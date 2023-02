5 Dinge, die Sie wissen sollten, bevor die Börse am Dienstag, den 7. Februar, öffnet

Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, spricht vor Reportern, nachdem die Fed ihren Leitzins um einen Viertelprozentpunkt angehoben hatte, während einer Pressekonferenz im Federal Reserve Building in Washington, USA, am 1. Februar 2023. Jonathan Ernst | Reuters

Hier sind die wichtigsten Nachrichten, die Anleger für den Start in den Handelstag benötigen:

1. Weitermachen

Die Sitzung am Montag endete auf breiter Front mit einem Minus, da die Anleiherenditen und der Dollarindex stiegen, obwohl der Dow nach einem Minus von 240 Punkten nur einen leichten Verlust verzeichnete. Der Dienstag bringt eine neue Herausforderung: Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, wird sprechen. Die Anleger betrachteten Powells Äußerungen nach der Zinserhöhung in der vergangenen Woche als etwas zurückhaltend, was zu einer Aktienrallye führte. Diesmal könnte es jedoch anders sein. „Ich denke, Sie werden wahrscheinlich einen Versuch sehen, vielleicht einen Teil der Reaktionen auf die Aussagen in der Pressekonferenz zu dämpfen“, sagte Sinead Colton Grant, Global Head of Investor Solutions bei BNY Mellon Wealth Management. Lesen Sie Live-Marktaktualisierungen.

2. Willkommen bei den KI-Kriegen

Warner-Brüder | Getty Images

Es ist jetzt an. Google, das unter dem Druck steht, auf den Chatbot für künstliche Intelligenz ChatGPT zu reagieren, kündigte sein eigenes Konversations-KI-Produkt Bard an. Der Alphabet Das Unternehmen wird Bard in den nächsten Wochen einführen, und es ist eine Situation, in der alle Hände an Deck sind. In einem internen Memo, das kurz nach der Bard-Ankündigung verschickt wurde, rief CEO Sundar Pichai jeden Google-Mitarbeiter auf, beim Testen des Produkts zu helfen. „Wir freuen uns darauf, all Ihr Feedback zu erhalten – im Geiste eines internen Hackathons – weitere Details folgen in Kürze“, schrieb Pichai. In der Zwischenzeit, Microsoft scheint am Dienstag eine KI-bezogene Ankündigung zu machen. Das Unternehmen, das in den Entwickler von ChatGPT, OpenAI, investiert hat. Tatsächlich twitterte Sam Altman, CEO von OpenAI, ein Bild von sich und Microsoft-CEO Satya Nadella in Microsofts Heimatstadt Redmond, Washington, und sagte, er sei „aufgeregt“ über die Veranstaltung.

3. Zeit zur Lage der Union

US-Präsident Joe Biden hält seine Rede zur Lage der Nation vor Gesetzgebern im US-Kapitol in Washington, DC, USA, 1. März 2022.

Wenn er am Dienstagabend die Rede zur Lage der Nation hält, wird Präsident Joe Biden eine große Bühne haben, um die Wirtschaft unter seiner Aufsicht zu verteidigen. Er wird viel zu prahlen haben. Die Arbeitslosigkeit ist historisch niedrig, die Löhne sind gestiegen und die Rezessionsängste sind vorerst im Zaum gehalten. Aber wie Emma Kinery von CNBC betont, ist es viel komplizierter als das. Die Inflation ist immer noch hoch, die Fed hebt die Zinsen an, und obwohl eine Rezession nicht bald eintreten wird, besteht immer noch die Chance auf eine harte Landung. Dazu kommt die drängende Frage der Schuldengrenze. Die Vereinigten Staaten haben kürzlich gegen sie verstoßen, haben jedoch außergewöhnliche Maßnahmen ergriffen, um einen Zahlungsausfall monatelang zu verhindern. Biden muss erklären, wie die Regierung diese wirtschaftliche Katastrophe vermeiden und gleichzeitig mit einem von der GOP geführten Haus kämpfen wird.

4. Wie sieht die Zukunft des Fernsehens aus?

Illustration von Elham Ataeiazar

Es ist klar, was mit dem Fernsehen los ist. Das Kabelschneiden beschleunigt sich und Streaming-Dienste versuchen herauszufinden, wie sie Gewinne erzielen können. Weniger klar ist jedoch, wie diese Dynamik die TV-Landschaft langfristig prägen wird. Alex Sherman und Lillian Rizzo von CNBC sprachen mit über einem Dutzend Insidern der Medienbranche darüber, was die Zukunft für das Medium bereithält, und es gibt alles andere als einen Konsens darüber, wie Fernsehen in drei Jahren aussehen wird. Finden Sie heraus, was Barry Diller, Bela Bajaria, Jeff Zucker, Bill Simmons, Byron Allen und andere über die Zukunft des Fernsehens zu sagen haben, welche Streaming-Dienste dominieren werden und was uns sonst noch erwartet.

5. Wert auf Erfahrung legen

