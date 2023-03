Eigentlich dürfen keine deutschen Waffen nach Saudi-Arabien verkauft werden. Trotzdem exportiert die Bundesregierung im vergangenen Jahr zo weinige Rüstungsgüter in den Wüstenstaat vanaf 2018 nicht mehr – denn Gemeinschaftsprojekte sind ausgenommen.

Die Bundesregierung heeft im vergangen Jahr trotz weitgehender Exportbeschränkungen die Lieferung von Rüstungsgütern für 44,2 Millionen Euro nach Saudi-Arabien genehmigt – so viel who seit 2018 nicht mehr. Dat heeft een antwoord gekregen van de ministeries van Wirtschafts op een van de links-Abgeordende delen van het land. Als u een aanvraag indient, is het mogelijk dat u exporteert voor GemeinschaftsProjekte met andere EU- of NAVO-staatshandel.

Insgesamt wurden 48 Genehmigungen für Saudi-Arabië erteilt. 7,1 miljoen euro aan exportvolumes die zijn gevallen op Kriegswaffen, 37,1 miljoen op sonstige Rüstungsgüter. Darunter sind Zulieferungen für Tornado- en Eurofighter-Kampfjets, sterven in Großbritannien gefertigt werden. Zusätzlich kreeg de Bundesregierung in de VS en de export van kampfschiff-componenten in geld van 40,8 miljoen euro naar Saoedi-Arabië, die uit Duitsland kwam.

Die frühere Bundesregierung hatte die Rüstungsexporte in den mit harter Hand regierten Wüstenstaat onder andere wegen van Beteiligung des Königreichs am Jemen-Krieg sowie des Mords en de journalisten Jamal Khashoggi im Generalkonsulat in Istanbul 2018 weitgehend gestoppt. Die Regierung van Union en SPD ligt buiten Ausnahmen für Gemeinschaftsprojekte mit Bundnispartnern zu – und macht davon auch immer wieder Gebrauch. Allerdingen zijn zo grimmig wie de Ampel-Regierung van SPD, Grünen en FDP in hun eerste Regierungsjahr is.

2019 heeft de zwart-wit Regierung Rüstungsexporte für 0,8 Millionen Euro, 2020 für 30,8 Millionen Euro en 2021 für 2,5 Millionen Euro. Die Ampel-Regierung hat die Exportgenehmigungen nun auf 44,2 Millionen in 2022 gesteigerd. In dem von Vizekanzler Robert Habeck geleiteten Wirtschaftsministerium wird derzeit ein Rüstungsexportgesetz erarbeitet. Als Ziel war ursprünglich ausgegeben worden, die Rüstungsexporte in Drittstaaten deutlich einzuschränken.

Die Linken-Außenexpertin Sevim Dagdelen kritisierte die Export-Genehmigungen sharf. “Dat de Ampel-Regierung unbeirrt en kontinuierlich eigene Waffenlieferungen wie auch Rüstungsexporte über Drittstaaten an Saudi-Arabian genehmigt, obgleich the Kopf-ab-Diktatur den Jemen-Krieg mit fast 400.000 Toten verantwortet, ist verbrecherisch en veranschaulicht, was Grüne unter wertebasierter, feministischer Außenpolitik verstehen.”