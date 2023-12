49ers verslaan Eagles in rematch van NFC-titelgame: hoe Brock Purdy en Deebo Samuel San Francisco naar de overwinning loodsten

Door Matt Barrows, David Lombardi en Brooks Kubena

Brock Purdy gooide vier touchdownpassen en Deebo Samuel was goed voor drie touchdowns toen de San Francisco 49ers de Philadelphia Eagles met 42-19 versloegen in een pittige wedstrijd zondag op Lincoln Financial Field.

Purdy gooide touchdownpassen naar Brandon Aiyuk, Jauan Jennings en twee naar Samuel, die zich ook haastte voor een touchdown.

Niners (9-3) running back Christian McCaffrey haastte zich ook voor een touchdown om mee te gaan met zijn 133 yards van scrimmage.

Voor de Eagles (10-2) was quarterback Jalen Hurts, die kort het duel verliet terwijl hij werd beoordeeld vanwege een hersenschudding, goed voor twee touchdowns en passeerde voor 298 yards. Hij gooide een touchdownpass naar ontvanger DeVonta Smith.

Smith trok in het derde kwartaal een vlag nadat hij door 49ers linebacker Dre Greenlaw tegen de grond werd geslagen. Greenlaw werd kort na het stuk uit het veld gestuurd, samen met Eagles-hoofd van de beveiliging Dom DiSandro nadat hij contact had gemaakt met DiSandro’s gezicht nadat de twee woorden hadden uitgewisseld.

Greenlaw, Big Dom weggestuurd

De 49ers speelden het laatste kwart en een half zonder Greenlaw nadat de linebacker een uithaal maakte naar een Eagles-veiligheidsfunctionaris aan de zijlijn en werd weggestuurd. Het spel vond plaats om 9:27 uur in het derde kwartaal nadat Hurts een pass op Smith had voltooid en Greenlaw de ontvanger buiten de baan had gezet, waardoor een persoonlijke foutstraf werd opgelegd.

Dat leidde tot een nevenzaak waarbij DiSandro betrokken was, wiens titel Eagles‘ senior adviseur van de GM/chief security officer is. Ook DiSandro moest het veld verlaten. Oren Burks verving Greenlaw voor de rest van de wedstrijd als zwakke linebacker en het was Burks die de klap uitdeelde aan Hurts die de Eagles kort uit de wedstrijd sloeg, zodat hij kon worden gecontroleerd op een hersenschudding.

De strafschop was Greenlaw’s derde onnodige overtreding van het seizoen en de tweede keer in twee seizoenen werd hij uit een wedstrijd gestuurd. Hij werd vorig jaar verwijderd uit een wedstrijd van week 10 tegen de Chargers na een treffer op quarterback Justin Herbert. — Matt Barrows, senior schrijver van 49ers

49ers veiligheidsdiepte getest

De veiligheidsdiepte van de 49ers werd al vroeg op de proef gesteld toen Tashaun Gipson Sr. van het veld moest komen voor een aantal foto’s tijdens de openingsrit van de Eagles. Dat zorgde ervoor dat Isaiah Oliver, die tot nu toe een cornerback voor de 49ers was, veilig in de wedstrijd kwam. Oliver heeft tijdens zijn carrière een aantal keer op safe gespeeld, hoewel hij vooral een outside cornerback en een nikkel cornerback was.

Gipson kwam na slechts een paar klikken weer in de wedstrijd, maar zijn korte afwezigheid onderstreept hoe mager het team in veiligheid is na ernstige blessures aan Talanoa Hufanga (knie) en George Odum (biceps) vorige maand. — Kruiwagens

Evaluatie van de prestaties van Brock Purdy

Purdy had vóór deze overwinning al een sterk cv opgebouwd voor de MVP-prijs van de NFL, gezien het feit dat hij alle quarterbacks met een ruime marge aanvoerde in efficiëntiestatistieken en QBR. Purdy’s zaak is nu zelfs nog sterker sinds hij aan het roer stond van deze indrukwekkende overwinning van de 49ers op de weg in Philadelphia.

Het is gemakkelijk in te zien waarom de 49ers dachten dat ze de dag in de NFC Championship Game van vorig seizoen hadden kunnen bezitten als Purdy gezond was gebleven. Het probleem in januari: hij reageerde niet snel genoeg om de ultra-agressiviteitspassrush van de Eagles te verslaan, tenminste niet op het spel waarbij hij geblesseerd raakte. Dat is op een grote manier veranderd. Zelfs toen de 49ers het al vroeg moeilijk hadden, stapte Purdy tweemaal in de pocket om Haason Reddick te ontwijken – wiens zak de elleboog van de QB had geblesseerd. Dat waren duidelijke tekenen van de vooruitgang die Purdy het afgelopen jaar heeft geboekt. Toen de 49ers aanvallend tot rust kwamen, regisseerde hij zes opeenvolgende touchdown-drives, allemaal gekenmerkt door een uitstekende kalmte in de pocket.

Purdy’s beste worp van de dag kwam op een wielroute naar McCaffrey, maar zijn favoriete wapen was Samuel. Samuel had het meeste uit alle 49ers gehaald sinds het verlies van de NFC-titelgame, en hij leverde vier catches, 116 yards en twee touchdowns die de verdediging van de Eagles uit de weg ruimden – die op nummer 3 stond in de verdedigende yards nadat de catch in het spel kwam. .

Dat was de meest klinkende uitspraak die de 49ers in Philadelphia hadden kunnen afleggen. — David Lombardi, 49ers verslaan schrijver

Waarom de Eagles verloren

De Eagles hadden geen comeback-magie meer in hun verlies tegen de 49ers, een nederlaag thuis die tekortkomingen aan het licht bracht die hen uiteindelijk zouden kunnen verdoemen in een uiteindelijke play-offligplaats die ze nu op een later tijdstip moeten veroveren.

Een nieuw probleem laaide op. De Eagles gingen het weekend in met het op vier na hoogste touchdown-conversiepercentage van de NFL bij het bereiken van de rode zone (62,8 procent). Maar ze slaagden er niet in om touchdowns te scoren op twee veelbelovende drives om de wedstrijd te starten, waarin ze gemiddeld 5,5 yards per spel hadden. Aanvalscoördinator Brian Johnson en quarterback Hurts werden vervolgens gebotteld door een NFL-leidende 49ers-verdediging die de Eagles op 11 plays en 20 yards hield tijdens hun laatste drie drives van de eerste helft.

Ondertussen begon een verdediging van de Eagles, die twee three-and-outs dwong om de wedstrijd achter een meedogenloze rush te beginnen, uiteen te vallen. Purdy begon de mismatches op het gebied van linebacker- en nikkelveiligheid uit te buiten die Eagles-defensieve coördinator Sean Desai het grootste deel van het seizoen 2023 heeft geprobeerd te maskeren. De 49ers scoorden zes opeenvolgende touchdowns met een gemiddelde van 9,6 yards per spel, waarmee ze een voorsprong van 42-19 veiligstelden met nog 5:19 te gaan in het vierde kwartaal.

Eagles cornerback Darius Slay was flexibel in zijn verdedigende positionering voor de vierde wedstrijd op rij, dit keer schaduwde hij vooral de 49ers brede ontvanger Aiyuk en schakelde vervolgens over naar Samuel in de rode zone. Maar Purdy voltooide nog steeds 19 van de 27 passes voor 314 yards en vier touchdowns, terwijl hij zich zowel op Slay als op de rest van de Eagles-verdediging richtte. Purdy voltooide drie passes naar Aiyuk voor 32 yards tegen Slay, waaronder een kritische derde en zeven in het derde kwartaal die uiteindelijk tot een touchdown leidden. Samuel registreerde vier vangsten voor 116 yards terwijl hij twee touchdowns scoorde op ontvangsten van 48 en 46 yards.

Hurts verliet kort de wedstrijd tijdens de tweede helft en werd geëvalueerd met een hersenschudding voordat hij terugkeerde naar de wedstrijd. Ondanks dat hij de Eagles leidde tijdens twee touchdown-drives in de tweede helft, bleek het uiteenvallen van de verdediging van het team onoverkomelijk.

De 49ers ontpopten zich als een potentiële tegenstander van het team dat hen versloeg in de NFC-kampioenschapswedstrijd van 2022. Wanneer ze worden geconfronteerd met een formidabele verdediging en een aanval die hun gebrek aan linebacker- en nikkelveiligheid kan uitbuiten, zullen de Eagles meer antwoorden nodig hebben dan ze zondag op Lincoln Financial Field hanteerden. — Brooks Kubena, schrijver van de Eagles-staf

(Foto: Tim Nwachukwu / Getty Images)