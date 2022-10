5 Wissenswertes für den 25. Oktober: Rishi Sunak, Studiendarlehen, Dreharbeiten, Ukraine, Shampoo

CNN

Menschen, die nach der Verabreichung von Covid-19-Impfstoffen Fieber, Schüttelfrost oder Muskelschmerzen hatten, zeigen tendenziell eine stärkere Antikörperreaktion als diejenigen, die überhaupt keine Symptome hatten, wie eine neue Studie zeigt. Aber wenn Ihr Arm nach der Injektion nicht wund war, machen Sie sich keine Sorgen – der Impfstoff löst immer noch robuste Immunantworten aus, unabhängig von Nebenwirkungen, sagen Forscher.

Großbritannien begrüßt heute einen neuen Premierminister, nachdem Rishi Sunak den jüngsten Führungswettbewerb der Konservativen gewonnen hat. Sunak übernimmt nach einer katastrophalen sechswöchigen Amtszeit unter der Leitung von Liz Truss in einer schwierigen Zeit für die Wirtschaft des Landes. Truss hielt heute ihre Abschiedsrede und nannte es eine „große Ehre“, das Land zu führen. Sie behauptete weiter, dass „diese Regierung in nur kurzer Zeit dringend und entschieden gehandelt hat“, um arbeitenden Familien zu helfen. Die Politik von Truss führte jedoch dazu, dass das britische Pfund auf den niedrigsten Stand seit Jahrzehnten fiel. Sunak wird nun eine gespaltene Partei führen und sich sofort Forderungen stellen, Neuwahlen auszurufen und sein eigenes Mandat anzustreben. Der ultrareiche ehemalige Banker ist auch der erste Farbige an der Spitze Großbritanniens.

Die Biden-Administration argumentiert, dass es ihr erlaubt sein sollte, ihren Schuldenerlassplan für Studentendarlehen durchzuführen, während ein Rechtsstreit über die Politik läuft. In einem neuen Schriftsatz, der beim 8. US-Berufungsgericht eingereicht wurde, das eine rechtliche Anfechtung des Programms erwägt, das von sechs von Republikanern geführten Staaten eingereicht wurde, verteidigte die Regierung die Politik und argumentierte, dass der Fall der Herausforderer schwerwiegende Mängel aufwies. Ein Bezirksgericht wies letzte Woche den Fall der republikanischen Staaten ab und stellte fest, dass die Staaten nicht gezeigt hatten, dass sie durch die Politik direkten Schaden erleiden würden. Nach einem Einspruch der Herausforderer hat der 8. Kreis am Freitag die Richtlinie administrativ ausgesetzt und die Biden-Administration daran gehindert, vorerst Kredite im Rahmen des Programms zu kündigen. In der Zwischenzeit hat die Biden-Administration die Kreditnehmer ermutigt, trotz der Sperre weiterhin Erleichterungen zu beantragen. Eine Antwort der republikanisch geführten Staaten ist heute fällig.

Ein 15-jähriges Mädchen und eine 61-jährige Frau wurden am Montag bei einer Schießerei an einer High School in St. Louis getötet. Die Beamten kamen vier Minuten nach dem ersten Notruf an der Schule an und es dauerte acht Minuten, bis sie den Schützen fanden, sagte Polizeikommissar Michael Sack. Nach einem zweiminütigen Feuergefecht wurde der Verdächtige gemeldet und starb später in einem Krankenhaus. Der Schütze wurde als 19-Jähriger identifiziert, der letztes Jahr die Schule abgeschlossen hatte und keine Vorstrafen hatte, teilte die Polizei mit. Als der Schütze den Campus stürmte, war er mit einer Langwaffe und fast einem Dutzend Magazinen mit hoher Kapazität bewaffnet – genug Munition für eine „viel schlimmere“ Situation, sagte Sack.

Eine Gruppe von 30 Mitgliedern des liberalen Repräsentantenhauses fordert Präsident Joe Biden auf, den Kurs seiner Ukraine-Strategie zu ändern und eine direkte Diplomatie mit Russland zu betreiben, um den monatelangen Konflikt zu beenden. In einem Brief an Biden am Montag lobte die Gruppe der Demokraten die Bemühungen des Präsidenten, die Ukraine zu unterstützen und gleichzeitig eine direkte US-Beteiligung vor Ort zu vermeiden. Aber sie schlagen vor, dass ein energischerer Versuch, den Krieg durch Diplomatie zu beenden, erforderlich ist. Der Brief kommt zu einem kritischen Zeitpunkt im Krieg, da Russland zunehmend auf die zivile Infrastruktur abzielt – mit besonderem Schwerpunkt auf der Unterbrechung der Stromversorgung ukrainischer Bürger vor dem Winter.

Mehrere Marken von Trockenshampoos wurden aufgrund des möglichen Vorhandenseins von Benzol, einer Chemikalie, die Krebs verursachen kann, zurückgerufen. Der Konsumgüterkonzern Unilever hat den freiwilligen Rückruf für bestimmte Aerosol-Trockenshampoos von Dove, Nexxus, Suave, TIGI und TRESemmé herausgegeben. Die betroffenen Produkte wurden vor Oktober 2021 hergestellt und landesweit an Einzelhändler vertrieben, teilte die FDA in einer Ankündigung mit. Benzol ist ein menschliches Karzinogen, das laut der Rückrufmitteilung bei Exposition Krebs verursachen könnte. Die FDA sagte, Verbraucher sollten die Verwendung der betroffenen Aerosol-Trockenshampoo-Produkte sofort einstellen. Im vergangenen Jahr rief Procter & Gamble außerdem mehr als 30 Aerosol-Spray-Haarpflegeprodukte zurück und warnte ebenfalls davor, dass sie Benzol enthalten könnten.

Brittney Griner wird ihren Fall heute vor einem russischen Gericht anfechten, fast drei Monate nachdem der US-Basketballstar wegen Drogenschmuggels ins Land verurteilt und zu neun Jahren Gefängnis verurteilt worden war. Das Moskauer Gericht, das die Berufung verhandeln wird, kann entscheiden, Griners Urteil in Kraft zu lassen, es außer Kraft zu setzen und es an die Vorinstanz zurückzuverweisen oder Griners Haftstrafe zu verkürzen. Griner wird der Anhörung per Videokonferenz von ihrer Haftanstalt aus beiwohnen.

Nachdem West in einer Reihe von antisemitischen Äußerungen auf Juden abzielte, distanzieren sich täglich mehr Marken von ihm – darunter auch Adidas.

Aber diejenigen in den USA müssen darauf verzichten … Es wird in Teilen von Grönland, Island, dem größten Teil Europas, Nordostafrika und Teilen Asiens sichtbar sein.

Alles, was ich mir zu Weihnachten wünsche, ist… bei diesem Konzert dabei zu sein. Carey kündigte an, dass sie ihre ikonischen Weihnachtslieder diesen Winter bei zwei Shows aufführen wird.

Er ist wieder da! Der britische Schauspieler wird im erweiterten Filmuniversum von DC Comics in die Rolle von Clark Kent zurückkehren.

Diese Kunstwerke geben historischen Malstilen einen modernen Touch. Schau mal.

Leslie Jordan, beliebter Komiker und Schauspieler, bekannt für seine Arbeit an „Will and Grace“, ist gestorben, gab sein Agent bekannt. Er war 67 Jahre alt. Jordan war am Montag in Hollywood in einen Autounfall verwickelt und wurde am Tatort für tot erklärt, so der Gerichtsmediziner von Los Angeles County, der ihn identifizierte, und ein Sprecher der Feuerwehr von Los Angeles. Jordan war ein Fanfavorit für seine wiederkehrende Rolle als Karens Freund Beverley Leslie in „Will & Grace“. Er trat auch in „American Horror Story“ und „The Cool Kids“ auf. Sein Stern leuchtete während des Höhepunkts der Pandemie noch heller, als seine Social-Media-Präsenz auf Instagram startete und ihm Millionen von Followern einbrachte.

5,4 %

Auf dieses Niveau dürften die Hypothekenzinsen laut einer neuen Prognose der Mortgage Bankers Association bis Ende 2023 fallen. Der durchschnittliche Zinssatz für eine 30-jährige Festhypothek liegt derzeit bei 6,94 %. Während die Prognose ein positives Zeichen für potenzielle Hauskäufer ist, warnen Finanzanalysten davor, dass die Zinsen in den kommenden Monaten noch starker Volatilität ausgesetzt sein werden, da erwartet wird, dass die Federal Reserve die Zinsen in diesem Jahr weiter anheben wird.

„Ich verstehe, dass nicht jeder unter perfekten Umständen geboren wird, aber ich würde gerne sehen, dass jeder eine Chance hat.“

– Floridas Gouverneur Ron DeSantis, verteidigt das Abtreibungsverbot seines Staates am Montag während einer feurigen Gouverneursdebatte. Die einstündige Debatte brachte eine Handvoll bemerkenswerter Momente hervor, als DeSantis und der Demokrat Charlie Crist über Abtreibung, die Reaktion auf den Hurrikan Ian, die anhaltenden Kulturkriege des Staates und die mögliche Präsidentschaftskandidatur von DeSantis im Jahr 2024 aneinandergerieten. Auf die Frage, in welcher Woche der Zugang zu Abtreibungen in Florida gesperrt werden sollte, sagte DeSantis, er sei „stolz“ auf das 15-wöchige Verbot des Staates, das er Anfang dieses Jahres unterzeichnet habe. Das Gesetz enthält Ausnahmen für eine tödliche Anomalie des Fötus oder wenn eine Schwangerschaft ein „ernsthaftes Risiko“ für die Mutter darstellt. Es erlaubt keine Ausnahmen für Vergewaltigung, Inzest oder Menschenhandel.

