49ers vliegen voorbij de Eagles met 42-19 overwinning; Vijf afhaalrestaurants van #SFvsPHI

CB Charvarius Ward blijft knipperen

De ervaren cornerback heeft een geweldig optreden achter de rug in week 12 tegen de Seattle Seahawks, waarin hij de sterbrede ontvanger DK Metcalf op slechts drie vangsten over 32 yards hield, en dat momentum nam hij over in de wedstrijd van zondag. Ward verbrak een pass bedoeld voor Eagles brede ontvanger AJ Brown in de eindzone op derde en zeven. De 49ers CB1 dwong Philadelphia genoegen te nemen met het velddoelpunt van 26 meter. Ward kreeg halverwege het derde kwartaal nog een pass verdedigd in de eindzone, waarmee hij een nieuwe touchdown-ontvangst, bedoeld voor Brown, neersloeg. Met vier pass-breakups op de dag leidt Ward nu de competitie in verdedigde passes met 19.

De verdedigingslinie stapelt de zakken op

De verdedigingslinie van de 49ers heeft gemiddeld 5,0 zakken per wedstrijd behaald tijdens de Bye van week 9, en ze hebben er nog een paar toegevoegd aan de statistieken tegen Philadelphia. Derdejaars prof Javon Kinlaw verzekerde zich van de eerste zak van de wedstrijd door Eagles quarterback Jalen Hurts te laten struikelen op de tweede en zesde plaats vanaf de 14-yardlijn van San Francisco, voor een verlies van 15 yards. De 49ers waren in staat om ze op de derde plaats vast te houden, en net als bij de eerste aanvallende series, voorkwamen ze de touchdown in Philadelphia. De Eagles maakten vervolgens een velddoelpunt van 39 meter en namen de 6-0 voorsprong met nog 2:01 te gaan in het eerste kwart.

Na een drie-en-uit om het tweede kwart te openen, kon de verdediging van de 49ers ook het volgende aanvallende balbezit van Philly onderdrukken. Verdedigende lijnwachter Arik Armstead ontsloeg Hurts voor een verlies van negen meter tijdens het eerste spel van de vierde aanvalsreeks van Eagles. De takedown was Armstead’s zesde zak van het seizoen. Kinlaw voegde nog een zak toe voor het einde van de avond, en dat gold ook voor rookie verdedigingslijnwachter Kalia Davis in het vierde kwartaal.

„Het was beslist een opdrachtgerichte wedstrijd“, zei verdedigingslijnwachter Nick Bosa. „We moesten Jalen zich meer op het rennen laten concentreren dan op het veld, en we wisten dat dit de sleutel tot het spel was. Onze hele mentaliteit was: ‚We proberen niet het record te vestigen op zakken. We proberen te sluiten‘ de zak. We proberen zijn ogen op ons te richten. “

49ers-aanval neemt toe in het tweede kwartaal

Na twee opeenvolgende three-and-outs vonden quarterback Brock Purdy en de 49ers-aanval hun flow in de derde aanvallende reeks. San Francisco zette drie derde downs om op weg naar een 11-play, 85-yard touchdown scoring drive. Het momentumveranderende spel van de drive kwam op een pick-up van 32 meter van George Kittle, die de 49ers binnen de rode zone bracht. Purdy sloot de drive af met een schot naast de ontvanger Brandon Aiyuk achter in de eindzone. De 49ers gingen touchdowns scoren op de volgende vijf drives na Aiyuk’s touchdown-vangst.

„Buiten die eerste twee drives is dat het 49ers-voetbal dat we kennen, dat is de overtreding die we kennen“, zei Purdy. „Als iedereen zijn steentje bijdraagt, klopt alles. We hadden een aantal geweldige play-calls, iedereen speelt gewoon en doet het op de juiste manier. We beschermen de bal en de verdediging doet zijn werk. Dat voelde goed.“

Wideouts komen groot uit bij de Link

De brede ontvangers van San Francisco waren die dag verantwoordelijk voor vijf van de 49ers-touchdowns. Het was een drie-touchdown-uitje voor de wijde Deebo Samuel, die in het derde kwartaal back-to-back scoorde en eindigde als leider van de ontvangstwerven van het team. Samuel registreerde vier vangsten voor 116 yards en een touchdown door de lucht, naast drie carry’s voor 22 yards en een touchdown op de grond. De ‚wideback‘ van de 49ers spande zijn yards-na-catch-vaardigheden aan op zijn 48-yard touchdown-ontvangst, waarbij hij Purdy’s pass net voor de derde down ving en twee monstertackles brak op weg naar de pay dirt.

„Ik heb mezelf niet te veel druk opgelegd (om de toon te zetten). Door heen en weer te gaan, versloegen ze ons uiteindelijk in de NFC Championship Game, en we wilden teruggaan“, zei Samuël. „Uiteindelijk is het gewoon voetbal… we hebben plezier. We zijn net hierheen gekomen en hebben gewonnen.“

Aiyuk had ook een dag voor zichzelf, met vijf vangsten voor 46 yards en een touchdown. De vierdejaars prof zette San Francisco in het tweede kwartaal op het bord om de aanvallende eenheid een vliegende start te geven. Jauan Jennings scoorde zijn eerste touchdown van het seizoen in het vierde kwartaal en breidde de voorsprong van San Francisco uit naar 35-13 met nog 10:43 te spelen.

Nieuwe CMC Touchdown Streak bij de wederopbouw