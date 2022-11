5 Dinge, die Sie wissen sollten, bevor die Börse am Freitag, den 25. November öffnet

Michael Nagel | Bloomberg | Getty Images

Hier sind die wichtigsten Nachrichten, die Anleger für den Start in den Handelstag benötigen:

1. Kurzer Tag für Aktien

Wir hoffen, Sie hatten ein tolles Thanksgiving. Wenn Sie heute arbeiten müssen, arbeiten Sie bitte nicht zu hart. Die US-Aktienmärkte schließen ohnehin früh ab, um 13 Uhr ET. (Anleihenmärkte schließen um 14:00 Uhr) Obwohl es eine kurze Woche mit etwas niedrigen Handelsvolumina ist, sind Aktien auf dem Weg, den Frame im positiven Bereich zu beenden. Das am Mittwoch veröffentlichte Protokoll der Fed gab den Händlern ein wenig zusätzlichen Schwung. Die politischen Entscheidungsträger der Zentralbank deuteten an, dass sie bereit sind, das Tempo der Zinserhöhungen zu verlangsamen, da es Hinweise auf Fortschritte im Kampf gegen die Inflation gibt. Lesen Sie hier Live-Marktaktualisierungen.

2. Black-Friday-Einsätze

Die Einzelhändler stehen unter Druck, eine starke Weihnachtssaison zu schaffen, die mit den Black Friday-Verkäufen ernsthaft beginnt. Aber auch die Einzelhändler haben sich mit einem kontinuierlichen Strom von Werbeaktionen und Räumungsverkäufen, die nun Monate zurückliegen, weitgehend in die Ecke gedrängt, da sie versucht haben, überschüssige Lagerbestände zu beseitigen, die sich aufgrund von Lieferkettenproblemen oder bloßen Änderungen der Kundenwünsche angesammelt haben. Die National Retail Federation sagte, dass voraussichtlich 166,3 Millionen Menschen am Wochenende einkaufen werden. Das wäre ein Rekord. Aber werden sie genug ausgeben, um Geschäfte dorthin zu bringen, wo sie sein müssen? Melissa Repko von CNBC erklärt, was für den Einzelhandel in seiner wichtigsten Zeit des Jahres auf dem Spiel steht.

3. Selenskyj drängt auf Einheit

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj singt bei seinem Besuch in Cherson, Ukraine, am 14. November 2022 die Nationalhymne. Ukrainischer Pressedienst des Präsidenten | Reuters

Der ukrainische Präsident Wolodmyr Selenskyj hielt am Freitag eine aufmunternde Rede an die europäischen Regierungen und forderte sie auf, zusammenzuhalten, während sich der Krieg Russlands in seinem Land hinzieht. „Es gibt keine Spaltung, es gibt kein Schisma unter den Europäern, und das müssen wir bewahren. Das ist unsere Mission Nummer eins in diesem Jahr“, sagte Selenskyj in einer Videoansprache auf einer Konferenz in Litauen. Selenskyjs Äußerungen kamen, als die Ukraine nach einem Sperrfeuer russischer Raketenangriffe mit weit verbreiteten Stromausfällen und Infrastrukturausfällen zu kämpfen hat. Lesen Sie hier Live-Kriegsaktualisierungen.

4. Musks neuester Twitter-Tweak

SpaceX-Eigentümer und Tesla-CEO Elon Musk spricht während eines Gesprächs mit dem legendären Spieledesigner Todd Howard (nicht abgebildet) auf der E3-Spielemesse in Los Angeles, Kalifornien, am 13. Juni 2019. Mike Blake | Reuters

Elon Musk wird im Twitter-Hauptquartier noch ein paar Spaghetti an die Wand werfen. Der milliardenschwere Elektroauto- und Raketenschiff-Mogul sagte am Freitag, sein soziales Netzwerk werde nächste Woche eine Reihe verschiedenfarbiger verifizierter Häkchen herausbringen. „Gold-Scheck für Unternehmen, grauer Scheck für die Regierung, blau für Einzelpersonen (Promi oder nicht) und alle verifizierten Konten werden manuell authentifiziert, bevor der Scheck aktiviert wird“, schrieb er auf Twitter und fügte hinzu: „Schmerzlich, aber notwendig.“ Musk sagte, weitere Details würden nächste Woche folgen. Die letzte Änderung kommt, nachdem er gezwungen war, den Twitter Blue-Dienst für 8 US-Dollar pro Monat zu pausieren, nachdem sich viele Benutzer als Marken und Prominente ausgaben.

5. Binance-Flexibilität

Changpeng Zhao, Mitbegründer und CEO von Binance, im Media Village am ersten Tag des Web Summit 2022 in der Altice Arena in Lissabon, Portugal. Ben McShane | Sportdatei | Getty Images