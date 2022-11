5 Dinge, die Sie wissen sollten, bevor die Börse am Mittwoch, den 23. November, öffnet

Das National Thanksgiving Turkey steht am 21. November 2022 auf dem South Lawn des Weißen Hauses in Washington, USA. Evelyn Hockstein | Reuters

Hier sind die wichtigsten Nachrichten, die Anleger für den Start in den Handelstag benötigen:

1. Alle Zutaten

Es ist der Tag vor Thanksgiving, also verbringen die Amerikaner mehr Aufmerksamkeit damit, zu den Häusern ihrer Verwandten zu gelangen oder ihre eigenen Häuser für das große Essen vorzubereiten, aber es gibt noch viel zu sehen. Es ist geplant, dass die Federal Reserve das Protokoll ihrer letzten Sitzung veröffentlicht, was den Anlegern mehr Anlass zum Nachdenken geben könnte, wenn sie die nächsten paar Zinserhöhungen durchspielen. Auch Arbeitslosenzahlen und Hypothekenantragsdaten stehen am Mittwoch auf der Speisekarte. Auch die US-Aktienmärkte haben einen positiven Dienstag hinter sich, sodass die Anleger nach mehr Schwung suchen, da die Weihnachtseinkaufssaison Einzelhändler und Verbraucher gleichermaßen auf die Probe stellt. Die US-Märkte sind am Donnerstag geschlossen und schließen am frühen Freitag. Lesen Sie hier Live-Marktaktualisierungen.

2. HP schließt sich dem Entlassungstrend im Technologiebereich an

Enrique Lores, CEO, HP Scott Mlyn | CNBC

Computer Firma HP Inc. sagte am Dienstag, dass es in den nächsten drei Jahren zwischen 4.000 und 6.000 Mitarbeiter entlassen werde, da die Nachfrage nach PCs nachlässt. Die Ankündigung erfolgte, als HP Quartalsergebnisse veröffentlichte, die einen Umsatzrückgang von 13 % im Jahresvergleich für sein Geschäftssegment, das PCs umfasst, beinhalteten. Die Pläne des Unternehmens kamen auch, nachdem andere Technologieunternehmen wie die Facebook-Muttergesellschaft Meta, Salesforce und Amazon alle sagten, sie würden Stellen abbauen, wenn sich ihre Unternehmen an einen starken Nachfragerückgang aus früheren Tagen der Covid-Pandemie anpassen würden.

3. Das New Yorker Gesetz zielt auf das Bitcoin-Mining ab

Die New Yorker Gouverneurin Kathy Hochul spricht während einer „Get Out The Vote“-Kundgebung der New Yorker Frauen vor den US-Zwischenwahlen 2022 in Manhattan, New York City, am 3. November 2022. Andreas Kelly | Reuters

Die New Yorker Gouverneurin Kathy Hochul hat am Dienstag ein Gesetz unterzeichnet, das ein zweijähriges Moratorium für bestimmte Arten des Bitcoin-Mining vorschreibt, die von kohlenstoffbasierter Energie abhängig sind. Hochul begrüßte das Gesetz als das erste seiner Art im Land, und tatsächlich sagten Brancheninsider zu MacKenzie Sigalos von CNBC, dass sie glauben, dass es einen Dominoeffekt auslösen könnte. Die Maßnahme begegnet Umweltbedenken hinsichtlich der Menge an Rechenenergie, die zum Schürfen von Bitcoin verwendet wird, fällt aber auch in eine Zeit des Chaos und der Umwälzungen in der Kryptoindustrie aufgrund des plötzlichen Zusammenbruchs von Sam Bankman-Frieds FTX.

4. Mehrere bei Walmart-Schießerei getötet

Die Behörden sagten, mindestens sieben Menschen, darunter der Schütze, seien nach einem Massaker am Dienstag in einem Walmart-Geschäft in Chesapeake, Virginia, ums Leben gekommen. Das Unternehmen sagte, es sei „schockiert“ über das Verbrechen. „Wir arbeiten eng mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen und konzentrieren uns darauf, unsere Mitarbeiter zu unterstützen“, Walmart sagte auf Twitter. Es ist die zweite Massenschießerei seit Tagen nach dem Angriff eines Schützen auf einen LGBTQ-Nachtclub in Colorado am Wochenende. Die Walmart-Schießerei ereignete sich auch, als die Leute Last-Minute-Artikel für die Thanksgiving-Mahlzeiten am Donnerstag abholten – und Tage bevor die Käufer voraussichtlich in die Geschäfte strömen, um die Schnäppchen am Schwarzen Freitag zu nutzen.

5. Biden verlängert die Pause für Studentendarlehen

US-Präsident Joe Biden spricht am 3. November 2022 im Student Resource Center des Central New Mexico Community College in Albuquerque, New Mexico, über den Schuldenerlass für Studenten. Getty Images | Saulus Loeb