mit Rachel hatte Rod seine Tochter Renee, 30, im Juni 1992, und Sohn Liam, 28, im September 1994. Zwischen seiner ersten und zweiten Ehe datierte Rod ein Model Kelly Emberg, wem er seine Tochter hatte Rubin Stewart mit. Seine erste Tochter Sarah Straßer wurde 1963 geboren Susanne Boffey und von Adoptiveltern aufgezogen.

