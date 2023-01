4 überraschende gesundheitliche Vorteile von Apfelessig

Hast du Essig in deiner Speisekammer? Viele von uns tun das. Dieses einfache Haushaltsprodukt hat eine lange Geschichte auf unserem Planeten, die bis mindestens 5.000 v. Chr. zurückreicht. Seine vielen Zwecke umfassen Konservierung, Aromatisierung, Einlegen und medizinische Verwendung. Es hat eine reiche Geschichte im alten Afrika, China und Griechenland als Gesundheitshilfe. Apfelessig hat antimikrobielle und antioxidative Fähigkeiten, und es gibt einige Forschungsergebnisse, die einige Wellness-Behauptungen seiner Vorteile untermauern.

Was ist Apfelessig?

Wenn Sie Äpfel, Zucker und Hefe kombinieren und gären lassen, entsteht Apfelessig. Über mehrere Wochen verdaut die Hefe den Zucker, um Alkohol herzustellen. Sobald dies geschieht, verwandeln natürliche Bakterien den Alkohol in Essigsäure, woher der stechende Geruch und Geschmack von Apfelessig kommt.

Beim Kauf von Apfelessig haben Sie zwei Möglichkeiten: gefiltert und pasteurisiert oder roh und ungefiltert. Das trübe Sediment, das sich am Boden der Flasche ansammelt, ist „die Mutter“, eine Kombination aus Bakterien und Hefe. Einige spekulieren, dass die Mutter die gesundheitlichen Vorteile bietet, da sie Spuren von gesunden Bakterien und Probiotika enthält.

Apfelessig kann in der Küche, im Haushalt und für Ihre Gesundheit verwendet werden als:

Desodorierungsmittel

Konservierungsmittel

Dressing oder Vinaigrette

Reiniger

Gesichtswasser

Marinade

Obst- und Gemüsewäsche

Prothesenreiniger

Haarspülung

Schuppenbehandlung

Unkrautvernichter

Mundwasser

4 Vorteile von Apfelessig

Getty Images/jayk7/Moment



Obwohl mehr Forschung erforderlich ist, zeigen mehrere kleine und mittelgroße Studien die Vorteile von Apfelessig bei einigen Gesundheitsproblemen und als potenzielle Hilfe beim Abnehmen.

Kann helfen, Blutzucker und Diabetes zu kontrollieren

Laut den Centers for Disease Control and Prevention haben bis zu 95 % der Diabetiker Typ-2-Diabetes. Typ-2-Diabetes entsteht durch Insulinresistenz oder die Unfähigkeit des Körpers, Insulin zu produzieren.

Auch wenn Sie keinen Diabetes haben, ist es vorteilhaft, den Blutzuckerspiegel im normalen Bereich zu halten. Studien haben gezeigt, dass Apfelessig die Insulinreaktion verbessern und den Blutzuckerspiegel nach den Mahlzeiten senken kann.

Es hat sich auch gezeigt, dass der Konsum von Apfelessig vor dem Schlafengehen den Nüchternblutzucker nach dem Aufwachen senkt. Sprechen Sie unbedingt mit Ihrem Arzt, bevor Sie ACV konsumieren, wenn Sie an Diabetes leiden, insbesondere wenn Sie Medikamente einnehmen.

Tötet schädliche Bakterien

Diejenigen, die Lebensmittel auf natürliche Weise konservieren möchten, sollten Apfelessig verwenden. Es ist ein bekannter Erregerkiller, zu dem Mikroben wie Staphylokokken und Candida gehören.

Essig ist in Korea ein beliebtes Konservierungsmittel, da er verhindern kann, dass E. coli und das Norovirus in Lebensmitteln wachsen. E. coli kann beim Verzehr eine Lebensmittelvergiftung verursachen, aber die bakterizide Wirkung der Essigsäure in Apfelessig kann dies verhindern.

Kann zu Gewichtsverlust führen

Ein weiterer Vorteil von Apfelessig, der nützlich sein kann, ist seine Fähigkeit zu helfen Gewichtsverlust. Wenn es vor oder während einer Mahlzeit eingenommen wird, hat ACV gezeigt, dass es bei der Sättigung oder dem Völlegefühl hilft.

In einer Studie aßen die Teilnehmer etwa 200 bis 275 Kalorien weniger, wenn Apfelessig mit einer Mahlzeit kombiniert wurde. Über einen Zeitraum von drei Monaten sahen die Teilnehmer, die ein bis zwei Esslöffel ACV pro Tag einnahmen, bis zu 3,7 Pfund Gewichtsverlust und eine Reduzierung des Körperfetts.

Kann den Cholesterinspiegel verbessern

Hohe Cholesterin- und Triglyceridwerte können Ihr Risiko für Herzerkrankungen erhöhen.

Die Einbeziehung von bis zu einer Unze Apfelessig in Ihren Tag, zusammen mit einer kalorienärmeren Ernährung, kann das Gesamtcholesterin und die Triglyceride senken und gleichzeitig das „gute“ HDL-Cholesterin erhöhen.

Diejenigen mit Typ-2-Diabetes können auch positive Ergebnisse auf ihren Gesamtcholesterin- und Triglyceridspiegel sehen, wenn sie ihrer Ernährung eine halbe Unze Apfelessig hinzufügen.

Mögliche Nebenwirkungen

Obwohl die Verwendung von Apfelessig Vorteile hat, sind auch mögliche Nebenwirkungen zu berücksichtigen. Der hohe Säuregehalt kann den Zahnschmelz ablösen, der nicht wiederkommt, wenn er weg ist. Und es kann Ihre Speiseröhre oder Ihren Rachen schädigen, wenn Sie es unverdünnt trinken.

Hier sind einige andere mögliche Nebenwirkungen von Apfelessig:

Kann Hypokaliämie (niedriger Kaliumspiegel) verursachen

Kann mit Diuretika, Insulin und anderen Medikamenten interagieren

Kann Übelkeit oder Erbrechen verursachen

Das Verdünnen mit Wasser oder Saft macht ACV nicht nur schmackhafter, es kann auch das Risiko einer Schädigung von Hals und Zähnen verringern. Die Kombination von einem oder zwei Esslöffeln mit beiden kann auch eine Magenverstimmung heilen.

Dosierung Apfelessig

Die Dosierung von Apfelessig hängt von dem Grund ab, aus dem Sie ihn verwenden. Zwei Teelöffel bis zwei Esslöffel ist die allgemeine Dosierungsempfehlung.

Wenn Sie es trinken möchten, verdünnen Sie es mit Wasser oder Ihrem Lieblingssaft oder Tee. Sie können es auch essen, indem Sie es in Ihre Lieblingsspeisen einarbeiten, insbesondere in Dressings, Vinaigrettes und sogar bei der Herstellung Ihrer eigenen Mayonnaise.

Du kannst bei Hautproblemen auch ein oder zwei Tassen in ein Bad geben. Mischen Sie einen Esslöffel ACV mit einer Tasse Wasser und tränken Sie dann Gaze oder Baumwolle in der Lösung, um eine feuchte Packung zu erhalten.

Um Apfelessig als Haarspülung zu verwenden, mischen Sie bis zu zwei Esslöffel mit einer Tasse Wasser und gießen Sie es dann nach dem Shampoonieren über das Haar. 5 Minuten warten, dann spülen. Es kann austrocknen, also verwenden Sie es sparsam. ACV kann auch die Kopfhaut reizen, daher kann eine schwächere Verdünnung besser sein.

Endeffekt

Getty Images/annick vanderschelden Fotografie/Moment



Während einige Studien Vorteile von Apfelessig festgestellt haben, brauchen wir mehr Forschung, um definitiv zu beweisen, wie vorteilhaft Apfelessig ist. Es kann bei der Gewichtsabnahme, der Kontrolle von Typ-2-Diabetes, Blutzucker und Cholesterin helfen und es kann auch das Wachstum schädlicher Bakterien auf Lebensmitteln verhindern. Das Trinken von unverdünntem Apfelessig kann jedoch Zahnschmelzerosion oder Rachenschäden verursachen. Das Mischen von ACV mit Wasser oder Saft vor dem Verzehr kann Schäden an Zähnen und Rachen verhindern. Sprechen Sie wie bei jedem natürlichen Heilmittel mit Ihrem Arzt, bevor Sie Apfelessig ausprobieren, und führen Sie einen Hauttest durch, bevor Sie ihn auf Ihrer Haut anwenden.

Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen dienen nur zu Bildungs- und Informationszwecken und sind nicht als gesundheitliche oder medizinische Beratung gedacht. Konsultieren Sie immer einen Arzt oder einen anderen qualifizierten Gesundheitsdienstleister, wenn Sie Fragen zu einer Erkrankung oder Gesundheitszielen haben.