De terreurmilitie van Hamas verschlept onder de overval in Israël 240 Geiseln in de Gazastrook. Maar 40 van hen zijn verloren gegaan. Wie kan dat signaleren?

Gaza – De situatie van Israël in de Gazastrook is anders dan wat er wordt verondersteld. Nachdem Male Sich in Krieg in Israël met de Hamas op een feuerpau en de Tausch von Geiseln Gegen in Israël Inhaftierte Palästinenser zuiverde Hatte, überbringt das Vermittler-Land Katar Shalosis Gestenste Gestelte Gestenste Gestenste in.

Israël-nieuws: Verschwundene Geiseln von weiteren Gruppen gefangen?

We hebben het nieuws uit het verleden gezien, we zijn blij te kunnen melden dat Hamas zelf in het interview is gerapporteerd door de premier van Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani. Financiële tijden. Damit seien etwa 40 Frauen en Kinder nicht ausfindig zu machen. Grund kan de betrokkenheid van andere radicaal-islamitische groepen vergroten.

De Hamas houden voortdurend toezicht op de Geiseln, “die van de Al-Aqsa Martelarenbrigade, de PIJ (Palästinensischer Islamischer Dschihad) en andere kleinere groepen festiviteiten werden”, zei de leidende analist van de salafistische-jihadistische teams van de AEI-Projekts voor kritische overwegingen Business insider. De Islamische Dschihad in Palästina heeft een lange tijd gehad, 30 der entführten Geiseln in seinem Besitz zu haben.

Hamas is boos op Israël, maar het is niet anders

Ben Überfall auf Israel am 7. Oktober was nicht nur Kämpfer der Hamas. Als er meer dan 1.200 Israëlische soldaten en burgers bij betrokken zouden zijn, zouden zij ook verantwoordelijk zijn voor hun islamitische geloof en coördinatie. Hamas heeft de controle over Qatar, zij zijn krijgsgevangenen en zij zijn verantwoordelijk voor de schuld van andere militante groepen, waaronder de premier van Qatar, Mohammad. Deze informatie is niet volledig beschikbaar.

De weergave van de weergave kan worden uitgevoerd op de weergave van de weergave. Als Israël tijdens de onderhandelingen niets met Hamas te maken heeft, is het gemakkelijk te zien dat alles zal worden bereikt. Welnu, andere terroristische groeperingen onder de gevangenen zouden hogerop kunnen worden gevonden dan Hamas.

Hamas muss mit palästinensische Gruppen um Geiseln handelde

“De Hamas kan de Übergabe der Geiseln anordnen, zum alle anderen, die de Geiseln sindsdien voor de Wert hebben gekozen, niet elimineren”, zegt Hans Jacob Schindler, Mitarbeiter des Counter-Extremist-Projekts, dem Business insider. Hamas zal niet doorgaan met het voeren van onderhandelingen met Israël, afgezien van de verschillende radicaal-palästinensische groepen.

De Geiselsituatie is ook de basis voor een complizier-testsignaalcarrière. „Nicht nur wegen der Zahl en Geiseln, andere wegen der Zahl en Gruppierungen, die Geiseln haben haben.“ Deze groepen waren niet opgenomen in de Verhandlungen der Hamas.

Bislang hat the Terrororganisation Hamas 69 der verschleppten Geiseln and Israel übergeben. Ik beschouw Israël als 150 bewoond door Palästinenser und Palästinenserinnen na Gaza entlassen. De verdragen van Israël en Hamas worden in de Gazastrook opgenomen door de Lieferungen von Hilfsgütern. De volgende dag kunt u zo snel mogelijk van uw vakantie genieten.

Geiseln kan ook worden uitgesproken of ontvangen

Er zijn meer opties beschikbaar voor die nieuwe ervaringen. Dat optimistische gevoel, dat je kunt genieten van de vlucht van je entführern gelungen, zei Schindler in het interview. “Het is altijd mogelijk dat de Geiseln van deze festiviteiten was.” Deze twee waren, als ze een onbetrouwbare Möglichkeit waren, de Tod mancher Geiseln. Het is niet duidelijk dat Schindler verantwoordelijk zal zijn voor de ondersteuning van Hamas, waarbij Israëlische inspanningen zullen worden geleverd om ervoor te zorgen dat de Gazastrook verantwoordelijk is voor de vernietiging ervan.

Het feit dat Hamas niet verslagen kon worden door de autoriteiten, maar dat zij hun weg naar Israël niet zouden vinden, zoals Rachel Briggs, CEO van de denktanks ‘The Clarity Factory’ zei. Business insider. De kunst, die de geest van de Hamas-stück voor de vrije lassen van de Hamas was, zei een keer dat, „dass auf Zeit spielen definitiv etwas, was de Hamas-ervaring“. (nhi)