Lichaamsbeweging is een van de meest effectieve natuurlijke strategieën om je humeur en geestelijke gezondheid te verbeteren. Maak je geen zorgen als je niet van de sportschool houdt; je hoeft geen bodybuilder te worden om de geestelijke gezondheidsvoordelen van lichaamsbeweging te plukken. Je doet waarschijnlijk al een deel van het werk. Regelmatige oefeningen zoals wandelen of yoga kunnen uw dagelijkse symptomen van depressie en angst verlichten.

Hier zijn de beste oefeningen die je vandaag zou moeten proberen.

Kijk hoe u dat kunt doen voor meer tips over geestelijke gezondheid uw humeur verbeteren zonder therapie en hoe u uw dieet kunt aanpassen ten goede komen aan uw mentale welzijn.

Waarom zou je moeten sporten voor je mentale gezondheid?

Lichaamsbeweging geeft je een goed gevoel over jezelf. Als ik lichaamsbeweging zeg, bedoel ik niet alleen naar de sportschool gaan en ijzer pompen. Oefening is alles wat je in beweging brengt. U hoeft uw huis niet uit om uw mentale welzijn te verbeteren met fysieke activiteit.

Voordelen van lichaamsbeweging op uw geestelijke gezondheid:

Geen enkele vorm van lichaamsbeweging zal een goede geestelijke gezondheid ontsluiten. Dit betekent dat je de flexibiliteit hebt om iets te vinden dat bij je leven past. Er is geen lat waaraan je moet voldoen — elke hoeveelheid beweging telt. Onderzoekers merken echter op dat meer lichaamsbeweging de uitbetaling zal verhogen.

Oefeningen om je mentale gezondheid te verbeteren

1. Lopen

Voor veel mensen, wandelen is hun doel geestelijke gezondheidsoefening. Het is een van mijn favorieten omdat het relatief weinig impact heeft en je het overal kunt doen. Wandelen kan stress verlichten, angstsymptomen verlichten en positieve gedachten bevorderen. Als je de beste resultaten wilt, loop dan naar buiten en geniet van het groen. Er is gevonden dat wandelingen in de natuur angst verminderen.

Het hoeft geen lange wandeling te zijn; studies tonen aan dat slechts 15 minuten wandelen het risico om depressief te worden met 26% kan verminderen.

2. Rennen

Als je op zoek bent naar een intensievere vorm van lichaamsbeweging voor je geestelijke gezondheid, probeer dan eens te gaan hardlopen. Onze hersenen worden overspoeld met endorfines die ons humeur verbeteren tijdens het hardlopen. Het is wat mensen een ‘runner’s high’ noemen. Studies hebben aangetoond dat lichaamsbeweging in de buitenlucht een effectief behandelingsalternatief is voor antidepressiva.

Consistent hardlopen kan het ook gemakkelijker maken om in slaap te vallen en de slaapkwaliteit te verbeteren, wat essentieel is voor het verlagen spanning En depressie symptomen.

Lees verder: 5 geweldige hardloop-apps om u te helpen uw fitnessdoelen te bereiken

3. Krachttraining

Probeer krachttraining als je het extra voordeel wilt hebben van het opbouwen van spieren en het genezen van je geestelijke gezondheid. Het kan het risico op het ontwikkelen van een depressie of verlicht bestaande symptomen. Je krijgt ook de voldoening die hoort bij het behalen van krachtdoelen.

Krachttraining betekent niet naar de sportschool gaan en gewichtheffen. Je bouwt er thuis gemakkelijk kracht mee op vrije gewichten, weerstandsbanden En uw lichaamsgewicht.

4. Yoga

Yoga helpt niet alleen om je lichaam in beweging te krijgen, maar geeft je ook de kans om dat te doen reflecteren en mediteren. Daarom denken we dat het een van de beste oefeningen is die je kunt doen om je mentale gezondheid een boost te geven. Gericht op uw ademhaling kan elimineren slechte gewoonten op het gebied van geestelijke gezondheid, zoals gedachtelussen en negatief denken. De gecontroleerde ademhaling activeert je parasympathische zenuwstelsel, waardoor je in een staat van ontspanning komt. Het doet dit door uw hartslag en bloeddruk te verlagen.

Het parasympathische zenuwstelsel is de tegenhanger van het sympathische zenuwstelsel dat de vecht-of-vluchtreactie van het lichaam regelt. Als je angst hebt, wordt je sympathische zenuwstelsel geactiveerd, zelfs als er geen gevaar bestaat. Yoga kan helpen je parasympathische zenuwstelsel te activeren om je terug te brengen naar homeostase.

Een van de beste onderdelen van yoga is de variëteit. U kunt kiezen welk type u wilt doen – van kalmerend tot meer fysiek veeleisend.

5. Dansen

Dansen is een andere oefeningsoptie die angst aanzienlijk kan verminderen. Het kan ook het gevoel van eigenwaarde vergroten. Net als bij yoga kun je het soort dans kiezen dat je gaat doen — ze hebben allemaal voordelen. Als je geen balletdanser bent, probeer dan tango of vrije beweging.

Je hoeft niet naar een dansstudio te gaan om de vruchten te plukken. Je kunt virtuele danslessen volgen in het comfort van je eigen huis. Gesynchroniseerde of gechoreografeerde groepsdansen kunnen echter de resultaten maximaliseren als je hunkert naar sociale interacties. Klassen zoals Zumba hebben sociale voordelen die andere vormen van lichaamsbeweging missen. Ze stellen je in staat om contact te maken met anderen en vriendschappen te sluiten.

Praktische tips om te beginnen met sporten voor mentale gezondheid

Beginnen is het moeilijkste punt. Hier zijn enkele strategieën om van lichaamsbeweging een hoofdbestanddeel van uw routine te maken.

Kies een activiteit die je leuk vindt: Probeer lichaamsbeweging niet te zien als iets dat je moet doen. Zie het in plaats daarvan als een ander hulpmiddel dat u gebruikt tijdens uw wellnessreis.

Probeer lichaamsbeweging niet te zien als iets dat je moet doen. Zie het in plaats daarvan als een ander hulpmiddel dat u gebruikt tijdens uw wellnessreis. Stel realistische doelen: Te ver gaan met lichaamsbeweging kan een negatieve invloed hebben op uw geestelijke gezondheid, vooral als u uzelf doelen stelt die u redelijkerwijs niet kunt halen. Stel kleine doelen waarop u kunt voortbouwen naarmate u groeit. Vergeet niet dat je niets te bewijzen hebt aan iemand anders dan jezelf.

Te ver gaan met lichaamsbeweging kan een negatieve invloed hebben op uw geestelijke gezondheid, vooral als u uzelf doelen stelt die u redelijkerwijs niet kunt halen. Stel kleine doelen waarop u kunt voortbouwen naarmate u groeit. Vergeet niet dat je niets te bewijzen hebt aan iemand anders dan jezelf. Beloon jezelf: Jezelf belonen voor het voltooien van een training is een geweldig idee om er een gewoonte van te maken. Het hoeft niets groots te zijn – misschien een extra aflevering van je favoriete programma of een bubbelbad.

Jezelf belonen voor het voltooien van een training is een geweldig idee om er een gewoonte van te maken. Het hoeft niets groots te zijn – misschien een extra aflevering van je favoriete programma of een bubbelbad. Maak er iets sociaals van: Als je iemand bent die gedijt als je verantwoordelijkheid hebt, maak dan van je oefening een sociale activiteit met vrienden.

Lichaamsbeweging is een uitstekend hulpmiddel om de alledaagse symptomen van psychische aandoeningen te beheersen. Oefening is echter niet bedoeld om therapie en medicatie te vervangen voor degenen die erop vertrouwen om te functioneren.