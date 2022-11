5 Dinge, die Sie für den 16. November wissen sollten: Trump, NASA, Einwanderung, Ukraine, kaltes Wetter

CNN

Apple hat diese Woche eine neue iPhone-Funktion eingeführt, die es Benutzern ermöglicht, Notrufzentralen zu kontaktieren, wenn der Handydienst nicht verfügbar ist. Es funktioniert mit einem Netzwerk von Satelliten, die mit 26.000 km/h über der Erde kreisen. Als CNN die Zuverlässigkeit des Tools testete, zeigte es lebensrettendes Potenzial – offenbarte aber auch einige erhebliche Vorbehalte.

Der frühere Präsident Donald Trump kündigte am Dienstag an, dass er die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner im Jahr 2024 anstreben werde -a-Lago Residenz in Palm Beach, Florida. Umgeben von Verbündeten, Beratern und konservativen Influencern hielt Trump eine Rede voller falscher und irreführender Behauptungen zu einer Vielzahl von Themen – von seiner Amtszeit über seine demokratischen Gegner bis hin zu Wirtschaft, Umwelt und Außenpolitik. Es wird allgemein erwartet, dass er sowohl von konservativen als auch von gemäßigten Republikanern herausgefordert wird, die ihre Kampagnen in den kommenden Monaten ankündigen könnten.

Die historische Artemis-I-Mission startete heute und ebnete der NASA den Weg, zum ersten Mal seit 50 Jahren wieder Astronauten zum Mond zu bringen. Nach monatelanger Vorfreude und verschobenen Starts zündete die Rakete der Agentur um 1:47 Uhr ET ihre Triebwerke und hob sich von der Startrampe in Florida ab, wobei sie vibrierend über den Nachthimmel raste. An der Spitze der Rakete befand sich das Orion-Raumschiff, das den Mond umkreisen und dabei wichtige Daten sammeln soll. Die unbemannte Kapsel wird ihre Reise in etwa 25,5 Tagen beenden und am 11. Dezember vor der Küste von San Diego im Pazifischen Ozean landen, wenn Bergungsteams in der Nähe warten, um sie in Sicherheit zu bringen.

Ein Bundesrichter blockierte am Dienstag Titel 42 – eine umstrittene Regel, die es den US-Behörden ermöglicht hat, mehr als 1 Million Migranten, die die Grenze zwischen den USA und Mexiko überquert haben, auszuweisen. Damit fehlt der Biden-Regierung eines der wichtigsten Instrumente, die sie eingerichtet hat, um die Tausenden von Migranten anzusprechen, die täglich an der Grenze ankommen, und könnte den Zugang zu Asyl für ankommende Migranten wiederherstellen. Während die Regel von der Trump-Administration während der Covid-19-Pandemie ausgearbeitet wurde, hat sich die Biden-Administration stark darauf verlassen, um die Zunahme von Migranten an der Grenze zu bewältigen. Laut einer Gerichtsakte hat die Verwaltung eine Aussetzung des Urteils für fünf Wochen beantragt.

Die Staats- und Regierungschefs der Welt versuchen, eine mögliche Eskalation im monatelangen Ukraine-Krieg zu entschärfen, nachdem am Dienstag eine in Russland hergestellte Rakete in Ostpolen gelandet war und zwei Menschen getötet hatte. Der Vorfall ist das erste Mal, dass ein NATO-Land während des Konflikts direkt getroffen wurde. Die Kollektivverteidigungsklausel der NATO verpflichtet alle 30 Mitglieder – einschließlich der USA, Kanadas, des Vereinigten Königreichs und Frankreichs –, sich gegen einen Angriff auf ein anderes Mitglied zu verteidigen. Es ist nicht bekannt, wer die Rakete abgefeuert hat oder wo genau sie abgefeuert wurde. Beamte, die über erste US-Bewertungen informiert wurden, sagten, dass die Rakete anscheinend aus der Ukraine stammt, obwohl sie in Russland hergestellt wurde. Einige Analysten glauben, dass die Rakete von ukrainischen Streitkräften abgefeuert wurde, um einen russischen Angriff abzufangen.

Wenn Sie es noch nicht getan haben, möchten Sie vielleicht Ihre Wintermäntel und Pullover herausziehen. Die USA sind diese Woche in einen frühen Winter gestürzt, mit einer arktischen Kälte in der Luft für Millionen im ganzen Land. Ein Tiefdruckgebiet im Südwesten fegt derzeit über die Central Plains und bringt Regen- und Schneeschauer mit sich. Laut dem Weather Prediction Center ist es für die meisten in der Region das erste bemerkenswerte Winterwetterereignis der Saison. Für die Küstengebiete des mittleren Atlantiks und des Nordostens wird derzeit ein kalter Regen prognostiziert, da die Temperaturen voraussichtlich knapp über dem Gefrierpunkt bleiben werden. Mehr als 225 Millionen Menschen in den unteren 48 Bundesstaaten werden diese Woche Temperaturen um oder unter dem Gefrierpunkt erleben, was etwa 70 Prozent der US-Bevölkerung entspricht.

Disney World erhöht zum zweiten Mal in einem Jahr die Ticketpreise

Einige „Star Wars“-Fans wollen Baby Yoda unbedingt persönlich sehen, aber steigende Ticketpreise könnten sie dazu bringen, eine zu nehmen R2-Umleitung.

Nominierungen für die Grammy Awards 2023 bekannt gegeben

Beyoncé führte mit neun Nominierungen für ihr Album „Renaissance“ unter den Nominierten. Die vollständige Liste der Grammy-Nominierten finden Sie hier.

Morrissey verärgert die Menge, nachdem er das Konzert nach 30 Minuten beendet hat

Der Sänger verließ die Bühne bei seinem Konzert in Los Angeles, nachdem er ein paar Songs gespielt hatte, und erklärte seinen Abgang nicht. Beobachten Sie die unglückliche Reaktion der Menge.

Wissenschaftler entdecken bizarre Tiefseekreaturen

Werfen Sie einen Blick auf das neue Meeresleben, das in bisher unerforschten Gebieten des Indischen Ozeans gefunden wurde. Das Filmmaterial ist bemerkenswert (aber ebenso beängstigend, würde ich behaupten.)

So viele Sitze haben die Republikaner laut CNN-Prognosen von den 218 Sitzen entfernt, die für eine Mehrheit im Repräsentantenhaus erforderlich sind. Insgesamt 11 Rennen bleiben unausgerufen und die Demokraten müssten alle gewinnen, um die Kontrolle zu behalten. Sechs der elf unentschiedenen Rennen finden in Kalifornien statt, wo die Auszählung der Briefwahlzettel normalerweise Wochen dauert. Unabhängig davon gewann der Minderheitsführer des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, am Dienstag mit 188 zu 31 Stimmen, um die GOP des Repräsentantenhauses anzuführen, nachdem eine enttäuschende Leistung bei den Halbzeitwahlen eine Suche unter den Konservativen nach einem Herausforderer auslöste.

„Ich bin bereit, dass mich jemand zwickt und aufweckt und sagt, dass das nicht passiert ist.“

– Tony Elliott, Cheftrainer der University of Virginia, der am Dienstag zum ersten Mal öffentlich sprach, seit drei seiner Spieler am späten Sonntag bei einer Schießerei getötet wurden. Über den Vorfall sind neue Details bekannt geworden, darunter, dass der mutmaßliche Schütze mit den Opfern auf einer Klassenfahrt war, bevor die Schießerei stattfand, hat ein UVA-Sprecher bestätigt. Während das Team und die Community trauern, versucht die Polizei immer noch, die Details dessen, was zum Tod von Spielern geführt hat, zusammenzufügen.

