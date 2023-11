5 Erkenntnisse aus den Wahlen 2023: NPR

Beschriftung umschalten Sue Ogrocki/AP

Sue Ogrocki/AP

Die Wahlen am Dienstag brachten Siege für Demokraten und Befürworter des Abtreibungsrechts in mehreren Bundesstaaten – darunter auch in einigen, die 2020 für den ehemaligen Präsidenten Donald Trump gestimmt haben.

Die Demokraten gewannen wichtige Parlaments- und Gouverneurswahlen in Virginia und Kentucky. In beiden Bundesstaaten setzten sich demokratische Kandidaten für den Zugang zu Abtreibungen ein.

„Ich denke, es geht um (Abtreibungsrechte) als ein Problem, das nicht nur ein republikanisches oder demokratisches Thema ist“, sagte Jessica Taylor von der Politischer Bericht von Cook. „Es gibt Republikaner, die eindeutig dafür stimmen, denn Ohio ist ein Bundesstaat, den Trump zweimal mit 8 Punkten Vorsprung gewonnen hat.“

Demokraten im ganzen Land konzentrieren sich bereits auf die Präsidentschaftswahl 2024 und betrachten die Wahlen am Dienstag als möglichen Lackmustest für die nationale Stimmung.

Taylor warnt jedoch davor, diese Ergebnisse als Teeblätter für 2024 zu betrachten.

Dennoch feierten viele Nationaldemokraten die Siege vom Dienstag schnell.

„Heute Abend haben die Amerikaner erneut für den Schutz ihrer Grundfreiheiten gestimmt – und die Demokratie hat gewonnen“, sagte Präsident Biden schrieb auf X, die Plattform, die früher als Twitter bekannt war.

Folgendes sollten Sie sonst noch wissen:

Ohio hat dafür gestimmt, das Recht auf Abtreibung in seiner Verfassung zu schützen

Die Ohioaner stimmten dafür, die Verfassung ihres Bundesstaates zu ändern, um das Recht auf Abtreibung und andere reproduktive Rechte zu garantieren.

Ohio war in diesem Wahlzyklus der einzige Bundesstaat, der direkt über den Zugang zu Abtreibungen abgestimmt hat. Die Kampagnen sowohl für als auch gegen die vorgeschlagene Änderung dominierten die lokalen Radiowellen und erregten landesweite Aufmerksamkeit.

Mehr als 56 % der Wähler unterstützten den Änderungsantrag. Verschiedene Umfragen zeigen durchweg, dass zwischen 55 % und 58 % der Ohioaner zumindest einige Abtreibungsrechte unterstützen, berichtet das Statehouse News Bureau.

Der republikanische Gouverneur des Staates und der von der Republikaner geführte Kongress lehnten die Änderung ab und hatten erfolglos versucht, die Verfassung des Staates dahingehend zu ändern, dass für die Verabschiedung von Verfassungsänderungen eine 60-Prozent-Hürde statt einer einfachen Mehrheit vorgeschrieben wird.

Mit der Verabschiedung dieses Änderungsantrags wird ein staatliches Gesetz aufgehoben, das Abtreibungen verbietet, sobald eine fetale Herzaktivität festgestellt werden kann – bereits in der sechsten Schwangerschaftswoche –, ohne Ausnahmen bei Vergewaltigung oder Inzest. Es trat im Jahr 2022 für mehrere Monate in Kraft, wurde jedoch auf Eis gelegt, da rechtliche Anfechtungen bis zum Obersten Gerichtshof des Bundesstaates vordrangen.

Die Demokraten von Virginia erlangten die Kontrolle über die gesetzgebende Körperschaft des Bundesstaates zurück

Beschriftung umschalten Steve Helber/AP

Steve Helber/AP

Alle 140 Parlamentssitze in Virginia waren dieses Jahr zu vergeben. Die Demokraten behielten nicht nur die Kontrolle über den Senat des Bundesstaates, sondern gewannen auch genügend Sitze, um das Repräsentantenhaus umzustimmen, was ihnen mehr Macht verschaffte, sich gegen den republikanischen Gouverneur Glenn Youngkin und seine Agenda durchzusetzen.

Don Scott, der Minderheitsführer der Demokraten im Repräsentantenhaus – und der Wunsch, neuer Sprecher des Repräsentantenhauses zu werden – sagte gegenüber NPR, dass die Kandidaten der Demokraten „die Botschaft, die Kandidaten und den Schwung hätten, der Agenda der extremen Republikaner ein Ende zu setzen“.

Der Zugang zu Abtreibungen spielte in vielen dieser Kampagnen eine große Rolle, berichtet VPM. Seit dem Sturz des Obersten Gerichtshofs der USA ist Virginia zu einer Art südlichem Zufluchtsort für Abtreibungsrechte geworden Roe gegen Wade letztes Jahr.

Youngkin führte die republikanischen Kandidaten Virginias an, die sich für ein Verbot von Abtreibungen ab der 15. Woche einsetzten, mit Ausnahmen bei Vergewaltigung, Inzest und zur Rettung des Lebens der Mutter. Er verzichtete darauf, das Wort „Verbot“ zu verwenden und bezeichnete es stattdessen als „Grenze“.

Taylor, von der Cook Politischer Bericht, sagte, dies sei „wirklich ein Test dafür, ob die Republikaner dies irgendwie anders kommunizieren könnten“.

Während das Recht auf Abtreibung für viele Wähler in Virginia zweifellos ein Motivationsfaktor war, ist es erwähnenswert, dass auch viele andere Wahlkampfthemen eine Rolle spielten, darunter Kriminalität und Wirtschaft.

Kentucky wählte seinen demokratischen Gouverneur wieder

Beschriftung umschalten Stephen Cohen/Getty Images

Stephen Cohen/Getty Images

Der demokratische Gouverneur Andy Beshear gewann eine zweite Amtszeit in Kentucky und schlug damit den von Trump unterstützten Republikaner Generalstaatsanwalt Daniel Cameron.

Beshears Popularität ist in einem tiefroten Bundesstaat nach wie vor hoch. Die Wähler lobten ihn für seine Führung während der COVID-Pandemie, tödlichen Tornados, Rekordüberschwemmungen und Eisstürmen, berichtet Kentucky Public Radio.

Amtierende Gouverneure verlieren selten, sagte Taylor – aber es war nicht nur Beshears Popularität, die sich zu seinen Gunsten auswirkte. Sie sagte, er könne in Sachen Abtreibung „strafrechtlich vorgehen“, weil das strenge Gesetz des Staates keine Ausnahmen für Vergewaltigung und Inzest vorsehe.

Es gibt Anzeichen dafür, dass die Gesetzgebung den Kontakt zu den Wählern in Kentucky verloren hat, die letztes Jahr einen Änderungsantrag abgelehnt hätten, der die Verfassung des Bundesstaates um eine Formulierung erweitert hätte, die es schwieriger machen würde, Abtreibungsbeschränkungen anzufechten.

Beshear setzte sich teilweise dafür ein, den Zugang zu Abtreibungen zu verbessern, unter anderem durch die Durchführung einer emotionale Kampagnenanzeige Darin geht es um eine junge Frau, die im Alter von 12 Jahren von ihrem Stiefvater vergewaltigt wurde.

Die Demokraten feierten Beshears Sieg als schlechte Nachricht für die Republikaner im Jahr 2024. Kentucky Public Radio stellt fest, dass die Siegerparteien der letzten sechs Gouverneurswahlen in Kentucky denen der Präsidentschaftswahlsieger des folgenden Jahres gleichgekommen sind.

Mississippi wählte seinen republikanischen Gouverneur wieder

Beschriftung umschalten Brandon Bell/Getty Images

Brandon Bell/Getty Images

Unterdessen gewann der republikanische Gouverneur Tate Reeves die Wiederwahl in Mississippi – wo seit 20 Jahren kein Demokrat mehr regiert hat.

Er besiegte Brandon Pressley, einen Demokraten und einen der drei Kommissare für den öffentlichen Dienst des Staates (ganz zu schweigen von einem Cousin zweiten Grades der Rock’n’Roll-Legende Elvis). Pressley setzte sich teilweise für die Ausweitung von Medicaid im Bundesstaat ein, was Reeves jedoch ablehnte.

Reeves‘ Beliebtheit und seine Fähigkeit, Spenden zu sammeln, verschafften ihm einen erheblichen und erwarteten Vorteil, aber das Rennen wurde wettbewerbsintensiver, als viele erwartet hatten, wie Mississippi Public Broadcasting berichtete.

Pressley führte in allen 82 Bezirken Wahlkampf und konzentrierte sich insbesondere auf die Einbindung schwarzer Wähler (was Reeves demokratischer Gegner im Jahr 2019 kritisiert hatte, weil er dies nicht getan hatte).

Taylor sagte, das Rennen in Mississippi unterstreiche, wie schwer es sei, die amtierenden Gouverneure zu schlagen.

„Ich denke, in dieser Hinsicht hat sich einfach die Dynamik des Staates durchgesetzt“, sagte sie.

Historische Siege in Rhode Island und Pennsylvania

Beschriftung umschalten Matt Rourke/AP; Steven Senne/AP

Matt Rourke/AP; Steven Senne/AP

Am Dienstagabend gab es auch historische Siege für mehrere schwarze demokratische Kandidaten.

Philadelphia wählte Cherelle Parker zur 100. Bürgermeisterin. Sie ist die erste Frau und die erste schwarze Frau, die diesen Titel trägt.

Der 51-Jährige war als Staatsvertreter im Stadtrat von Philadelphia tätig (unter anderem als Mehrheitsführer) und zuletzt als Vorsitzender der Delaware River Port Authority.

WHYY berichtet, dass Parkers Sieg erwartet wurde, nachdem sie im Mai die Vorwahlen ihrer Partei gewonnen hatte, mit einer harten Agenda gegen die Kriminalität und der Unterstützung der Arbeiterschaft und des demokratischen Establishments der Stadt.

Als Reaktion auf die Opioidkrise hat sie versprochen, 300 neue Polizisten einzustellen, gezielt gegen Kriminalität auf niedriger Ebene vorzugehen und die Nationalgarde einzusetzen. Sie hat unter anderem auch „ganzjährige“ Schulbildung und eine schrittweise Senkung der städtischen Lohnsteuern ins Leben gerufen.

Parker, die davon erzählt hat, dass sie als Tochter einer alleinerziehenden Mutter im Teenageralter geboren und von ihren Großeltern mit Sozialhilfe und Lebensmittelzuschüssen großgezogen wurde, sagte ihren Unterstützern, sie werde ihre persönlichen, akademischen und beruflichen Erfahrungen nutzen, um „Philadelphia zur sichersten und grünsten Großstadt der Welt zu machen“. die Nation mit wirtschaftlichen Chancen für alle.“

Weiter nördlich gewann Gabe Amo die Sonderwahl für den Sitz im 1. Kongressbezirk von Rhode Island und war damit der erste Schwarze, der den Staat im Kongress vertrat.

Amo verbüßt ​​den Rest der Amtszeit des ehemaligen demokratischen Abgeordneten David Cicilline, der im Sommer zurücktrat, um Präsident der Rhode Island Foundation zu werden. Amo wird sich 2024 erneut zur Wiederwahl stellen.

Der 35-jährige Sohn ghanaischer und liberianischer Einwanderer war zuletzt stellvertretender Direktor des Büros für zwischenstaatliche Angelegenheiten des Weißen Hauses und fungierte als Bidens Hauptverbindungsmann zu Bürgermeistern und lokalen gewählten Beamten.

Unter anderem hat Amo zugesagt, sich für die landesweite Legalisierung des Abtreibungsrechts einzusetzen, für Bundesgesetze zur Bekämpfung des Klimawandels zu kämpfen und strengere Waffenkontrollgesetze zu fördern, berichtete Associated Press.

Amo sagte, er werde gegen die seiner Meinung nach extremistischen Versuche der Republikaner kämpfen, die Mittel für die Sozialversicherung und Medicare zu kürzen.

„Zweifellos fühle ich mich geehrt über die wirklich bedeutsame Gelegenheit, als erste farbige Person zu fungieren“, sagte Amo gegenüber der AP. „Aber ich bin nicht gelaufen, um Geschichte zu schreiben.“