5 Ersthelfer aus Colorado, die im Jahr 2019 wegen des Todes von Elijah McClain angeklagt wurden, bekennen sich in allen Anklagepunkten nicht schuldig

Die fünf Ersthelfer aus Aurora, Colorado, die von einer staatlichen Grand Jury wegen des Todes von Elijah McClain im Jahr 2019 angeklagt wurden, bekannten sich am Freitagnachmittag in einem Gerichtsgebäude in Adams County in allen Anklagepunkten nicht schuldig.

Die Polizeibeamten von Aurora, Randy Roedema und Nathan Woodyard, der ehemalige Beamte Jason Rosenblatt und die Sanitäter von Aurora Fire Rescue, Jeremy Cooper und Peter Cichuniec, wurden im September 2021 jeweils wegen Totschlags und fahrlässiger Tötung im Rahmen einer Anklage mit 32 Anklagepunkten angeklagt.

McClain, ein 23-jähriger Schwarzer, ging am 24. August von einem Supermarkt nach Hause, als er laut Anklageschrift von Aurora-Polizisten festgenommen wurde, die auf einen Anruf einer „verdächtigen Person“ reagierten.

Die Beamten drückten McClain nach einem kurzen körperlichen Kampf zu Boden. Woodyard wendete dann einen Karotisgriff an, der dazu führte, dass McClain das Bewusstsein verlor, heißt es in der Anklageschrift.

Als Beweis für die Grand Jury setzte Roedema McClain auch in ein Bar-Hammer-Lock. Roedema gab an, er habe McClains Schulter „ziemlich fest gekurbelt“ und es dreimal knallen hören.

Schließlich trafen Sanitäter am Tatort ein. Cooper traf laut Anklageschrift die Entscheidung, eine 500-mg-Dosis Ketamin zu verabreichen.

„Eine korrekte Dosierung von Ketamin wird nach dem Gewicht eines Patienten berechnet, mit 5 mg Ketamin pro Kilogramm Patientengewicht“, heißt es in der Anklageschrift der Grand Jury.

„Cooper sagte, er schätze Mr. McClains Gewicht auf etwa 200 Pfund (90,7 kg). Bei diesem Gewicht hätten Herrn McClain gemäß der ständigen Anordnung ihres medizinischen Direktors 453 mg Ketamin verabreicht werden müssen“, heißt es in der Anklageschrift.

„Cooper verabreichte 500 mg Ketamin. Herr McClain wog tatsächlich 143 Pfund (65 kg) und daher hätte seine gewichtsbasierte Ketamin-Dosis eher bei 325 mg Ketamin liegen müssen.“

Nachdem McClain ihm die Dosis verabreicht hatte, wurde er von den Beamten und Sanitätern auf eine Bahre gelegt.

„Als er auf die Bahre gelegt wurde, schien Mr. McClain bewusstlos zu sein, hatte keinen Muskeltonus, war schlaff und hatte sichtbares Erbrochenes aus Nase und Mund“, heißt es in der Anklageschrift. „(Officer) Roedema sagte, er habe Mr. McClain schnarchen gehört, was ein Zeichen für eine Überdosis Ketamin sein kann.“

Die Sanitäter stellten fest, dass er keinen Puls hatte und nicht atmete und führten eine HLW durch. Er kam nie wieder zu Bewusstsein und wurde am 27. August für hirntot erklärt, heißt es in der Anklageschrift.

Der ursprüngliche Autopsiebericht führte die Todesursache von McClain als „unbestimmt“ an. Ein geänderter Autopsiebericht, der 2021 fertiggestellt und im vergangenen September veröffentlicht wurde, besagt, dass McClains Tod durch Komplikationen durch die Injektion von Ketamin nach der Zurückhaltung verursacht wurde. Die Todesart wurde „unbestimmt“ gelassen.

Die Aurora-Polizei bestätigte gegenüber CNN, dass Woodyard und Roedema auf unbestimmte Zeit ohne Bezahlung suspendiert bleiben. Rosenblatt wurde 2020 von der Abteilung entlassen.

Vor ihrer Anklageerhebung am Freitag vor dem Gericht in Adams County, Colorado, entschied ein Richter des Bezirksgerichts, dass die Prozesse gegen fünf Angeklagte in McClains Tod aufgeteilt werden.

Die Sanitäter Peter Cichuniec und Jeremy Cooper werden gemeinsam vor Gericht gestellt, aber getrennt von den anderen drei Angeklagten in dem Fall, kündigte Richter Mark Warner in einer am Mittwoch erlassenen Anordnung an.

Der Aurora-Polizist Woodyard wird getrennt von den Beamten Roedema und dem ehemaligen Beamten Rosenblatt vor Gericht gestellt, sagte Warner.

Der Verhandlungstermin für Roedema und Rosenblatt soll am 11. Juli beginnen. Der Prozess gegen Cooper und Cichuniec soll am 7. August und der Prozess gegen Woodyard am 18. September beginnen.