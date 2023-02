5 Monitore, die es wert sind, im Jahr 2023 überprüft zu werden

Es gibt viele verschiedene Monitore da draußen, und zu viele davon sind Ihre Zeit nicht wert. Es kann schwierig sein, einen Monitor zu finden, der es wert ist, gekauft zu werden, und es kann stressig sein, wenn man bedenkt, dass es sich um eine ziemlich wichtige Entscheidung handelt. Sie werden stundenlang auf diesen Bildschirm starren, deshalb haben wir recherchiert und getestet, um fünf Monitore zu finden, die es wert sind, im Jahr 2023 überprüft zu werden.

Wenn Sie weitere Budgetmonitore benötigen, können Sie sich auch unsere Liste ansehen Die besten Monitore unter 200 Dollar. Und weil der Kauf eines Monitors ein verwirrendes Unterfangen sein kann, haben wir in unserem Ratgeber einige Hinweise, die Ihnen dabei helfen sollen, das Ganze zu verstehen Kaufberatung für Monitore Und Kaufberatung für Gaming-Monitore.

Weiterlesen: Die besten Monitore laut den CNET-Mitarbeitern, die sie sich den ganzen Tag ansehen

Lesen Sie unseren HP Omen 27i First Take.

Und aufgrund der einzigartigen Anschlussanordnung – an den Seiten einer Raute auf der Rückseite – ist es viel einfacher, Kabel zu manövrieren als bei dem typischen versenkten Design mit Zugang von unten. Ich benutze es seit Monaten und hatte kein einziges Problem oder Problem mit Bildschirmartefakten. (Beachten Sie, dass das Weitwinkelfoto es gekrümmt aussehen lässt, aber das ist es nicht.) Aufgrund der dünnen, aber nicht zu dünnen Tiefe eignet es sich auch, um eine Webcam darauf zu platzieren.

Obwohl er Teil der Omen-Gaming-Reihe von HP ist, hat er sich in den letzten 12 Monaten zu einem meiner absoluten Lieblingsmonitore entwickelt. Das 27 Zoll 2.560 x 1.440 27i von HP verfügt über einen breiten Farbraum (98 % P3), eine spielefreundliche 165-Hz-Bildwiederholfrequenz mit Nvidia G-Sync (über DisplayPort) und ein elegantes Design, das mit einer weniger spielorientierten Familie zusammenpassen sollte Mitglieder; Es hat eine einfache Gaming-Beleuchtung, aber auch ein nützliches Arbeitslicht, das unter der unteren Blende scheint.

BenQ

Dieses 27-Zoll-Modell ist nicht billig, aber wenn Sie den Luxus haben, etwas in Betracht zu ziehen, das Ihnen eine Weile hält, ist der EX2780Q eine gute Mehrzweckwahl für das Geld (und der Preis ist kürzlich gesunken). Zusätzlich zu seiner Auflösung von 2.560 x 1.440 für schärfere Kanten im täglichen Gebrauch als 1.920 x 1.080 hat es eine spielefreundliche Bildwiederholfrequenz von 144 Hz, eine Helligkeit von 400 nit und einen P3-Farbraum von 95 % für grundlegende HDR-Unterstützung in Spielen und Filmen. plus eingebaute Lautsprecher, die eigentlich ziemlich gut klingen. Es gibt jedoch einen Nachteil: Sie können es neigen, aber nicht anheben oder absenken.

Sie erhalten Preisbenachrichtigungen für BenQ EX2780Q – LED-Monitor – 27 Zoll