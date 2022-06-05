5 تشابهات بين “ريفو” و”بيمبو” … أسماء منتجات شهيرة ونوستالجيا التسعينيات | خبر



طرحت منصة Watch It مسلسل “ريفو” أحدث إنتاجاتها الأصلية ويشارك في بطولته أمير عيد وركين سعد ومحسن محي الدين وتامر هاشم وحسن أبو الروس ومينا النجار.

ما أن تشاهد مسلسل “ريفو” تعود إلى فترة التسعينيات من ملابس وأدوات يتم استخدامها، هذه الأجواء وحتى اسم العمل يجعلنا نتذكر مسلسل “بيمبو” الذي عرض قبل أشهر عبر منصة “شاهد vip” ونوستالجيا التسعينيات أيضا، وعلى الرغم من اختلاف العملين لكن كان هناك بعض التشابهات بينهما.

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الاسم



اسم المسلسل نفسه هو كلمة واحد تشير إلى منتج كان مشهورا في فترة التسعنيات، “بيمبو” هو “شكيولاتة” مشهورة لا زالت تباع حتى يومنا هذا مع اختلاف غلافها الآن.

شيكولاتة ريفو

أما “ريفو” هو اسم دواء أيضا يباع حتى الآن، لكنه في فترة التسعنيات كان أشهر مسكن للآلام.

ريفو

أجواء التسعينيات



أجواء التسعينات من ملابس ومنتجات، فنرى في مسلسل “ريفو” البطل “شادي” يأكل الشمعدان ويشتري شرائط الكاسيت ويقف دائما عند “الكشك” ليشرب مشروب غازي.

مشهد من مسلسل ريفو وأجواء التسعينيات

وفي مسلسل “بيمبو” كانت ألقاب الأشخاص أيضا أسماء منتجات شهيرة مثل “شمعدان” و”كتاكيتو”.

البطل مطرب



البطل في المسلسلين في الأصل مطرب، في مسلسل “بيمبو” كان أول تجربة لمطرب الراب ويجز، أما “ريفو” فهو من بطولة المطرب أمير عيد.

مشهد من مسلسل ريفو

ويجو وأحمد مالك

أغاني التسعينيات



استخدم مسلسل “ريفو” ومسلسل “بيمبو” أغاني التسعنيات لتكون موسيقى تصويرية لبعض المشاهد، وأنت تسمعها إذا كنت من هذا الجيل سيكون لك ذكريات كثيرة، أما إن كنت لا زلت صغيرا ستكتشف عالم موسيقى مختلف.

الغموض



في مسلسل “ريفو” و”بيمبو” كان الغموض هو المسيطر على الأحداث في “بيمبو” كان شاهد على جريمة قتل وبدأ في البحث عنها وكأنه محقق ليكتشف عالم آخر.

بيمبو

وفي “ريفو” “مريم” تبحث حول الفرقة الموسيقية التي كانت موجودة في التسعينيات وبدأ والدها في تأليف فيلم عنها، وفي كل حلقة تكتشف شخصيات جديدة ويظهر ضيوف شرف.

ركين سعد من مسلسل ريفو

ومسلسل “ريفو” من بطولة أمير عيد، ركين سعد، حسن أبو الروس، تامر هاشم، سارة عبد الرحمن، ملك الحسيني، محمد مولا، صدقي صخر، مينا النجار، هشام الشاذلي، عمرو جمال، يوسف حشيش، مريم بدوي، وأحمد فاضل، من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.

أما مسلسل “بيمبو” إنتاج شركة دائرة ميم الإبداعية وشركة فيلم فاكتوري، بطولة أحمد مالك، ويجز وهدى المفتي، وأيضا عدد كبير من ضيوف الشرف والوجوه الجديدة، تأليف محمد أديب ومعه عدد من الكتاب الشباب، وتشارك في الإخراج عمرو سلامة وعمر رشدي في إخراج حلقات من المسلسل.

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