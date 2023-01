5 Dinge, die Sie wissen sollten, bevor die Börse am Freitag, den 27. Januar öffnet

Eine US-Flagge ist am 26. Januar 2023 vor der New York Stock Exchange (NYSE) in New York City zu sehen.

Pat Gelsinger, CEO der Intel Corporation, sagt während der Anhörung des Senats für Handel, Wissenschaft und Verkehr zu Halbleitern mit dem Titel „Developing Next Generation Technology for Innovation“ am Mittwoch, den 23. März 2022 im Russell Senate Office Building aus.

Intel veröffentlichte einen brutalen vierteljährlichen Ergebnisbericht nach dem Glockendonnerstag. Überall gab es schlechte Nachrichten: Gewinne, Margen und Umsätze gingen zurück. Tatsächlich war es das vierte Quartal in Folge für das Unternehmen mit rückläufigen Umsätzen. Der Technologieriese kämpft mit einem Einbruch der Nachfrage nach PCs, der zu einer kostspieligen Flut von Chipbeständen geführt hat. Angesichts der Ungewissheit in Bezug auf die Inflation und eine mögliche Rezession gab Intel keine Prognose für das Gesamtjahr ab. Es wurde jedoch gesagt, dass es für das laufende Quartal einen Verlust erwartet, verglichen mit 1,13 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Intels Aktien fielen außerhalb der Geschäftszeiten um etwa 9 %.

Nicht einmal die Feiertage konnten diesem Spielzeuggiganten helfen. Hasbro meldet die Ergebnisse des vierten Quartals erst am 16. Februar, aber der Spielzeughersteller warnt die Anleger bereits davor, dass es ihnen schlecht gehen wird. Das Unternehmen, zu dessen Marken My Little Pony und Dungeons and Dragons gehören, sagte auch, dass es 1.000 Stellen oder etwa 15 % seiner Belegschaft abbauen werde. Hasbro erwartet für das vierte Quartal einen Umsatz von 1,68 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 17 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum und deutlich unter den Schätzungen der Wall Street von 1,92 Milliarden US-Dollar entspricht. Die Aktien des Unternehmens fielen vor der Glocke am Freitag.