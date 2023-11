4 Tipps für ein gesundes Herz nach der Menopause

Medizinische Experten betonen, dass die mit dem Übergang in die Menopause einhergehenden Veränderungen des Hormonspiegels und der Körperzusammensetzung die Wahrscheinlichkeit einer Herzerkrankung nach der Menopause erhöhen können. Die American Heart Association, eine globale Kraft für ein gesünderes Leben für alle, bietet Tipps zur Unterstützung der Herzgesundheit von Frauen während dieser Übergangszeit.

„In den USA leben immer mehr Frauen länger, und ein erheblicher Teil von ihnen wird bis zu 40 % ihres Lebens nach der Menopause verbringen“, sagte Brooke Aggarwal, Ed.D., MS, FAHA, Assistenzprofessorin für medizinische Wissenschaften in Kardiologie an der Universität Universität von Columbia Medical Center und ehrenamtliche Mitarbeiterin der „Go Red for Women“-Bewegung der American Heart Association.

Wenn Frauen wachsen und sich verändern, steigt auch ihr Risiko Herzkreislauferkrankung. Go Red for Women, die führende Frauenbewegung der Vereinigung, befasst sich mit dem Bewusstsein und den Lücken in der klinischen Versorgung für die größte Gesundheitsbedrohung von Frauen und ist eine vertrauenswürdige Quelle für Gesundheit und Wohlbefinden in jedem Alter, jeder Phase und jeder Jahreszeit.

„Das Navigieren durch die Wechseljahre ist keine Einheitslösung, und der Weg zu einer guten Herzgesundheit gilt auch nicht“, fügte sie hinzu. „Umso wichtiger ist es, sich in allen Lebensphasen auf die Gesundheit von Herz und Gehirn zu konzentrieren.“

Der beste Schutz vor Veränderungen im Zusammenhang mit der Menopause besteht darin, mit Ihrem Arzt zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass Ihre wichtigsten Gesundheitswerte in einem gesunden Bereich liegen, und zu verstehen, welche gesunden Gewohnheiten Sie optimieren können, um Ihre Herzgesundheit zu verbessern. Diese Tipps können helfen:

Gesundheit in Zahlen: Blutdruck, Blutzucker und Body-Mass-Index sollten jährlich überwacht werden. Häufiger, wenn Ihre Zahlen außerhalb des Bereichs liegen. Der Cholesterinspiegel ist ebenfalls wichtig, und gesunde Werte hängen eher von Ihren anderen Risikofaktoren ab. Ihr Arzt kann Ihnen dabei helfen, dies herauszufinden. Die beste Art zu essen: Kein einzelnes Lebensmittel ist ein Wundertäter für die Gesundheit. Schauen Sie sich stattdessen Ihr allgemeines Essverhalten an. Experten der American Heart Association bewerteten 10 beliebte Essgewohnheiten und die DASH- und mediterrane Essgewohnheiten kletterten an die Spitze, weil sie die herzgesündesten Elemente enthalten: viel Gemüse, Obst, Vollkornprodukte, gesundes Fett und mageres Essen Eiweiß; und wenig Salz, Zucker, Alkohol und verarbeitete Lebensmittel. Übung mit doppelter Wirkung: Kraft- und Widerstandstraining ist neben Ausdauer, Gleichgewicht und Flexibilität eine der vier Übungsarten in einem allgemeinen Trainingsprogramm. Kraft und Widerstand haben den zusätzlichen Vorteil, dass sie die Knochenstärke und Muskelmasse erhöhen. Wenn Frauen in die Wechseljahre kommen, kann die Knochendichte abnehmen und die Körperzusammensetzung tendiert dazu, sich hin zu weniger Muskelmasse zu verlagern. Krafttraining mindestens zweimal pro Woche kann dazu beitragen, dass Ihre Knochen und Muskeln ihre Stärke und Dichte bewahren. Schützen Sie Ihre Schlafzeit: Gesunder Schlaf gehört zu den 8 wesentlichen Elementen der Herzgesundheit, den sogenannten Life’s Essential 8, aber der Übergang in die Wechseljahre bringt unzählige Unterbrechungen für eine gute Nachtruhe mit sich – nächtliche Toilettengänge, nächtliches Schwitzen, Schlaflosigkeit. Tun Sie alles, um Ihr Z zu erreichen, denn besserer Schlaf hat große gesundheitliche Vorteile: stärkeres Immunsystem, bessere Stimmung, mehr Energie, klareres Denken und geringeres Risiko für chronische Krankheiten. Ein paar Gewohnheitsänderungen können den Schlaf verbessern, z. B. das Einstellen einer Benachrichtigung oder eines Alarms, der Sie daran erinnert, dass es Zeit zum Entspannen ist, und das Abschalten elektronischer Geräte zu diesem Zeitpunkt. Bei hartnäckigen Schlafproblemen kann Ihr Arzt möglicherweise helfen.

