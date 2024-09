Kaltenkirchen. Die Gemeinschaftsschule am Marschweg in Kaltenkirchen ist vom Kieler Bildungsministerium als besonders belastet anerkannt worden. Der Grund: Der Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund und auch aus sozial schwierigen Verhältnissen ist sehr hoch. Die Anerkennung beschert Schulleiterin Hanke Buck in den kommenden Jahren einen wahren finanziellen Geldsegen, den die Schule eigenständig zur Verbesserung der Situation einsetzen kann. Auch zwei Grundschulen in Kaltenkirchen profitieren vom Programm „Perspektive Schulkurs 2034“.

Es ist kein einfacher Job, den Schulleiterin Hanke Buck vor drei Jahren übernommen hat. Von den rund 700 Schülern der Gemeinschaftsschule Marschweg haben drei Viertel einen Migrationshintergrund. „Wir sprechen rund 40 Sprachen“, berichtet die Schulleiterin. Rund 100 Jugendliche sind im DAZ-Zentrum der Schule angemeldet. DAZ steht für „Deutsch als Zweitsprache“. Hier werden Neuankömmlinge so weit in der deutschen Sprache unterrichtet, dass sie dem Unterricht folgen können.

Die meisten schaffen es trotzdem, die Schule abzuschließen

Die Zahlen klingen dramatisch. Doch ganz so schlimm sei es nicht, beruhigt der Schulleiter. „Die meisten unserer Schüler sprechen fließend Deutsch.“ Und fast alle hätten beim Schulabschluss den „Ersten Allgemeinbildenden Abschluss“, den früheren Realschulabschluss. „Wer es nicht auf Anhieb schafft, kann noch ein Jahr länger in der Flexklasse bei uns bleiben“, sagt Buck. Die Zahl der Schüler ohne Abschluss liege jedes Jahr höchstens im niedrigen einstelligen Bereich.

Um den Schülerinnen und Schülern einen guten Start in ihre Zukunft zu ermöglichen, braucht es an der Marschwegschule eine Reihe von Maßnahmen, die zum Teil bereits angelaufen sind, jetzt aber noch mehr denn je in Angriff genommen werden können. 66 Millionen Euro kann das Land Schleswig-Holstein aus einem Bundesprogramm an besonders betroffene Schulen verteilen. Dazu hat das Bildungsministerium ein auf zehn Jahre angelegtes Start-up-Programm namens „Perspektive Schulkurs 2034“ aufgelegt. Einbezogen wurden 135 Schulen im Land, die nach einem wissenschaftlich entwickelten Sozialindex ausgewählt wurden. Neben der Marschwegschule dürfen sich auch die Grundschulen Flottkamp und Alter Landweg in Kaltenkirchen über finanzielle Hilfe freuen.

Wie viel Geld er genau erhält, weiß Rektor Buck noch nicht. Er schätzt, dass es rund 400.000 Euro pro Jahr sein werden. „In zehn Jahren sind das dann vier Millionen. Damit können wir viel anfangen“, sagt der Schulleiter. Was genau, wird nun ausgearbeitet. Drei Säulen, in die das Geld fließen soll, haben Buck und das Kollegium bereits aufgestellt.

Das Geld fließt in drei Säulen

Strukturelle Änderungen: So könnte etwa der Schulhof neu gestaltet werden, aber auch Räumlichkeiten könnten den modernen pädagogischen Anforderungen angepasst werden.

Personal: Zwei Sozialarbeiter sind bereits am Marschweg tätig. Ein dritter soll noch hinzukommen. „Für besondere Projekte können wir auch Fachkräfte einstellen“, sagt Buck.

Finanzielle Unterstützung: Mit dem Geld können spezielle Trainingsprogramme und Exkursionen finanziert werden. Zudem will Buck Lerninseln einrichten, um einzelne Schüler und Kleingruppen gezielt zu fördern.

Worüber sich der Schulleiter besonders freut: „Wir dürfen selbst entscheiden, wofür wir das Geld verwenden.“ Einmal jährlich muss er dem Ministerium Rechenschaft ablegen. Und natürlich müsse regelmäßig kontrolliert werden, ob Fortschritte und Verbesserungen erkennbar seien.

Insgesamt wurden 13 Schulen im Kreis Segeberg in das Programm einbezogen, davon allein sechs aus Norderstedt. Neben den drei Kaltenkirchener Bildungseinrichtungen sind das unter anderem die Theodor-Storm-Schule in Bad Segeberg, die Maienbeeck-Grundschule in Bad Bramstedt, die Grund- und Gemeinschaftsschule Boostedt sowie die Grundschule Trappenkamp.

Mehr Geld für die Lehrerausbildung

„Das Geld kommt unseren Kindern direkt zugute“, verspricht Maximilian Groß, Schulleiter der Trappenkamp-Grundschule. Er freut sich über die jährliche zusätzliche Finanzspritze aus dem Programm Startchancen. „Ich bin sehr froh, wir brauchen das Geld wirklich“, sagt er. Die zusätzliche Unterstützung komme vor allem Kindern zugute, „die es nicht so leicht haben“. Zunächst werde das Kollegium besprechen, wofür das Geld ausgegeben werden soll, dann werde er sich mit dem Schulträger, der Gemeinde Trappenkamp, ​​absprechen. Die Zuschüsse sollen etwa für die Innenausstattung von Klassenräumen, aber auch für spezielle Fortbildungen seiner Lehrerinnen und Lehrer eingesetzt werden.

Der neue Schulleiter der Theodor-Storm-Schule in Bad Segeberg, Nils Ascheberg, berichtet, er habe mit dem Träger der Schule, der Stadt Bad Segeberg, bereits „grundsätzliche Gespräche“ über das Programm geführt. Er erhofft sich mehr Personal, aber auch mehr Geld für eine bessere Ausstattung der Unterrichtsräume seiner Schule. „Wir könnten zum Beispiel Kreativwerkstätten einrichten.“ Die Theodor-Storm-Schule sei für das Programm Startchancen sicher ausgewählt worden, „weil wir einen sehr hohen Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund haben.“ Ausschlaggebend war sicher, dass es an der kleinen Schule mit DAZ-Zentrum viele förderungsbedürftige Kinder gebe.

