LONDEN – Toen Kate Forbes verklaarde dat ze kandidaat was om de vertrekkende Nicola Sturgeon aan de top van de Schotse politiek te vervangen, was de veronderstelling dat zij de te kloppen kandidaat zou zijn.

Slechts 48 uur later is die aanname grotendeels vernietigd.

Het bod van de opkomende ster van de Scottish National Party voor het leiderschap is op levensonderhoud nadat ze een reeks interviews gaf waarin ze meedogenloos eerlijk was over haar sociale opvattingen, waaronder het zijn tegen het homohuwelijk, zelfidentificatie van het geslacht en seks buiten het huwelijk .

In een partij die bekend staat om haar sociaal-liberale basis en het zelfbenoemde ‘progressieve’ leiderschap van Sturgeon, worden dergelijke opvattingen grotendeels als een gruwel beschouwd voor elke politicus die op zoek is naar het hoogste ambt.

Twee SNP-parlementsleden – de een was aanvankelijk een aanhanger van Forbes en de ander een aanhanger van rivaliserende kandidaat Humza Yousaf – zeiden dat Forbes nu geen kans maakt om de leiderschapsrace te winnen waaraan ze maandagochtend als een hete favoriet deelnam.

Hier is hoe het allemaal mis ging.

Maandag

09:40 uur De Schotse minister van Grondwet en de favoriet van de vroege bookmakers, Angus Robertson kondigt aan hij zal niet rennen – de race wijd open gooien.

11 uur Dat meldt Forbes, de minister van Financiën, tijdens de officiële campagnelancering van Humza Yousaf. Met een glanzend filmpje uit haar geboorteland hooglanden, zegt Forbes dat ze een “vereniger” is die “het volledige talent van de SNP zal ontketenen” om onafhankelijkheid te bewerkstelligen. Het was ongeveer zo goed als het ging.

11:01 ben In een nu verwijderde tweet zegt de Schotse regeringsminister Richard Lochhead dat hij “verrukt” is dat Forbes haar hoed in de ring heeft gegooid.

11:06 uur De ervaren SNP-parlementslid Pete Wishart tweeten dat hij “heel blij” is dat Forbes staat, enkele ogenblikken nadat hij heeft gezegd dat hij hoopt dat ze er niet van wordt weerhouden om bij “al die onzin over haar religieuze overtuigingen” te blijven staan.

Er was veel discussie over het geloof van Forbes en hoe dat haar opvattingen over sociale zaken beïnvloedt, terwijl ze nadacht over het leiderschap.

11:45 uur Het SNP-parlementslid Drew Hendry steunt Forbes, prijzend haar ‘krachtige boodschap’.

13:31 uur Naarmate er meer steunbetuigingen binnenkomen voor Forbes, de kinderminister Clare Haughey tweeten haar steun.

Middag: Een aanhanger van Forbes die dicht bij haar campagne staat, voorspelt dat er “legitieme vragen” zullen komen over haar opvattingen over sociale kwesties.

‘Ze zal vanaf het begin op al die fronten goede antwoorden moeten hebben,’ zei deze persoon. “Daarover overtuigende argumenten hebben – dat zal de rest van de campagne voor haar bepalen. Anders wordt het hoofdpijn en een afleiding’, voegden ze er vooruitziend aan toe.

Een paar uur later werd diezelfde supporter zelfs een voormalige supporter toen clips van Forbes’ leiderschapslanceringsinterviews begonnen te vallen.

16.00 uur Het eerste Forbes-interview gaat online.

De secretaris van financiën vertelt de BBC heeft ze “aanzienlijke zorgen” over zelfidentificatie van het geslacht en dat ze – als ze op dat moment niet met zwangerschapsverlof was – niet zou hebben gestemd voor Sturgeons controversiële wetsvoorstel dat precies dat introduceert.

Aangezien elke minister die tegen de hervormingen was, had moeten aftreden, is de onthulling groot. Het was ook niets vergeleken met wat komen ging.

18:24 uur Forbes verklaart in een interview met de Schot dat ze tegen het homohuwelijk zou hebben gestemd, zowel bondgenoten als tegenstanders verbluft.

“Ik zou gewetensvol hebben gestemd volgens de heersende leer in de meeste grote religies dat het huwelijk tussen een man en een vrouw is”, zei ze, daarbij verwijzend naar Angela Merkel, de voormalige kanselier en leider van de conservatieve christen-democraten. in Duitsland — als voorbeeld van een politicus die hetzelfde deed.

Verbijsterde supporters zagen geen noodzaak voor zo’n brutale eerlijkheid over een hypothetische kwestie, aangezien het Schotse parlement twee jaar voordat Forbes wetgever werd, stemde om het homohuwelijk te legaliseren.

Haar bewering dat ze de gemaakte democratische keuze zou respecteren en “geen dictator” is, doet weinig af aan de angst van LHBT’s die bezorgd zijn dat een potentiële leider hun relaties misschien niet als moreel legitiem beschouwt.

19.00 uur Forbes verdubbelt in een Kanaal 4-interviewbewerend dat ze gelooft dat het huwelijk “tussen een man en een vrouw” is.

20:43 uur Wishart herziet zijn eerdere (9 uur en 43 minuten geleden) woorden op Forbes.

“Kate had alle kans om te zeggen dat ze bereid zou zijn om achter de sociaal-liberale agenda van de partij te staan. Het lijkt erop dat ze niet bereid was om het te nemen. Er is nu maar één plek om naar toe te gaan,’ zei hij tweeten.

22:40 uur Lochhead trekt zijn halfslachtige steun voor Forbes in – zelfs door de BallotBoxScotland-website te vertellen dat hij haar in de eerste plaats nooit heeft gesteund.

23:31 uur Een andere vroege Forbes-donateur, de MSP Gillian Martin, zegt ze voelt zich “ongemakkelijk” met de opmerkingen van Forbes. Tegen de ochtend trekt ze haar steun volledig in.

Dinsdag

07:20 uur Haughey wordt de laatste in een ware handel van omgekeerde fretten die hun vroege steun aan Forbes opschorten.

8:05 uur In een interview op BBC Scotland betoogt een uitdagend Forbes – compleet met ongelukkige bewoordingen – dat het publiek “verlangt naar politici die duidelijke vragen met duidelijke antwoorden beantwoorden”.

Ze beweert ook dat de “storm” zich volledig op Twitter afspeelt.

08:10 uur Tom Arthur, een minister die voor Forbes werkt en een van haar vroege supporters, trekt zijn steun in terwijl Forbes nog steeds haar opmerkingen op de radio verdedigt.

11:21 uur MP Hendry, een mede-hooglander, zegt hij steunt Forbes niet langer – die op dit moment een volledig derde van haar verklaarde steun van de wetgever heeft verloren.

11:28 uur “Ik geloof dat een transvrouw een biologische man is”, vertelt Forbes ITV die grens vertegenwoordigt.

De krant The Herald meldt dat de LGBTQ+-vleugel van de SNP een formele klacht heeft ingediend bij de top van de partij over de opmerkingen, die volgens hen in strijd waren met de regels van de partij inzake transfobie.

Middag: Op de vraag van de Schot over een voorgesteld verbod op conversietherapie – het in diskrediet gebrachte proces van pogingen om iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit te veranderen – verandert Forbes het onderwerp in “het verdedigen van de rechten van andere minderheden, zoals gelovige mensen”.

Een woordvoerder van de campagne End Conversion Therapy Scotland zegt dat het idee dat een verbod op bekering een bedreiging vormt voor de vrijheid van godsdienst, “gewoon niet waar” is.

12:18 uur Forbes voegt nog een controversiële kijk toe aan de mix tijdens een sollicitatiegesprek met Sky News.

“In termen van mijn geloof zou mijn geloof zeggen dat kinderen – en seks – voor het huwelijk zijn”, zegt Forbes. Verderop zegt ze dat hoewel “het me niet stoort” als anderen zo leven, Forbes gelooft dat seks buiten het huwelijk “verkeerd” is.

13:28 uur In haar interview met STV dringt Forbes er alleen op aan dat ze “op dit moment” in de race blijft – wat aanleiding geeft tot speculaties dat ze na een verzengende eerste 24 uur zou kunnen afhaken.

15:55 uur Forbes’ naaste bondgenoot en campagneleider Ivan McKee vertelt Kanaal 4 hij is een “stevig voorstander” van de gelijkheid van het huwelijk.

McKee zegt niet of hij haar nog steeds steunt, maar beweert alleen dat hij ‘later met Kate zal praten over de campagne’.

21:09 uur Op de vraag of Forbes van plan is om in de race te blijven, is haar woordvoerder ondubbelzinnig.

“Dat is ze zeker”, sms’en ze terug.

Middernacht: The Times publiceert een verhaal dat suggereert dat McKee – onthoud, haar eigenlijke campagneleider – het vertrouwen in Forbes heeft verloren en haar heeft aangespoord om te stoppen.

Woensdag

8:05 uur Sturgeons trouwe hulpsheriff John Swinney voegt zijn stem toe aan het koor van kritiek.

“Kate heeft het volste recht om haar mening te uiten, maar partijleden hebben evenzeer het recht om te beslissen of iemand die die mening heeft, een geschikte persoon is om SNP-leider en eerste minister te worden”, vertelde Swinney nogal nadrukkelijk aan BBC Scotland.

Volgens haar kamp nam Forbes woensdag vrij. Terwijl haar kandidatuur de vierde dag ingaat, staat ze op het spel.

Terwijl haar team volhoudt dat ze zich blijft inzetten voor de race, vermoeden sommigen dat ze geen vijfde zal halen.