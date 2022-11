5 Tipps, um den Reisestress über die Feiertage zu bändigen

Anmerkung der Redaktion: Dana Santas, bekannt als „Mobility Maker“, ist zertifizierte Kraft- und Konditionsspezialistin und Mind-Body-Coach im Profisport und Autorin von „Practical Solutions for Back Pain Relief“.





Reisen gehört für viele Menschen dazu, die Feiertage mit den Liebsten zu feiern. Das bedeutet, all die stressigen Schluckaufe zu ertragen, die mit dem Reisen und dem Verbringen von Zeit weg von den Annehmlichkeiten Ihres eigenen Zuhauses einhergehen können.

Jedes Jahr beginnt meine Familie die Saison mit dem Comedy-Klassiker „Planes, Trains and Automobiles“ mit Steve Martin und dem verstorbenen John Candy. Darin sind die beiden Männer Fremde, die am Ende zusammenbleiben und sich mit einer komisch übermäßigen Anzahl von Reiseproblemen auseinandersetzen, während sie versuchen, an Thanksgiving nach Hause zu kommen.

Es besteht eine gute Chance, dass Ihre Urlaubsreise nicht so kompliziert wird wie die von Martin und Candy, aber Sie können mit Verzögerungen, Umleitungen und vielen Stunden des Sitzens konfrontiert werden, die Sie geistig und körperlich belasten können. Egal, ob Sie zu Thanksgiving zu Oma fahren oder fliegen, um Ihre Familie in einem anderen Land zu sehen, probieren Sie die folgenden fünf Tipps aus, um Stress und Anspannung abzubauen, damit Sie die Feiertage genießen können.

Beim langen Sitzen auf Reisen leidet oft die Körperhaltung. Angesichts der engen Beziehung zwischen Ihrem Atemmuster und Ihrer Haltung führt das Zusammensacken im Sitzen zu einer flachen, schnellen Atmung, die die Stressreaktion Ihres Körpers anregt. Es ist ein Teufelskreis, der die körperliche und geistige Anspannung erhöht.

Deshalb ist es wichtig, auf Reisen mindestens einmal pro Stunde die Kontrolle über Ihre Atmung zu übernehmen, um Ihre Haltung wiederherzustellen und ein Gefühl der Ruhe zu entwickeln. Nur fünf oder sechs lange, tiefe Atemzüge zu nehmen und sich darauf zu konzentrieren, Ihre unteren Rippen in Bewegung zu bringen, wie in diesem Video gezeigt, kann einen großen Unterschied machen!

Forschungen zufolge lösen nur 90 Sekunden tiefes Atmen eine Entspannungsreaktion aus, die Ihre Herzfrequenz, Ihren Blutdruck und Ihre Stresshormonproduktion senkt.

Diese Muskelkrämpfe und schmerzenden Gelenke, die Sie auf der Straße erleben, können viel mit Ihrer Flüssigkeitsaufnahme zu tun haben. In Anbetracht der Tatsache, dass unser Körper hauptsächlich aus Wasser besteht, ist Flüssigkeitszufuhr wichtig für die richtige Schmierung und Zirkulation der Gelenke. Aber Ihr Flüssigkeitshaushalt beeinflusst Sie nicht nur körperlich. Wenn Sie dehydriert sind, erhöht es den Cortisolspiegel (primäres Stresshormon) Ihres Körpers, was zu Angstgefühlen, Erschöpfung und allgemeiner Reizbarkeit führen kann.

Ihr Zugang zu Trinkwasser kann auf Reisen eingeschränkt sein, daher ist es wichtig, im Voraus zu planen. Sie können kein Wasser in Flaschen durch die Kontrollpunkte der Transportation Security Administration bringen, und niemand zahlt gerne die exorbitanten Preise für Wasserflaschen am Flughafen. Zum Glück haben die meisten Flughäfen Stationen mit gefiltertem Wasser, um Flaschen kostenlos aufzufüllen. Packen Sie also eine wiederverwendbare Wasserflasche ein und vergessen Sie nicht, eine Kühlbox mit Wasser mitzunehmen, wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind.

Auch wenn Sie nicht auf Reisen sind, machen die Feiertage es leicht, dehydriert zu werden. Bei all den Feierlichkeiten vergessen wir oft, so viel Wasser wie gewohnt zu trinken, besonders wenn Cocktails in Strömen fließen. Aber alkoholische Getränke sind kein Ersatz für Wasser, weil sie entwässern.

Alkohol unterdrückt die natürliche Produktion des antidiuretischen Hormons Vasopressin, das uns davon abhält, zu viel zu urinieren. Ohne sie finden wir uns häufiger im Badezimmer wieder. Wirken Sie der dehydrierenden Wirkung von Alkohol entgegen, indem Sie zu jedem Cocktail ein Glas Wasser trinken.

Es gibt zahlreiche Studien zu den gesundheitlichen Gefahren von langem Sitzen, aber nur wenige Menschen scheinen sich zu bemühen, es auf Reisen zu vermeiden. Wenn Sie sich am Flughafen umsehen, werden Sie feststellen, dass fast alle am Gate sitzen und darauf warten, in ihr Flugzeug zu steigen, wo sie unweigerlich mindestens ein paar Stunden oder länger sitzen bleiben.

Unterbrechen Sie das Sitzen, indem Sie Gelegenheiten zum Stehen und Herumgehen nutzen, wann immer dies möglich ist. Machen Sie am Flughafen einen Spaziergang um Ihr Terminal herum. Einige Flughäfen haben sogar öffentlich zugängliche Yogaräume. Wenn Sie mit dem Auto anreisen, finden Sie einen Park oder sogar ein Einkaufszentrum auf Ihrer Route, wo Sie aussteigen und einen 10-minütigen Spaziergang machen können.

Viel Sitzen während der Reise bedeutet auch komprimierte seitliche Taillenmuskeln, überbeanspruchte Hüftbeuger und verspannte untere Rückenmuskulatur. Wenn Sie sich beim Reisen wohler fühlen und Schmerzen vermeiden möchten, müssen Sie diese Muskeln so oft wie möglich dehnen.

Meine bevorzugte Reisedehnung ist die Warrior Hip Flexor Release.

So geht’s:

Stellen Sie sich rechts neben eine Wand, einen Stuhl oder eine andere stabile Oberfläche. Legen Sie zur Unterstützung Ihre linke Hand darauf.

Treten Sie mit Ihrem rechten Fuß zurück in eine kurze Ausfallschrittposition, lassen Sie Ihre hintere Ferse fallen und richten Sie Ihre Zehen leicht nach außen, wie gezeigt.

Beuge dein vorderes Knie, um es über deinem Knöchel auszurichten, während dein hinteres Bein gerade bleibt.

Atmen Sie ein, während Sie Ihren rechten Arm nach oben und über Ihren Kopf heben.

Atme aus, während du dich nach links beugst und spürst, wie sich deine linken unteren Rippen nach innen drehen.

Vermeiden Sie es, Ihren unteren Rücken zu wölben.

Drei lange, tiefe Atemzüge halten. Auf der anderen Seite wiederholen.

Sehen Sie sich das Video oben in dieser Geschichte an, um weitere Übungen zur Bekämpfung der negativen Auswirkungen des Sitzens zu erhalten.

Vielleicht sind Sie so erleichtert, Ihr Ziel erreicht zu haben, dass Sie denken, dass es alles ist, was Sie brauchen, um sich in einen bequemen Stuhl fallen zu lassen. Aber es ist noch vorteilhafter, die Beine über das Herz zu heben, was den venösen Blutfluss fördert und hilft, Schwellungen im Unterkörper zu reduzieren.

Eine großartige Möglichkeit, dies zu erreichen, ist die beliebte erholsame Yoga-Pose, die als „Beine an der Wand hoch“ bekannt ist. Sie können dies auf dem Boden mit gestreckten Beinen an der Wand oder mit gebeugten Knien und Waden auf einem Stuhlsitz tun. Wenn Sie nicht auf dem Boden liegen möchten, können Sie sich rückwärts auf Ihr Bett legen und Ihre Beine am Kopfteil hochlegen. Fühlen Sie sich frei, ein Kissen oder eine gefaltete Decke unter Ihren Kopf zu legen.

Sobald Sie in der Position sind, bleiben Sie dort ein paar Minuten und nehmen Sie einige lange, tiefe, entspannende Atemzüge.

Zusätzlich zur Änderung Ihrer Beziehung zur Schwerkraft, um Spannungen abzubauen, ist es wichtig, ausreichend Schlaf zu bekommen. Dies gilt insbesondere, wenn Sie in eine andere Zeitzone gereist sind. Machen Sie bei Bedarf Nickerchen, um Schlafdefizite auszugleichen, die sich negativ auf Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden auswirken könnten.

Trotz all der Freuden, die die Feiertage mit sich bringen, ist es wichtig, nicht zu übersehen, wie saisonale Reisen Sie unbeabsichtigt nach unten ziehen können. Die Anwendung der fünf oben genannten Tipps hilft dabei, die Reisespannung in Schach zu halten und Ihre Urlaubsstimmung hoch zu halten.