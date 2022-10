5 Dinge, die Sie wissen sollten, bevor die Börse am Montag, den 24. Oktober, öffnet

Händler auf dem Parkett der NYSE, 21. Oktober 2022. Quelle: New York SE

Hier sind die wichtigsten Nachrichten, die Anleger für den Start in den Handelstag benötigen:

1. Du willst Einnahmen? Wir haben Einnahmen.

Es ist die bisher größte Woche für diese Berichtssaison, insbesondere für Megacap-Tech-Namen. Die Google-Muttergesellschaft Alphabet, Microsoft, die Facebook-Muttergesellschaft Meta, Apple und Amazon sollen alle Quartalsberichte liefern. Die Unternehmen haben im Allgemeinen solide Ergebnisse gemeldet, mit einigen Ausnahmen. Dieser Trend hat zur Volatilität des Marktes beigetragen, da die Anleger nach einem Boden suchen. Am Freitag stiegen die Aktien, um ihre beste Woche seit Juni zu krönen, auch wenn die Federal Reserve sich darauf vorbereitet, die Zinsen erneut zu erhöhen, während die Inflation heiß bleibt. (Verfolgen Sie Live-Marktaktualisierungen.) Hier sind die wichtigsten Unternehmen, die diese Woche berichten: Dienstag: General Motors, Coca-Cola, UPS, JetBlue (vor der Glocke); Alphabet, Microsoft, Mattel (nach der Glocke)

General Motors, Coca-Cola, UPS, JetBlue (vor der Glocke); Alphabet, Microsoft, Mattel (nach der Glocke) Mittwoch: Boeing, Kraft Heinz (vor der Glocke); Meta, Ford (nach der Glocke)

Boeing, Kraft Heinz (vor der Glocke); Meta, Ford (nach der Glocke) Donnerstag: McDonald’s, Comcast, Southwest (vor der Glocke); Amazon, Apple, Intel (nach der Glocke)

2. Xi festigt seinen Griff auf China

Chinas Präsident Xi Jinping (R) spricht mit dem ehemaligen Präsidenten Hu Jintao, als er am 22. Oktober 2022 von der Abschlusszeremonie des 20. Kongresses der Kommunistischen Partei Chinas in der Großen Halle des Volkes in Peking hinausgeführt wird. Noël Celis | AFP | Getty Images

Chinas regierende Kommunistische Partei beendete an diesem Wochenende ihren Kongress und ließ keinen Zweifel an der Autorität von Präsident Xi Jinping. Er steht für eine dritte Amtszeit als Präsident an und ist bereit, länger zu bleiben, da die Kernführungsgruppe um ihn herum jetzt noch mehr mit Loyalisten besetzt ist. Laut politischen Analysten, die China studieren, deuten die Veränderungen auch darauf hin, dass die Regierung des Landes mehr Wert auf ihre zunehmend angespannte Beziehung zu den Vereinigten Staaten legt. Dann gibt es das Rätsel um Hu Jintao, Chinas ehemaligen Führer, der öffentlich von seinem Platz neben seinem Nachfolger Xi entfernt und am Samstag aus dem Kongress der Partei geführt wurde. Als er weggezogen wurde, sprach Hu mit Xi, der sich mehr auf das Treffen zu konzentrieren schien. China hat den Vorfall mit Hu nicht erklärt. Weiterlesen: Aktien großer chinesischer Unternehmen fallen nach Xis Machtergreifung

3. Das Rennen um den britischen Premierminister klärt sich von selbst

Der konservative Führungskandidat Rishi Sunak trifft sich mit Unterstützern, als er am 23. August 2022 an einer Hustings-Veranstaltung teilnimmt, die Teil der Führungskampagne der konservativen Partei in Birmingham, Großbritannien, ist. Phil Edel | Reuters

Für eine Minute sah es so aus, als würde Boris Johnson nicht zwei Monate nach seiner Abreise tatsächlich in die Downing Street 10 zurückkehren. Seine Nachfolgerin Liz Truss trat auf noch peinlicher spektakuläre Weise als Premierministerin zurück als Johnson nach seiner von Skandalen geplagten Amtszeit, und Johnson hatte zuvor angedeutet, dass er zurückkehren könnte. Aber er zog sich am Wochenende aus dem Rennen um die Führung der Konservativen zurück und ebnete damit Rishi Sunak, seinem ehemaligen Finanzminister, den Weg, die Zügel zu übernehmen. Sunak war in ihrem Rennen im Sommer hinter Truss Zweiter geworden, nachdem sie ihre Wirtschaftspläne zurückgedrängt hatte, die steile Steuersenkungen vorsahen. Die Märkte rebellierten, als ihre Regierung tatsächlich ein solches Wirtschaftspaket vorschlug, als Großbritannien mit einer Krise der Lebenshaltungskosten und einem hohen Maß an Vermögensungleichheit zu kämpfen hatte, und Truss sich zurückzog. Jetzt suchen Investoren bei Sunak nach Stabilität.

4. Die USA werfen Russland wegen „schmutziger Bomben“-Behauptungen zu

Ein Elektriker arbeitet an der Reparatur einer Stromleitung, die durch Beschuss über einem ehemaligen Schlachtfeld während des russischen Angriffs auf die Ukraine in der Region Charkiw, Ukraine, am 21. Oktober 2022 beschädigt wurde. Clodagh Kilcoyne | Reuters

Die russischen Behörden haben Behauptungen verbreitet, dass die Ukraine den Einsatz einer sogenannten schmutzigen Bombe vorbereitet, einer Vorrichtung, die eine Region ohne eine nukleare Explosion mit Radioaktivität vergiften kann. US-Außenminister Antony Blinken und andere Kritiker prangerten Russlands „offensichtlich falsche“ Botschaft als Vorwand für eine mögliche Eskalation an, da Wladimir Putins Bodentruppen gegenüber dem ukrainischen Militär an Boden verlieren. Inzwischen sind eine Million Ukrainer nach einer Flut von russischen Streiks auf Städte und Infrastruktur ohne Strom. Lesen Sie hier Live-Kriegsaktualisierungen.

5. „Schwarze“ Magie an den Kinokassen

Dwayne Johnson spielt in Warner Bros.‘ „Schwarzer Adam.“ Warner Bros.

Dwayne „The Rock“ Johnson und Warner Bros. zauberten an den Wochenendkassen einen ziemlichen Zauber. Der Superheldenfilm „Black Adam“ erzielte mit einem Inlandsgewinn von 67 Millionen US-Dollar das beste Eröffnungswochenende für einen Film seit Juli. Es ist eine Erleichterung für Kinos, die sich nach einem großen Film im Blockbuster-Stil gesehnt hatten, nachdem „Thor: Love and Thunder“ und „Top Gun: Maverick“ ihre lukrativen Bahnen liefen. Aber der Sieg kann nur von kurzer Dauer sein. Superheldenfilme neigen dazu, an ihren zweiten Veröffentlichungswochenenden ziemlich große Dropoffs zu haben, und „Black Adam“ muss immer noch ein gemeldetes Budget von 200 Millionen Dollar wieder hereinholen. Der wahre Test für die Leistungsfähigkeit der Kinokassen wird am 11. November kommen, wenn der mit Spannung erwartete „Black Panther: Wakanda Forever“ in den Kinos landet.

Und noch etwas …

Bryce Harper #3 der Philadelphia Phillies feiert mit Teamkollegen, nachdem er die San Diego Padres in Spiel fünf besiegt hat, um die National League Championship Series im Citizens Bank Park am 23. Oktober 2022 in Philadelphia, Pennsylvania, zu gewinnen. (Foto von Michael Reaves/Getty Images) Michael Reaves | Getty Images Sport | Getty Images