5 Geldbewegungen, die Sie jetzt machen müssen, um den finanziellen Erfolg im neuen Jahr zu sichern

Von Ihrer Arbeit über Ihre Ersparnisse und Investitionen bis hin zu Ausgaben und Rückgaben, hier sind fünf Schritte, die Sie vor dem 31. Dezember in Betracht ziehen sollten, um sich auf den finanziellen Erfolg im Jahr 2023 vorzubereiten:

Sie können auch eine „Gehaltsscheckprüfung“ durchführen, indem Sie zum Tax Withholding Estimator auf der Website des IRS gehen, um den von Ihrem Gehalt einbehaltenen Steuerbetrag zu überprüfen. Möglicherweise haben Sie Zeit, Ihre Quellensteuer für den letzten Lohnzeitraum des Jahres zu ändern, indem Sie Ihrem Arbeitgeber ein neues W-4-Formular vorlegen. Wenn es zu spät ist, auf diese Weise eine Quellensteuerkorrektur vorzunehmen, oder wenn Sie selbstständig sind, können Sie eine geschätzte Steuerzahlung direkt an das IRS senden. Die Frist für Zahlungen im vierten Quartal ist Dienstag, der 17. Januar 2023.

Der IRS sagt, dass eine Möglichkeit, um zu sehen, ob Sie auf dem richtigen Weg sind, die richtige Menge an Einkommensteuer zu zahlen, darin besteht, den gleichen Betrag wie im Jahr 2021 oder, für Steuerzahler mit höherem Einkommen, vielleicht etwas mehr zu zahlen. Denken Sie daran, dass Sie, selbst wenn Sie letztes Jahr eine Steuerrückerstattung erhalten haben, ohne Anreizzahlung für 2022 und einem weniger großzügigen Abzug für wohltätige Geschenke, 2023 möglicherweise eine geringere Rückerstattung erhalten.

Ein 401(k)-Rentensparplan ist eine der begehrtesten Leistungen am Arbeitsplatz. Sie können im Jahr 2022 bis zu 20.500 US-Dollar zu einem 401(k)-Plan beitragen – oder bis zu 27.000 US-Dollar, wenn Sie 50 Jahre oder älter sind.

Die Zinserhöhungen der US-Notenbank in diesem Jahr haben zu höheren Zinsen auf vielen reinen Online-Sparkonten geführt. Einige dieser Konten zahlen laut Bankrate.com bis zu 3,5 % Zinsen ohne Mindestguthaben.

Angesichts der jüngsten Entlassungen und der Sorgen über eine drohende Rezession kann es sehr hilfreich sein, einen befristeten Job zu bekommen. Ein Teilzeitjob im Einzelhandel oder in einem Restaurant oder eine kostenpflichtige Festtagsdekoration können dir dabei helfen, mehr Geld zum Sparen aufzubringen.

Ein einfacher Zugang zu Bargeld zur Deckung unerwarteter Ausgaben ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Doch eine neue Umfrage von Betterment at Work findet nur 59 % der Angestellten haben derzeit einen Notfallfonds – ein Rückgang um 7 % gegenüber dem Vorjahr, sodass 41 % übrig bleiben ohne jede Art von Sicherheitsnetz.

Die Verwendung einer Kreditkarte bietet Ihnen mehr Verbraucherschutz als eine Debitkarte, und Sie können auch Prämien erhalten: Cashback oder Airline- oder Hotelpunkte. Wählen Sie eine Karte mit niedrigem Zinssatz oder eine Karte mit einem Einführungsangebot von 0 % Zinsen, insbesondere wenn Sie glauben, dass Sie Ihr Guthaben am Ende des Abrechnungszeitraums nicht vollständig bezahlen können oder wollen.

Es kann in diesem Jahr schwieriger sein, einen Abzug für wohltätige Zwecke geltend zu machen als in den letzten zwei Jahren. Bei Barspenden können Sie den Obergrenzeabzug nicht mehr automatisch versteuern; Sie müssen die Abzüge in Ihrer Steuererklärung für 2022 aufführen.

Die meisten Menschen werden sich jedoch wahrscheinlich dafür entscheiden, keine Einzelangaben zu machen, da dies möglicherweise keine so große Steuervergünstigung bietet wie die Einnahme des Standardabzugs. Für 2022 beträgt der Standardabzug 12.950 USD für Alleinerziehende, 19.400 USD für Steuerzahler des Haushaltsvorstands und 25.900 USD für Ehepaare, die eine gemeinsame Erklärung einreichen.