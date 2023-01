5 Dinge, die Sie wissen sollten, bevor die Börse am Donnerstag, den 19. Januar, öffnet

Die weltweit größte iPhone-Fabrik, die sich in China befindet und von Foxconn betrieben wird, war 2022 mit Störungen konfrontiert. Das wird sich wahrscheinlich auf die Ergebnisse des Dezemberquartals von Apple auswirken. Unterdessen stellten Analysten die Nachfrage chinesischer Verbraucher nach dem iPhone 14 in Frage.

US-Finanzministerin Janet Yellen (3rdR) und der chinesische Vizepremier Liu He (3rdL) und ihre jeweiligen Delegationen warten auf ihr Treffen am 18. Januar 2023 in Zürich.

Finanzministerin Janet Yellen und der chinesische Vizepremier Liu He trafen sich in Zürich zu hochrangigen Wirtschaftsgesprächen. „Während des offenen, sachlichen und konstruktiven Gesprächs tauschten sie Ansichten über makroökonomische und finanzielle Entwicklungen aus“, heißt es in einer Mitteilung des Finanzministeriums. Die Zusammenfassung des Treffens durch die chinesische Regierung bot einen spezifischeren Punkt und sagte, Yellen und Liu hätten über die US-Technologiepolitik gesprochen. Die Biden-Regierung hat US-Unternehmen verboten, mit chinesischen Unternehmen an High-End-Halbleitern zusammenzuarbeiten, während sie auch die Zölle aus der Trump-Ära gegen China fortsetzte. Die chinesische Regierung „hofft, dass die US-Seite den Auswirkungen der Politik auf beiden Seiten Aufmerksamkeit schenkt“, heißt es in der chinesischen Anzeige.