De lange dagen van januari en februari luiden meestal een aantal geweldige boeken in over misdaad, spanning en – ieders favoriet – moord. De nieuwe releases van dit jaar omvatten werken waarbij verschillende unieke gemeenschappen betrokken zijn, van inheemse rendierherders tot sexy aspirant-auteurs tot studenten aan een vrij ongebruikelijke academie.

Vastbesloten door Leigh Bardugo

Iedereen begroet de koningin van de duistere academische wereld! Leigh Bardugo kreeg audiëntie bij haar Schaduw en botten YA-serie die zich afspeelt in de fantasie “Grishaverse”, maar haar 2019 Negende Huis vindt plaats op een zeer reële locatie, de Yale University in New Haven, een van de oorspronkelijke zetels van de Ivy League en volgens Bardugo een zetel van geheime magie. Velen van ons wisten al van de geheime genootschappen van Yale, zoals Skull and Bones, maar Bardugo geeft ons Lethe, een geheim genootschap dat over alle anderen waakt. see ghosts geeft het een nieuwe voorsprong op zijn concurrentie.

Negende Huis En Vastbesloten zijn misschien Bardugo’s eerste boeken voor volwassenen, maar je zou het nooit weten, of erom geven, omdat je het zo druk hebt met het volgen van alle actie. Schors je ongeloof gewillig terwijl Alex Stern in een duizelingwekkende reeks faculteitsmoorden terechtkomt. Waarom niet? De versie van Yale die in deze Bardugiaanse handschoen wordt gegooid (ja, er is een passage die bekend staat als een Gauntlet) ontbreekt niet aan realistische details (Bardugo is afgestudeerd in 1997 en lid van het geheime genootschap Wolf Head), voor zover iedereen die ooit de universiteit heeft bezocht of er zelfs maar heeft gefeest, zal zich afvragen wat echt is en wat fantastisch is. Als je van het laatste houdt en veel konijnenholen wilt induiken (zie de boekomslag voor die referentie), wil je snel je exemplaar vastleggen.

Het einde van de drumtijd door Hanna Pylvainen

Pylväinens tweede roman over een rendierherder en de dochter van een lutherse predikant, die zich afspeelt in de griezelige wereld van het Finse Sámi-volk, kwam tot stand toen de auteur de fundamentalistisch-religieuze wortels van haar familie begon te onderzoeken. Die wortels hadden niet alleen een diepe plaats in de soberheid van het territorium dat boven de poolcirkel ligt; ze stammen uit een tijd waarin een inheemse groep omging met westerse christenen. Het mysterie gaat hier minder over een misdaad en meer over de vraag of Ivvár, van de Sámi, en Willa, de dochter van minister Laestadius, een manier zullen vinden om bij elkaar te blijven door de botsingen van hun culturen (vooral omdat Willa’s vader alcohol en dronkenschap betreurt, die hier deel uitmaken van de Sámi-overlevingsstrategie).

Het einde van de drumtijd begint in 1851 met een knal, een heuse aardbeving, tijdens een van Lars Levi’s kerkdiensten. Pylväinens eerste boek, Wij zondaars, behandelde ook de sekte waarin ze was opgegroeid, Laestadianisme: zonde, zonde en nog meer zonde. Het schrijven is echter zo mooi en zo meeslepend dat je zowel de harde realiteit van het hoeden en jagen bij temperaturen onder nul zult omarmen, als de doctrines die worden gedicteerd door een cultuur waarin lijden en onderwerping centraal staan. Gelukkig geeft de auteur het jonge stel ook een verhitte … koppeling, die, samen met andere scènes van gemeenschappelijke vreugde en werk, de lezers eraan herinnert dat zelfs in de donkerste noordelijke wereld het leven blijft bestaan.

De schrijfretraite door Julia Bartz

Schrijfretraites en residenties houden zo’n belofte in: je zult worden gehuisvest, gevoed, voorzien van ruimte en rust en materiaal om mee te denken en te creëren, maar ’s avonds heb je tijd om te dineren en te drinken met medeschrijvers. Zo productief, zo comfortabel. Zo rijp om op zijn kop te zetten, zoals debuutroman Julia Bartz doet De schrijfretraite, waar een groep vrouwen gehoor geeft aan de oproep van een beroemde romanschrijver genaamd Roza Vallo, die hen vertelt dat ze aan het einde van deze winterweek een miljoen dollar en gegarandeerde publicatie zullen winnen op het knusse landgoed van de romanschrijver in de Adirondacks.

Bartz, een fulltime psychotherapeut die een column schrijft voor psychologie vandaag, weet duidelijk wat er gebeurt wanneer een groep zich met competitie bezighoudt – en nog beter, wanneer leden van die groep zich ook willen bezighouden met sybaritisch eten, drinken en seks. (Kanttekening: de zus van de auteur is thrillerschrijver Andi Bartz, die later dit jaar een nieuwe roman uitbrengt.) Ze voert het vuur aanzienlijk op wanneer de kleine groep – die na verloop van tijd afneemt – zich realiseert dat ze in de val zitten, en niet per ongeluk. Het is een weelderige thriller die je de hele nacht laat omslaan.

Vermoord je werkgever: de McMasters School to Homicide door Rupert Holmes

Hoe heeft niemand hier eerder aan gedacht? Moorden op een denkbeeldige academie die is opgezet om moordenaars op te leiden. De McMaster School for Homicide wil “een afstudeerschool zijn voor het afmaken van mensen”, die studenten instrueert in “Principles of Extermination”, zodat ze hun verfoeilijke werkgevers kunnen “verwijderen” (ze gebruiken nooit het woord “moord”), van een militaire aannemer maakt zich geen zorgen over een fout die zal resulteren in de dood van duizenden aan een casting-couch Lothario die lijkt op een recente #MeToo-schurk. Ondertussen hebben drie klasgenoten hun eigen intramurale hindernissen te nemen, aangezien elk van hun leeftijdsgenoten bezig is wapens en methoden en uitrustingen op elkaar uit te testen.

Auteur Holmes geniet van woordspelingen met woordspelingen, literaire termen, culturele verwijzingen en wendingen: “Denk eens aan de legendarische moordenaars uit vervlogen tijden: Nero, de Borgia’s, Dr. Crippen … zelfs de niet-veroordeelde Lizzie Borden. Denk even na? Wat hebben al deze zogenaamd grote moordenaars met elkaar gemeen?Antwoord: U hebt van hen gehoord.Sham en voor schande!!! …de succesvolle moordenaar is de niet erkend moordenaar.”

Succes bij moord, meende Guy McMaster, komt voort uit het “verwijderen” van iemand voor ethische redenen. En terwijl Holmes haarspeldbochten van ironie terug naar oprechtheid neemt voor zijn drie McMasters-leerlingen, zal zijn maffe verhalenvertelling fans van De Twyford-code door Janice Hallett, alle Sherlock Holmes-verhalen, en zelfs degenen die houden van verhalen over geheimzinnige en gotische instellingen. (Psssst: Ja, hij is die Rupert Holmes, songwriter, toneelschrijver, scenarioschrijver en hopelijk de auteur van nog minstens een paar McMasters-titels.)

De tijd gaat ten onder door Cheryl A. Hoofd

De grootvader van Cheryl Head werd ‘meer dan negentig jaar geleden’ neergeschoten en vermoord in Alabama, en in deze afwijking van haar Charlie Mack Motown-serie plaatst Head een fictieve Detroit Free Press-journalist noemde Meghan McKenzie die de Black Lives Matter-beweging deed, in positie om de dood van haar overgrootvader in Birmingham in 1929 te onderzoeken. Net als de familie van Head heeft McKenzie de moord nooit onderzocht, bang dat hij de verkeerde aandacht zou trekken in het tijdperk van Jim Crow-wetten en de Klan.

De tijd gaat ten onder heeft een dubbel perspectief, zoals Meghan’s grootvader Robert Harrington vertelt wat er gebeurde in het jaar dat hij stierf, toen hij ongeveer zo oud was als zij. Zijn verhaal voegt urgentie en detail toe aan wat een papieren spoor lijkt als het alleen door Meghan wordt verteld. We hebben zoveel van deze romans gezien, waarin een modern persoon onderzoekt wat er met een voorouder of een gerespecteerde figuur is gebeurd, maar in dit geval, na de moord op George Floyd, werken de parallelle verhalen met ontroering en gerechtvaardigde woede. Zoveel decennia voorbij, zo weinig inbreuk gemaakt op het racisme dat aan de basis ligt van de geschiedenis van de Verenigde Staten. Head en haar zwarte collega’s in dit genre brengen nieuwe verhalen naar voren, waar iedereen baat bij heeft.

Bethanne Patrick is een freelance schrijver en criticus die tweets @TheBookMaven en host de podcast Missing Pages.