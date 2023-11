5 Chicagoer Restaurants zur Michelin-Bib-Gourmand-Liste hinzugefügt – NBC Chicago

Fünf Restaurants in Chicago dürfen sich jetzt einen neuen Titel sichern: Sie sind offiziell Bib Gourmand-Restaurants.

Der Michelin-Führer gab am Mittwoch bekannt, dass er 18 neue US-Restaurants in die begehrte Liste aufnimmt, die Restaurants auszeichnet, die „eine Mahlzeit von guter Qualität zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten“, im Gegensatz zu ihren teureren Michelin-Stern-Pendants. Chicago, New York und Washington, D.C. waren die einzigen Städte, in denen neue Restaurants in die Liste aufgenommen wurden, sagte das Unternehmen.

„Wir freuen uns, diese neuen Bib-Gourmand-Restaurants bekannt zu geben, die die dynamische kulinarische Szene ihrer Städte bereichern“, sagte Gwendal Poullennec, die internationale Direktorin der Michelin-Führer, in einer Erklärung. „Ein leckeres Gericht zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis sorgt für eine Mahlzeit, die wirklich auf den Punkt kommt.“ Unseren Inspektoren hat es in diesen Restaurants sehr gut gefallen, und sie wissen, dass Ihnen das auch so sein wird!“

Insgesamt stehen in Chicago 47 Restaurants auf der Bib Gourmand-Liste, die voraussichtlich nächste Woche vollständig veröffentlicht wird. Zum Bib Gourmand gehören Restaurants, die ein komplettes Menü anbieten, bei dem Gäste zwei Gänge und ein Glas Wein oder Dessert für 40 $ oder weniger bestellen können.

In New York wurden 11 neue Restaurants zur Liste hinzugefügt, in Washington, D.C. waren es zwei.

Hier ist ein Blick auf die zur Liste hinzugefügten Orte in Chicago, zusammen mit „Auszügen aus den Notizen des Inspektors“.

Boonie’s (Lincoln Square; philippinische Küche)

„Jedes Mal, wenn jemand den Reiskocher öffnet, erfüllt der berauschende, unverwechselbare Knoblauchduft den engen Raum. Dieser Reis ist die Grundlage aller guten Dinge in diesem gemütlichen Restaurant, das als Imbissstand begann. Das knusprige Schweinebauch-Hash ist eine beeindruckende Vorspeise, die sehr gut als Hauptgericht dienen könnte.„

Kellertürvorräte (Logan Square; mediterrane Küche)

„Manche Restaurants geben sich große Mühe, ihre Kunden zu beeindrucken und zu blenden. Diese sonnige Ecke des Logan Square gehört nicht zu diesen Restaurants. In einem kürzlich renovierten, luftigen Speisesaal ist dies ein ehrliches Restaurant mit schnörkelloser, sachlicher Küche, in der die Teller warm sind, die Gewürze genau stimmen und die Aromen klar sind.„

Pompette (Bucktown/Wicker Park; zeitgenössische Küche)

„Das Team hat vielleicht Zeit in einigen der angesagtesten Restaurants Chicagos verbracht, aber Pompette ist deutlich lockerer. Es ist die Art von Ort, an dem man den ganzen Tag, jeden Tag, vorbeikommen kann und nie genug von der Auswahl hat. Warum? Das Menü für den Anfang. Es ist saisonal und bietet eine ständig wechselnde Auswahl an Spezialitäten.„

Union (Logan Square; amerikanische Küche)

„Aufbauend auf dem Erfolg von Lardon nebenan möchte das gleiche Team nun mit diesem hübschen Gastropub das Publikum beim Abendessen anlocken. Die Speisekarte vereint Komfort mit Kreativität. Das würzige Baby-Juwel sorgt für höchste Salatzufriedenheit. Gebratener Käsequark und Lammfleischbällchen sind einfach.“ Publikumslieblinge und an jedem Tisch gibt es mindestens einen Cheeseburger.„

Yao Yao (Chinatown; chinesische Küche)

„Die Aquamarintöne schaffen eine helle und luftige Atmosphäre, aber verwechseln Sie die Pastelltöne nicht mit etwas weniger Seriösem. Eingelegter Yao-Yao-Fisch ist hier das Markenzeichen. Feurig und kraftvoll liefert dieser Teller einen Doppelschlag mit einer ausgefallenen Meeresfrüchtequalität und dem scharfen Geschmack von saurem Grün.„

Cellar Door Provisions feierte die Nachricht am Mittwoch in den sozialen Medien.

„Wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass wir einen Bib Gourmand 2023 erhalten haben. Vielen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung“, schrieb das Restaurant auf Instagram.

Auch Pompette feierte und sagte, sie sei „so stolz“ auf die Leistung.

„Vielen Dank an alle, die im vergangenen Jahr so ​​hart gearbeitet haben. Und vielen Dank an alle, die unser kleines Restaurant ausprobiert haben, es bedeutet uns die Welt“, sagte das Restaurant.

Union Chicago sagte, es sei „noch schöner, diese Auszeichnung zusammen mit einer Gruppe großartiger Chicagoer Kollegen zu erhalten.“