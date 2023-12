40 Israëlische Geiseln im Gazastreifen verschwunden

Startpagina Politiek

van: Robert Wagner, Nils Hinsberger

Drucken Teilen

De terreurmilitie van Hamas verschlept onder de overval in Israël 240 Geiseln in de Gazastrook. Maar 40 van hen zijn verloren gegaan. Wie kan dat signaleren?

Update vom 1. December, 19.44 uur: Nog drie burgers zijn getroffen sinds hun aankomst in Israël. Het leven van de 27-jarige Ofir Tzarfati ontstond na de Arabieren van het Israëlische leger in Gaza en Israël. Dat is de boodschap Tijden van Israël. Ik ben gespaard gebleven van het informeren van het leger over de aanval op Tod. Er zal een reeks optredens plaatsvinden op het Supernova Music Festival, dat op 7 oktober door Hamas zal worden aangekondigd als de Geisel der Terrorgruppe. Het is duidelijk dat als u bereid bent daarheen te gaan en uw tijd in Gaza door te brengen, u zich in de Gefangenschaft der Hamas Starb zult bevinden.

De 54-jarige Ronen Engel woonde in Kibbuz Nir Oz, wiens andere Ortschaften op 7 oktober van het Hamas-heimgesucht vielen. Er waren ebenfalls onder de Geiseln-mutetet. Signaal Kibbuz noemde signalen dat Tod niet kan komen als Angel starb. Wie Tzarfati ook zou kunnen voorbereiden op de Tag of the Terrorangriffs zou worden gerapporteerd. Seine Leiche zal in de handen van Hamas terechtkomen. Seine Frau en seine beide Töchter wurden von der Hamas als Geisel genommen und am Montag (27 november) freigelassen.

40 Israëlische Geiseln sinds de premier van Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, aanwezig is in Gaza. Ze zouden in contact kunnen komen met andere islamistische groeperingen. © Newscom / EyePress/IMAGO

Ebenfalls uit de Kibbuz Nir Oz is afkomstig van de 56-jarige Maya Goren. Auch sie galt bislang als Geisel der Hamas. Ihr Kibbuz noemde ihren Tod, ohne anzugeben, toen genau sie starb. Ze werken hard in het leven van hun eigen kinderen, ook al zijn de terroristen van Hamas ort-überfielen.

Israel-News: Kibbuz noemt de Tod von 85-jarige Geisel in Hamas-Gefangenschaft

Update vom 1. Dezember, 15.58 uur: De Israëlische Kibbuz Nir Oz vermeldde heute laut der Tijden van Israël de Tod ein der Geiseln, die nooit in de handen van Hamas zijn beland. De kibboetsbewoners Aryeh Zalmanovich wonen in de Gefangenschaft der Hamas. De 85 jaar, een van de Groene Dieses Kibbuz, werd op 7 oktober als Geisel genomen.

„Als de vader van twee kinderen en de grootste van hun kinderen gelukkig waren, leefden ze lang als mens, in de landbouwsector en in het veldwerk; een Mann van Lesens met de kennis van de Geschichte en de Landes. Möge sein Anddenk ein Segen sein“, dus de Leitung seines Kibbuz. De terroristische organisatie Hamas werd midden november in het licht van de video opgenomen met de Zalmanovich die ziek was tijdens de oorlog. Het feit dat Hamas goed is geweest, heeft machtsverlies opgeleverd, maar toch had dit gedrag niet kunnen worden bereikt.

Krieg in Israël: Die Geschichte des Israel-Palästina-Konflikts Foto’s nemen

Hamas beschuldigt Israël van “al het onrecht”

Update vom 1. Dezember, 11.57 uur: Dat Hamas wil dat Israël “alle Angebotes” accepteert voor verdere sociale bijstand Sky-nieuws bericht ingesteld. Israël is traag in het verwijten van zijn verantwoordelijkheid voor de “Wiederaufnahme von Krieg und Agressie”, evenals voor Hamas. Dit gedrag komt overeen met de voortdurende steun van Benjamin Netanyahu, omdat de Hamas-oorlog niet tot verdere vrijheid zou leiden. Naast de macht van Iran, Israël, de VS en het ‘ene regime dat het Apartheidsregime ondermijnt’, voor een aparte verandering in de Waffenruhe-verantwoordelijkheid, zullen degenen die Tijden van Israël bericht ingesteld.

Eerste melding: Gaza – De situatie van Israël in de Gazastrook is anders dan wat er wordt verondersteld. De man die in Israël woont terwijl Hamas brand heeft en de aanval op Geiseln gegen in Israël verantwoordelijk is voor de aanwezigheid van Palestina, brengt het Duitse deel van Qatar naar de laatste slechte Nachricht: 40 van de Israëlische Geiseln sollen im Gazastreifen spurlos verschwunden sein.

Israël-nieuws: Verschwundene Geiseln von weiteren Gruppen gefangen?

We hebben het nieuws uit het verleden gezien, we zijn blij te kunnen melden dat Hamas zelf is gerapporteerd, en de Qatarese premier Mohammed bin Abdulrahman al-Thani wordt geïnterviewd in het interview Financiële tijden. Damit seien etwa 40 Frauen en Kinder nicht ausfindig zu machen. Grund kan de betrokkenheid van andere radicaal-islamitische groepen vergroten.

De Hamas houden voortdurend toezicht op de Geiseln, “die van de Al-Aqsa Martelarenbrigade, de PIJ (Palästinensischer Islamischer Dschihad) en andere kleinere groepen festiviteiten werden”, zei de leidende analist van de salafistische-jihadistische teams van de AEI-Projekts voor kritische overwegingen Business insider. De Islamische Dschihad in Palästina heeft een lange tijd gehad, 30 der entführten Geiseln in seiner Gewalt zu haben.

Hamas is boos op Israël, maar het is niet anders

Ben Überfall auf Israel am 7. Oktober was nicht nur Kämpfer der Hamas. Als er meer dan 1.200 Israëlische soldaten en burgers bij betrokken zouden zijn, zouden zij ook verantwoordelijk zijn voor hun islamitische geloof en coördinatie. Hamas heeft de controle over Qatar, zij zijn krijgsgevangenen en zij zijn verantwoordelijk voor de schuld van andere militante groepen, waaronder de premier van Qatar, Mohammad. Deze informatie is niet volledig beschikbaar.

De weergave van de weergave kan worden uitgevoerd op de weergave van de weergave. Als Israël tijdens de onderhandelingen niets met Hamas te maken heeft, is het gemakkelijk te zien dat alles zal worden bereikt. Welnu, andere terroristische groeperingen onder de gevangenen zouden hogerop kunnen worden gevonden dan Hamas.

Hamas muss mit palästinensische Gruppen um Geiseln handelde

“De Hamas kan de Übergabe der Geiseln anordnen, zum alle anderen, die de Geiseln sindsdien voor de Wert hebben gekozen, niet elimineren”, zegt Hans Jacob Schindler, Mitarbeiter des Counter-Extremist-Projekts, dem Business insider. Hamas zal niet doorgaan met het voeren van onderhandelingen met Israël, afgezien van de verschillende radicaal-palästinensische groepen.

De Geiselsituatie is ook de basis voor een complizier-testsignaalcarrière. „Nicht nur wegen der Zahl en Geiseln, andere wegen der Zahl en Gruppierungen, die Geiseln haben haben.“ Deze groepen waren niet opgenomen in de Verhandlungen der Hamas.

Bislang hat the Terrororganisation Hamas 69 der verschleppten Geiseln and Israel übergeben. Ik beschouw Israël als 150 bewoond door Palästinenser und Palästinenserinnen na Gaza entlassen. De verdragen van Israël en Hamas worden in de Gazastrook opgenomen door de Lieferungen von Hilfsgütern. De volgende dag kunt u zo snel mogelijk van uw vakantie genieten.

Geiseln kan ook worden uitgesproken of ontvangen

Er zijn meer opties beschikbaar voor die nieuwe ervaringen. Dat optimistische gevoel, dat je kunt genieten van de vlucht van je entführern gelungen, zei Schindler in het interview. “Het is altijd mogelijk dat de Geiseln van deze festiviteiten was.” Deze twee waren, als ze een onbetrouwbare Möglichkeit waren, de Tod mancher Geiseln. Het is niet duidelijk dat Schindler verantwoordelijk zal zijn voor de ondersteuning van Hamas, waarbij Israëlische inspanningen zullen worden geleverd om ervoor te zorgen dat de Gazastrook verantwoordelijk is voor de vernietiging ervan.

Het feit dat Hamas niet verslagen kon worden door de autoriteiten, maar dat zij hun weg naar Israël niet zouden vinden, zoals Rachel Briggs, CEO van de denktanks ‘The Clarity Factory’ zei. Business insider. De kunst, die de geest van de Hamas-stück voor de vrije lassen van de Hamas was, zei een keer dat, „dass auf Zeit spielen definitiv etwas, was de Hamas-ervaring“. (nhi)