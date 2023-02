CNN

—



De autoriteiten in Arizona die het Sinaloa-drugskartel als doelwit hebben, hebben volgens de Drug Enforcement Administration verdovende middelen in beslag genomen die naar schatting meer dan $ 13 miljoen waard zijn, waaronder meer dan 4,5 miljoen fentanylpillen, 3.100 pond methamfetamine en grote hoeveelheden heroïne, cocaïne en fentanylpoeder.

In een persbericht zei het bureau dat de inbeslagname het hoogtepunt was van een drie jaar durend onderzoek waarin tot nu toe 150 mensen waren aangeklaagd.

“De in beslag genomen fentanyl vertegenwoordigt meer dan 30 miljoen potentieel dodelijke doses”, zei de DEA, die de inbeslagname aankondigde in samenwerking met de politie van Tempe en procureur-generaal Kris Mayes van Arizona.

Autoriteiten toonden een deel van de teruggevonden verdovende middelen op een gezamenlijke persconferentie donderdag, bijgewoond door CNN-partner KNXV.

“Het voorbeeld dat je hier vandaag ziet, is verbluffend. Er zijn meer dan 4,5 miljoen fentanylpillen, meer dan 140 kilo fentanylpoeder, meer dan 135 kilo cocaïne, meer dan 3.000 kilo methamfetamine, 35 kilo heroïne, 49 vuurwapens en meer dan 2 miljoen dollar in contanten”, zei interim-politiechef Josie Montenegro van Tempe tegen verslaggevers. .

Montenegro zei dat de teruggevonden stoffen “leden van onze gemeenschap zouden vergiftigen, inclusief onze jeugd en kwetsbare bevolking”, als de inbeslagnames niet waren gedaan.

“Bovendien zouden de gevaren en misdaden die verband houden met illegale drugs onze gemeenschap teisteren”, voegde Montenegro eraan toe.

Volgens de autoriteiten zijn bij de arrestatie “talrijke” mensen in hechtenis genomen. Op dit moment zijn de autoriteiten niet van plan de namen van de betrokkenen vrij te geven, omdat het volgens Montenegro een lopend onderzoek is.

Phoenix DEA Special Agent in Charge Cheri Oz zei dat onderzoekers “lasergericht” zijn op het Sinaloa-kartel.

“Ik wil glashelder zijn: de drugs in deze kamer en de drugs die Arizona elke dag overspoelen, zijn voornamelijk afkomstig van één kwaad, namelijk het Sinaloa-drugskartel”, zei ze op de persconferentie. “We zijn gefocust op het Sinaloa-drugskartel en we zullen ze verslaan. We zullen niet stoppen.”

Oz prees ook de inspanningen van DEA-agenten en andere agenten in de afgelopen drie jaar. “Hun harde werk en vasthoudendheid is verantwoordelijk voor het verwijderen van deze dodelijke drugs voordat ze onze familie, onze vrienden en onze buurten vergiftigden”, zei ze.

Het land kampt met een decennialange opioïde-epidemie waarbij fentanyl de meest gebruikte drug is geworden die betrokken is bij overdoses.

Farmaceutisch fentanyl is een synthetisch opioïde dat bedoeld is om patiënten te helpen bij het beheersen van ernstige pijn. Het is 50 tot 100 keer krachtiger dan morfine en wordt meestal voorgeschreven in de vorm van huidpleisters of zuigtabletten. Maar de meest recente gevallen van aan fentanyl gerelateerde schade, overdosering en overlijden in de Verenigde Staten houden verband met illegaal gemaakte fentanyl, volgens de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention.

Sterfgevallen met synthetische opioïden namen in 2021 met 22% toe, volgens CDC-gegevens, en in 2022 waren er ongeveer 181.806 niet-fatale overdoses opioïden geregistreerd in de Verenigde Staten.