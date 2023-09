Der Vorfall erschütterte Deutschland. Ende August 1983 stand der türkische Asylbewerber Cemal Kemal Altun vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin, dessen Aufgabe es war, zu entscheiden, ob er in die Türkei zurückgeschickt werden konnte, die damals unter Militärherrschaft stand und einige politische Gegner verfolgte.

Als die Beamten dem 23-Jährigen die Handschellen abnahmen, rannte Altun und sprang aus einem offenen Fenster im 6. Stock des Gerichtsgebäudes in den Tod. Das Bild oben zeigt sein Grab in Mariendorf, Berlin.

Das Gerichtsgebäude in der Berliner Hardenbergstraße existiert nicht mehr. Doch ein 1996 aufgestellter Gedenkstein erinnert an Altun. „Politisch Verfolgte müssen Asyl erhalten“, lautet eine der darauf geschriebenen Botschaften, auf Deutsch und Türkisch.

Obwohl Altuns Selbstmord Schlagzeilen machte, war er nicht der einzige Asylbewerber, der sich aus Angst vor Abschiebung das Leben nahm. Mindestens 100 solcher Fälle wurden dokumentiert, aber kein anderer löste so leidenschaftliche Debatten aus.

Gesellschaftspolitisches Engagement

Altuns Schicksal hatte großen Einfluss auf das Leben des heute 79-jährigen Jürgen Quandt, der 1983 Pfarrer der Heilig-Kreuz-Kirche im Berliner Bezirk Kreuzberg war. Im Frühjahr desselben Jahres traten mehrere Freunde Altuns in seinem Kirchensaal in einen Hungerstreik. Flüchtlinge hatten bereits Hilfe bei Quandts Gemeinde gesucht – Menschen aus der Türkei, dem Libanon und den palästinensischen Gebieten. „Wir wollten uns stärker in gesellschaftspolitische Themen einbringen“, sagte Quandt der DW.

Doch wenige Wochen nach Altuns Tod wandten sich Flüchtlinge aus den palästinensischen Gebieten an den Pfarrer mit der Bitte um Asyl und beriefen sich dabei auf die alte christliche Tradition, in Kirchen Zuflucht zu bieten. Die Gemeinde gewährte ihnen im Gemeindehaus Schutz.

So begann mit Altuns Geschichte die moderne Tradition des Kirchenasyls in Deutschland. Seit 40 Jahren versuchen katholische, evangelische und freie Kirchen in Deutschland vorübergehenden Schutz zu bieten, wenn durch die Abschiebung geflüchtete Menschen in Gefahr zu geraten drohen. Nach Angaben des Deutschen Ökumenischen Ausschusses für Kirchenasyl wurde auf diese Weise mehreren Tausend Menschen geholfen. Mitte August berichtete das Komitee, dass sich derzeit mindestens 655 Menschen im Kirchenasyl befänden, darunter 136 Kinder. Bisher wurden in diesem Jahr 285 Kirchenasylverfahren abgeschlossen.

Einer, der derzeit Kirchenasyl verwaltet, ist Gottfried Martens, Pfarrer einer freien evangelischen Kirche in Berlin. Im Keller seiner lutherischen Dreifaltigkeitskirche im Bezirk Steglitz leben derzeit mehrere christliche Iraner.

Einer von ihnen ist Sasan Rezai. Als gelernter Koch aus Nordiran erzählte er der DW, dass er aus seinem Land fliehen musste, weil er Christ war. Er beschrieb, wie er nach seiner illegalen Einreise an der Grenze zwischen Bosnien und Kroatien zusammengeschlagen und ohne Essen und Trinken festgehalten wurde und ihm gesagt wurde, er solle „dieses Land verlassen“. Rezai sagte, er habe Angst, er würde sterben.

Wenn die Angst verschwindet

Rezai sagte, zwei Tage nach seiner Ankunft in der Kirche in Steglitz seien seine Angst und seine Ängste verschwunden. Eine solche Erfahrung möchte er nie wieder machen. Am Morgen des DW-Besuchstages verbrachte er längere Zeit auf dem von der Kirche bereitgestellten Laufband, da er das Gebäude derzeit nicht verlassen darf. Später sollte er für sich und die anderen Asylbewerber, die bei Pastor Martens lebten, kochen.

Das Schicksal von Rezai ist typisch für viele Menschen, die derzeit in Deutschland im Kirchenasyl leben. Es verdeutlicht auch die Folgen des gescheiterten Versuchs, auf der Ebene der Europäischen Union eine Einigung über Regelungen zum Asylrecht zu erzielen.

Nach den geltenden europäischen Vorschriften muss über Asylanträge in dem EU-Land entschieden werden, das ein Flüchtling zuerst erreicht. Das bedeutet, dass Deutschland formell Menschen wie Rezai abschieben könnte. Eine Ausnahme gibt es jedoch, wenn der Asylbewerber seit mindestens 6 Monaten in Deutschland lebt.

„Der Schutz von Flüchtlingen ist Ausdruck unseres Glaubens“, sagte Quandt der DW. Das Thema wird seit 40 Jahren regelmäßig in der Kirche diskutiert, doch seit 1983 hat sich die Initiative in einigen Punkten verändert. Zunächst ging es um den Schutz von Flüchtlingen vor der Abschiebung in ihre Herkunftsländer, zu deren Abschiebung sie oft gezwungen waren längere Zeit auf dem Kirchengelände untergebracht werden. Heutzutage geht es in den meisten Fällen um den Schutz vor einer Rückführung in andere EU-Länder, was theoretisch bedeutet, dass die Aufenthalte kürzer sein sollten.

Kirchenasyl bleibt umstritten. Von Zeit zu Zeit werfen Politiker den Pfarrgemeinden Gesetzesverstöße vor, und gelegentlich gibt es Fälle, in denen Pfarrer oder Laien ihr Engagement vor Gericht rechtfertigen müssen. Im Juli drangen Beamte der Einwanderungsbehörde in der westlichen Stadt Viersen in eine kirchliche Asyleinrichtung in einem protestantischen Gemeindehaus ein und holten ein kurdisches Ehepaar ab, das dort seit Mai 2023 gelebt hatte. Die Gemeinde, vielleicht angesichts landesweiter öffentlicher Empörung, später entschied sich dagegen, das Paar zurück nach Polen zu schicken.

Gedenkfeier für Cemal Kemal Altun

Das in Berlin ansässige Deutsche Ökumenische Komitee für Kirchenasyl feierte Ende August sein 40-jähriges Jubiläum. Auf dem Programm stand eine Gedenkfeier für Cemal Kamal Altun, der heute 63 Jahre alt sein würde. Er wurde auf dem Dreifaltigkeitsfriedhof III in Berlin-Mariendorf beigesetzt. Dieser Friedhof wird nicht mehr genutzt und die meisten seiner Gräber aus früheren Jahrzehnten sind inzwischen verschwunden, und der Ort wird mit Sicherheit neu gestaltet. Altuns Grab ist jedoch erhalten geblieben und wurde kürzlich mit einem neuen Bilderrahmen mit seinem Foto und einem Blumenstrauß geschmückt – ein Beweis dafür, dass es immer noch besucht wird.

