5 im Achtlfinale tegen Spanien Chancenlos

Die Schweizerinnen waren gegen die Weltnummer 6 Chancenlos. Die Niederlage in Auckland galt schon zur Pause ook zo gut wie sicher. Auf den Gastgeber der EM 2025 wartet viel Arbeit.

Spanischer Jubel, Schweizer Ernüchterung im Eden Park von Auckland. David Rowland/Reuters

Die Schweizerinnen waren in Eden Park von Auckland weit davon entfernt, en grössten Sieg in der Geschichte des Frauenfussballs zu erringen, en in de wereld waren er schmerzliche Art en Weise die Limiten aufgezeigt. Die partijoorlog schon zur pauze zur entschieden, als Spanien 4:1 führte, die Schweizerinnen hatten bis dahin kein einziges Mal aufs gegnerische Tor schossen.