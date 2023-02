Het vaartuig vervoerde milieuwerkers op weg naar de plaats van een dodelijke explosie in Ohio

Bij een vliegtuigcrash in de buurt van Little Rock, Arkansas, zijn vijf mensen om het leven gekomen, aldus lokale functionarissen, die zeiden dat er geen overlevenden in het kleine vliegtuig zaten. Het wrak veroorzaakte naar verluidt verschillende explosies en een “enorm vuur.”

Het tweemotorige Beech BE20-vliegtuig stortte woensdagmiddag neer in de hoofdstad van de staat Arkansas, kort na het opstijgen vanaf de Bill and Hillary Clinton National Airport, aldus de Federal Aviation Administration (FAA). Het sheriffbureau van Pulaski County bevestigde later dat alle vijf inzittenden, inclusief de piloot, om het leven kwamen.

Een in Little Rock gevestigd milieuadviesbureau, CTEH, zei dat de vijf slachtoffers haar werknemers waren. Het team was op weg om de Schumann and Company Metals Plant in Bedford, Ohio, te beoordelen, waar een grote ontploffing eerder deze week een persoon doodde en meer dan een dozijn anderen verwondde.

“We zijn ongelooflijk bedroefd om het verlies van onze Little Rock-collega’s te melden,” CTEH vice-president Dr. Paul Nony zei in de verklaring. “We vragen iedereen om de families van de verlorenen en het hele CTEH-team in hun gedachten en gebeden te houden.”

Getuigen die in lokale media werden geciteerd, zeiden dat het vliegtuig neerstortte in een bosrijke omgeving in de buurt van een fabriek in Little Rock, waarbij een omstander zei dat ze meerdere explosies hoorden en een “enorm vuur” kort daarna uitbarsten. De brandweer kwam later ter plaatse om de brand te blussen, die een grote zwarte rookkolom de lucht in joeg.

Hoewel een politiewoordvoerder zei dat de weersomstandigheden slecht waren op het moment van de crash, hebben ambtenaren nog geen oorzaak gevonden. Woensdag laat zei de National Transportation Safety Board dat het onderzoekers zou sturen om het incident ergens de volgende dag te onderzoeken, hoewel opgemerkt dat een volledig onderzoek tot twee jaar kan duren.