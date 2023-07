CNN

—



Bei einer Schießerei in Hampton, Georgia, am Samstagmorgen sind nach Angaben eines Bezirksbeamten mindestens vier Menschen ums Leben gekommen.

Der Verdächtige, den die Behörden noch nicht identifiziert haben, sei immer noch auf freiem Fuß, sagte Melissa Robinson, eine Sprecherin von Henry County, gegenüber CNN.

Hampton ist eine kleine Stadt etwa 29 Meilen südlich von Atlanta im Henry County.

Robinson sagte, der erste Anruf wegen der Schießerei sei gegen 10:45 Uhr ET eingegangen. Der Vorfall ereignete sich in einem Gebiet in der Nähe des Stadtteils Dogwood Lakes, einem Gebiet mit Häusern am Seeufer und einer nahegelegenen Baptistenkirche.

„Das Hampton Police Department leitet die Ermittlungen mit Unterstützung des Henry County Police Department, des Henry County Sheriff’s Department, des Henry County Homeland Security und der Henry County Crime Scene Unit“, heißt es in einer Erklärung auf der Facebook-Seite des Hampton Police Department.

Das Georgia Bureau of Investigation wurde ebenfalls benachrichtigt.

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte und wird aktualisiert.