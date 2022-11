4000 Ärzte vermisst: Britisches Gesundheitswesen leidet unter Brexit-Folgen

Das britische Gesundheitssystem befindet sich seit Jahren in einer Krise. Allerdings soll der Brexit die Situation noch verschlimmert haben. Einer aktuellen Studie zufolge werden sich 2021 zu wenige Ärzte aus europäischen Ländern in Großbritannien ansiedeln. Jetzt fehlen rund 4000 Ärzte in wichtigen Bereichen.

Laut einer aktuellen Studie hat der Brexit den Ärztemangel in Großbritannien verschärft. Demnach fehlen im britischen Gesundheitssystem rund 4.000 Ärzte aus EU-Staaten in den wichtigsten Fachbereichen. Der „Personalaufbau aus der EU“ und den Ländern der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) habe sich „verlangsamt“ und sei „unter den prognostizierten Anstieg gefallen“, heißt es in der von „Guardian“ in Auftrag gegebenen Studie des Nuffield Trust Denkfabrik.

Dementsprechend war das britische Gesundheitssystem vor allem vor dem Brexit auf Ärzte aus der EU angewiesen. Betroffen waren vor allem die Abteilungen Anästhesie, Kinderheilkunde, Herzchirurgie und Psychiatrie. Mehr als 41.000 Ärzte aus der EU oder den EFTA-Staaten Norwegen, Schweiz, Island und Liechtenstein hätten sich laut Studie 2021 in Großbritannien niederlassen müssen, um diesen Personalmangel auszugleichen – mindestens aber 4.000 mehr.

Den „offensichtlichen Grund für die Trendwende 2015 und 2016“ sehen die Forscher im Ausgang des Brexit-Referendums. Neben anfänglicher Unsicherheit über die neuen Einreise- und Arbeitsbestimmungen trugen auch verschärfte Visabestimmungen und „sich verschlechternde Arbeitsbedingungen“ im Gesundheitssystem zu den rückläufigen Zahlen bei.

NHS seit Jahren unterfinanziert

Die Ergebnisse der Studie deuten nun darauf hin, dass die „Stagnation der Zahl der EU-Ärzte“ bestehende Engpässe in Bereichen verschärft hat, in denen der NHS nicht in der Lage war, „anderswo genug qualifiziertes Personal zu finden“. , es sagte.

Die Studie kommt zu einer Zeit, in der der angeschlagene NHS nach Jahren der Unterfinanzierung mit vielen Beschwerden zu kämpfen hat. Dazu gehören neben dem Mangel an Ärzten, Pflege- und Pflegekräften auch lange Wartezeiten auf einige Krankenhausbehandlungen aufgrund der Corona-Pandemie.