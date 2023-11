4. Umweltmanagement-Konvoi erfolgreich abgeschlossen

Bei der Abschlussveranstaltung des 4. Umweltmanagement-Konvois der Unterfränkischen Umweltschutzgemeinschaft (FUU) in Würzburg wurden drei Unternehmen geehrt. Trotz aller Turbulenzen im aktuellen Weltgeschehen bleiben Umweltschutz und Nachhaltigkeit wichtige Ziele auf allen politischen Ebenen. Nicht zuletzt ist eine starke Beteiligung der Wirtschaft unerlässlich, um die angestrebten Klimaziele zu erreichen. Dies gab die FUU in einer Pressemitteilung bekannt, der auch die folgenden Informationen entnommen wurden.

Um Unternehmen und Organisationen mit Sitz oder Niederlassung in Bayern zu unterstützen, die Umweltschutz und Nachhaltigkeit in ihrem Betrieb verankern wollen, wurden der Umwelt- und Klimapakt Bayern und das Förderprogramm BUMAP ins Leben gerufen. Über das Bayerische Umweltmanagement- und Betriebsprüfungsprogramm (BUMAP) erhalten einzelne Unternehmen, Vereine und andere Wirtschaftsinstitutionen finanzielle Zuschüsse, um freiwillige Umweltdienstleistungen in Bayern zu erbringen und werden so Teil des Bayerischen Umwelt- und Klimapakts.

Kunden, ökologischer Fußabdruck, Mitarbeiterbewusstsein

Die Anerkennung beinhaltet neben einem Eintrag im Informationsportal www.umweltpakt.bayern.de und der App Umweltpaktapp.bayern.de ein Zertifikat und das Recht, das zugehörige Gütesiegel öffentlich zu führen. Da sich die notwendigen Schritte erfahrungsgemäß besonders effizient in Gruppen umsetzen lassen, fördert der Freistaat Bayern im Rahmen des BUMAP-Programms Gruppenberatungsprojekte, hier Umweltmanagement-Konvois genannt.

Das vierte Projekt dieser Art wurde nun mit einer gemeinsamen Abschlussveranstaltung abgeschlossen, bei der drei der fünf Teilnehmer mit EMAS-Zertifikaten (Eco Management and Audit Scheme) und dem Umweltpakt-Siegel ausgezeichnet wurden. Der Vorstand der FUU, Stefan Müssig, freute sich über die anwesenden Vertreter der Firmen CaderaDesign (Würzburg), Clario ERT (Estenfeld) und Syntacoll (Saal an der Donau). Die beiden anderen Teilnehmer, Godelmann (Fensterbach bei Amberg) und Strobl Pumpen (Hilpoltstein), werden in den nächsten Wochen ihre Zertifizierungsaudits durchführen und nach der erfolgreichen Prüfung ebenfalls eine Auszeichnung erhalten.

Alle Beteiligten waren mit dem erlebten Konvoi-Modell sehr zufrieden und versprechen sich von den eingeleiteten Maßnahmen in ihren Unternehmen eine ganze Reihe positiver Effekte – für den eigenen ökologischen Fußabdruck, im Sinne einer Sensibilisierung der eigenen Mitarbeiter und nicht zuletzt im Außenbild ihrer Kunden.

26 Prozent in Bayern, Deutschland liegt an zweiter Stelle

Zwischen der Begrüßung und dem wichtigsten Teil der Veranstaltung, der Urkundenübergabe, standen drei Kurzvorträge auf dem Programm. Oliver Freitag, Leiter Innovation und Umwelt der IHK Würzburg-Schweinfurt, stellte EMAS in seiner aktuellen Fassung vor. Er besprach die wichtigsten Neuerungen sowie die aktuellen Statistiken.

Derzeit sind bundesweit 1.101 Organisationen mit 2.350 Standorten im EMAS-Register eingetragen. 286 davon – das sind 26 Prozent – ​​haben ihren Sitz in Bayern. In der europäischen Statistik liegt Deutschland auf Platz zwei, knapp hinter Italien. Eine weitere Neuerung ist die europäische Nachhaltigkeitsberichterstattungspflicht. Dies gilt ab dem nächsten Jahr und betrifft alle Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern.

5. Umweltmanagement-Konvoi: Es sind noch Plätze frei

Als nächster Redner gab Würzburgs Klimabürgermeister Martin Heilig einen Einblick in die Klimaentwicklung der unterfränkischen Metropole. Unter dem Titel „Faktor Klima Ökonomie“ analysierte er die Auswirkungen des Stadtklimas und zeigte die verschiedenen Handlungsfelder auf, in denen die Würzburger Stadtverwaltung bis 2040 Klimaneutralität erreichen möchte.

Zusammenfassend informierte Stefan Müssig die Anwesenden über den Umweltmanagementkonvoi, den Ablauf und die Förderregelung. In seinem Rückblick bezog er auch die bisherigen Projekte mit ein und verwies auf die in Kürze startende 5. Runde des Umweltmanagement-Konvois. Die Runde mit der Mindestteilnehmerzahl von fünf Teilnehmern steht bereits in den Startlöchern. Auf Alumina Systems (Redwitz), Frankana Caravan und Freizeit (Gollhofen), FREIKO (ebenfalls Gollhofen), bharchitekten und ILF Beratende Ingenieure (beide München) warten in den nächsten zwölf Monaten acht Workshops und mehrere individuelle Beratungstermine unter der Leitung von WUQM Consulting aus Würzburg.

Andere Unternehmen könnten kurzfristig spontan auf den Zug aufspringen, da noch Plätze frei sind. Das Angebot ist etwas ganz Besonderes, da die FUU derzeit der einzige reguläre Konvoi-Projektträger in Bayern ist.