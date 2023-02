Fitbit is hét merk als het gaat om fitness wearables. Dat is niet voor niets: het biedt producten van hoge kwaliteit tegen verschillende prijsklassen, variërend van budget- tot premium-opties. Bij het zoeken naar de beste fitnesstrackers rond, het maakt niet uit of je een serieuze trainingsliefhebber bent of iemand die gewoon zijn fysieke activiteit wil volgen. Fitbit heeft je gedekt. We hebben elke Fitbit op de markt getest om u te helpen beslissen welke het beste bij uw levensstijl past.

CNET’s beoordelingen van Fitbit, de eigendom van Google merk dat zoveel mensen enthousiast maakt over het bijhouden van hun stappen, overweeg functies zoals slaapregistratie, activiteitenregistratie; hartslagmeting; hartslag volgen; en stresstracking. Er zijn zelfs workouts beschikbaar in de Fitbit-app als je investeert in een optioneel Premium-lidmaatschap. Of je nu op zoek bent naar cadeaus of gewoon de verschillende Fitbit-apparaten bekijkt, hier is een overzicht van de beste Fitbits die momenteel beschikbaar zijn.

De Charge 5 houdt dingen bij zoals je hartslag via een ECG-leesapp, je stressniveau via een elektrodermale activiteitssensor en je bloedzuurstofniveau en huidtemperatuur. Het houdt ook uw slaappatronen bij, inclusief ademhalingsfrequentie, slaapstadia en rusteloosheid. De Charge 5 controleert meer dan 20 verschillende fysieke activiteiten, waaronder zwemmen (het is waterbestendig), yoga en fietsen. Het heeft ook een ingebouwde GPS, wat geweldig is voor hardlopers en heeft 20 trainingsmodi.

Als je op zoek bent naar een fitnesstracker die de best beschikbare functies biedt voor het verzamelen van gezondheidsgegevens, terwijl hij ook comfortabel, gebruiksvriendelijk (geen knoppen) en gemakkelijk af te lezen is buiten in de zon – en dat alles tegen een redelijke prijs – Fitbit’s Laad 5 overwinningen op. De Charge 5 is zelfs onlangs bekroond met een CNET’s Editors’ Choice Award.

Vanessa Hand Orellana/CNET

De Versa 3 is een Fitbit-smartwatch die de beste eigenschappen van de Charge 5-tracker combineert met het “oproepen aannemen om je pols”-aspect van een smartwatch in plaats van puur een fitnesstracker. Hoewel Fitbits beste smartwatch en beste Apple Watch-alternatief misschien niet zo slim zijn als zijn Apple- of Galaxy Watch-concurrenten, is het compatibel met zowel Apple- als Android-besturingssystemen en kan het ook worden gekoppeld aan Alexa of Google Assistant. Een van de beste eigenschappen van de Versa 3 is de lange batterijduur – tot zes dagen zonder het “always on”-display en bij matig gebruik. (De Apple Watch, ter vergelijking, heeft een minder dan ideale batterijduur van anderhalve dag.)

De duurdere Fitbit Sense biedt meer gezondheidsgegevens, maar de relevantie van alle gegevens die Sense u geeft, kan twijfelachtig zijn, afhankelijk van of u weet hoe u medische grafieken moet lezen. U bespaart geld en verliest weinig door in plaats daarvan voor de Versa 3 smartwatch te gaan.

Een opmerking over het Premium-abonnement van Fitbit: voor $ 10 per maand of een eenmalige betaling van $ 80 voor een jaar, kan het Premium-abonnement van Fitbit u meer inzicht geven in uw slaap- en stresspatronen, evenals zaken als begeleide meditatie en trainingen. De Versa 3 wordt geleverd met een Premium proefperiode van drie maanden en de Charge 5 wordt geleverd met een periode van zes maanden. Bekijk deze handleiding om meer te weten te komen of Fitbit Premium de moeite waard is.

Fitbit Premium bevat ook wat het een Daily Readiness Score noemt, de beoordeling van Fitbit of je het vandaag rustig aan moet doen of dat je jezelf moet pushen op basis van je doelen voor de week. Dit is nu beschikbaar voor sommige Fitbit-modellen, waaronder de Versa 3.

